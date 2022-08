A l rientro delle ferie scovare l'idea giusta per un regalo di compleanno è ancora più faticoso: qui trovi tante idee regalo per chi festeggia in settembre

Idee regalo per chi è nato in settembre

Settembre è il mese del rientro dalle vacanze, il momento catartico e denso di emozioni che un tempo significava il rientro a scuola e l'inizio di un nuovo anno. Anche per chi ha ormai da tempo abbandonato i banchi di scuola questo mese vive un'atmosfera magica: sono molti fra noi a celebrarlo come un Capodanno capace di segnare l'avvio di nuovi progetti e lavori. Adesso si programma l'anno che verrà: si decidono sport, attività e nuovi hobby o cambiamenti radicali, per esempio in casa e a livello professionale. Per chi festeggia gli anni si tratta di un doppio inizio, e se cerchi un regalo di compleanno a settembre le ispirazioni possono essere davvero tante.

L'autunno è alle porte e l'estate ormai è alle spalle. Qualcuno è ritornato dalle ferie ancora più stanco di prima. Questo è un ottimo motivo per puntare sul corpo, sul benessere e sul ritrovare il tempo per prendersi cura di sé e sentire i propri bisogni. L'oggetto di questo mese? L'agenda! Per programmare e organizzarsi al meglio, ma anche per sognare e immaginare, da utilizzare come complice in grado di aiutarci a trovare spazio per noi stessi e per il tempo libero. Ecco tante idee regalo per i nati in settembre, per festeggiare con un pensiero felice.

Di che segno sei?

Chi è nato fra il 24 agosto e il 23 settembre appartiene al segno della Vergine, mentre dal 23 settembre fino al 22 ottobre scatta il segno della Bilancia. La persona da festeggiare è legata ai segni zodiacali? Potrebbe essere un ottimo spunto per un regalo originale, dal ciondolo alla maglietta personalizzata. Un modo per celebrare le nostre propensioni e i nostri ipotetici difetti, come la terribile precisione imputata alla Vergine, con un pizzico di ironia scanzonata.

La pietra del mese di settembre: zaffiro

La parola "zaffiro" trova le sue origini nel latino e nel greco antico, lingue in cui significava "pietra blu". Come il rubino, si tratta di una gemma che costituisce una varietà del minerale corindone, appartenente al gruppo dell'ematite. Esiste in tantissimi Paesi del mondo, dalle montagne del Kashmir, in India, alla Cambogia, Thailandia, Birmania e persino l'Italia, dove si trova nella calcite del Monte Terminillo. Secondo la simbologia delle pietre lo zaffiro, con le sue intense sfumature blu, contribuisce a donare pace e serenità, aiuta a conquistare gli obiettivi e rendere chiara la visione, sviluppando generosità e purezza.

L'agenda del cuore

Per chi la utilizza diventa il posto dove segnare appunti e indirizzi, tenere traccia delle giornate e costruire un'organizzazione meticolosa districandosi fra impegni lavorativi e familiari. Attenzione al formato, nulla deve essere lasciato al caso! C'è chi ama quella tascabile perché si infila facilmente in ogni borsa e chi preferisce la maxi agenda, magari da lasciare aperta sulla scrivania, ideale per avere più spazio dove scrivere. Inoltre, la scelta andrà sul modello giornaliero o settimanale, a seconda del tipo di gestione di cui abbiamo bisogno. Le agende concepite sulla settimana permettono di avere il colpo d'occhio, mentre la modalità con una pagina per ogni giorno può diventare utile per chi ama scrivere e ha l'abitudine di prendere appunti quotidianamente.

Per gli amanti della montagna

Settembre è il mese dei funghi e delle lunghe passeggiate nei boschi, alla ricerca del meraviglioso spettacolo del foliage, quando la natura si trasforma in uno spettacolo dai toni rosso, giallo e arancio. Fra i regali per gli amanti della montagna può costituire un'ispirazione l'occorrente per la raccolta dei funghi. Il cesto oggi diventa uno zaino tecnico con tante tasche dove riporre gli oggetti utili, progettato con una speciale rete che permette il rilascio delle spore le quali, camminando, cadranno sul terreno. Chi ama raccogliere i funghi lo sa bene, mai con borse di plastica! Il cesto in vimini o gli zaini tecnici, come i modelli attualmente prodotti, aiutano la natura perché grazie alle spore cadute dopo la raccolta nasceranno altri funghi.

Tutto per la pioggia

Sì, l'autunno è alle porte. Negli ultimi giorni d'estate è facile dimenticarlo, perché il sole sulla pelle è ancora caldo. Ma in un attimo le giornate con il cielo grigio torneranno e insieme alle nuvole la pioggia o, per chi vive dove fa più freddo, la neve. Prendiamo esempio da popoli del nord Europa e non lasciamoci abbattere: con la pioggia si può comunque uscire, giocare, passeggiare, andare a correre e al parco! L'importante è avere l'abbigliamento giusto... e aggiungere il sorriso.

Crea il tuo sole in casa

C'è chi ama la pioggia e chi ha già l'umore sotto i tacchi al pensiero del tempo che cambierà. Le variazioni di luce incidono sul nostro tono e, specialmente per chi deve puntare la sveglia all'alba, svegliarsi diventa faticoso, senza contare il momento del tramonto. Le giornate che si accorciano e il buio possono mettere malinconia, ecco perché è il momento giusto per accendere una luce, concretamente e dal punto di vista simbolico. In Paesi come la Polonia o l'Olanda si cena a lume di candela: non si tratta di un'occasione speciale, ma del quotidiano. Arreda casa con le luci, trasformerà l'atmosfera.

Ritrovare il buon umore... con il profumo

Un altro canale privilegiato che ci aiuta a ritrovare la connessione con il nostro corpo è l'olfatto, senso antico: il primo, insieme al tatto, che secondo gli studi si è sviluppato fra gli organismi unicellulari primordiali. Ci sono odori che riescono ad aprire una porta sconosciuta e lasciarci accedere a ricordi dimenticati, emozioni travolgenti, cambiando persino l'umore di una giornata. Impara a usare gli oli essenziali, ricavati naturali delle piante da portare con sé a casa in ufficio: puoi lasciar cadere qualche goccia sul cuscino, in un bagnoschiuma neutro, nell'acqua della vasca o del pediluvio. Oppure utilizzare un diffusore, che diffonderà il profumo illuminando grazie alla cromoterapia e lasciando una fragranza di benessere in tutto l'ambiente.

Settembre, una nuova partenza: idee per l'autunno

Nuoto, la palestra (magari a casa?), running all'aria aperta: le varianti sono tantissime. L'importante è prendersi sul serio e ritagliare un po' di tempo per sé ogni settimana: impariamo a cerchiare in rosso sull'agenda questi momenti e gestirli proprio come una prenotazione... con te! Sarà il modo per non rimandare. Un'altra casella di tempo riguarda la creatività. Che sia un hobby o un vecchio sogno nel cassetto, è tempo di afferrare al volo i nostri desideri e creare uno spazio in cui dar loro vita.

Idee per la cura di sé

Il regalo giusto? A volte è un pensiero piccolissimo capace di fare la differenza. Come la borraccia termica ecologica da portare ovunque, la tazza per la colazione in ardesia dove scrivere un messaggio di buon giorno, o il bollitore che scalda l'acqua velocemente per prepararsi un buon tè o una tisana anche in ufficio. Le piccole cose sono quelle che trasformano l'umore delle nostre giornate e a questo bisogna puntare: creare una miglior qualità di vita ogni giorno, passo dopo passo. Buon settembre!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.