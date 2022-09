I spirazioni e pensieri per chi festeggerà il compleanno in autunno: ecco 10 idee regalo per chi compie gli anni in ottobre

Regali per i nati ad ottobre

Chi è nato in ottobre è del segno della Bilancia se il compleanno cade fra il 24 settembre e il 22 ottobre, oppure appartiene al segno dello Scorpione, se nato dal 23 ottobre al 22 novembre. Un'informazione di cui tenere conto se sei in cerca di un regalo di compleanno per chi compie gli anni a ottobre

Ottobre è il mese in cui sentiamo che l'autunno è davvero tornato: anche se in molti luoghi il clima permette ancora tuffi e giornate di mare, l'aria è cambiata. La variazione di luce spesso genera squilibri ma è anche l'indizio che è arrivato il tempo per prenderci cura di noi e trovare rifugio nella nostra interiorità.

Turro questo può farci da ispirazione per i regali da fare agli amici nati in ottobre. Ecco qualche ispirazione originale per i nati all'inizio dell'autunno.

L'idea regalo per chi ama l'astrologia

Un ciondolo con il proprio segno zodiacale, oppure la variante con l'anello o il bracciale: per i nati sotto il segno della Bilancia o dello Scorpione potrebbe essere l'ispirazione giusta per celebrare il compleanno con un regalo a tema. Il dono non passerà inosservato, soprattutto se dall'altra parte c'è un appassionato di astrologia affezionato alle caratteristiche del suo segno.

Per la casa

Con l'autunno si rinnova l'attenzione per la casa: abbiamo voglia di cambiare, aggiungere colore e atmosfera, scaldare... in una parola, preparare il nostro dolce nido per l'inverno. Ecco le idee per portare il buon umore fra le pareti di casa e trasformare lo spazio in un rifugio all'insegna del relax.

L'idea per una fuga relax

L'estate è finita solo da un battito di ciglia, ma... qualcuno non può fare a meno di volare con l'immaginazione e pensare già alle prossime vacanze. Se il viaggio ti tenta, perché non regalare un pacchetto relax? L'idea per una fuga dalla routine, che sia per un pomeriggio o un intero fine settimana.

La stagione della pioggia

Lentamente assistiamo al ritorno delle giornate di pioggia e nebbia. Come risollevare l'umore? Grazie al colore e agli accessori capaci di farci sorridere, ovviamente! Per esempio, l'ombrello a cupola trasparente decorato con i pois o, per gli amanti degli animali, con tanti simpatici gatti: per guardare il cielo anche quando piove e sentirci un po' bambini.

Giochi di società per tutte le età

L'autunno segna il periodo in cui torniamo a trascorrere più tempo fra le pareti di casa dopo la turbolenta vita all'aperto che contraddistingue l'estate. Cosa ne dici di un passatempo che sappia rendere più vive e divertenti le serate in famiglia e con gli amici? Regalare un gioco di società potrebbe essere l'occasione per ritrovare una componente che stiamo lentamente perdendo: il senso ludico. Ce ne sono di tutti i gusti e per ogni età.

Idea regalo... luminosa

Una candela profumata, per l'ufficio o da posizionare in casa, dal bordo della vasca da bagno al davanzale, in cucina: un piccolo pensiero luminoso capace di scaldare una grigia serata autunnale. Punta su una fragranza con le spezie, ai frutti rossi, o con una profumazione sontuosa come Neroli.

Tutto per lo sport

Fra il mese di settembre e ottobre ritorniamo alla solita routine: è il momento dell'anno in cui pianifichiamo lezioni e impegni, sperimentiamo nuovi sport e hobby o ritorniamo al solito amore... magari con qualche nuovo accessorio! Tu che cosa ne dici? Dalla corsa al nuoto, uno dei must è l'abbigliamento per l'allenamento, che poi si potrà utilizzare anche in altre occasioni o per casa.

Passione per la birra, il mese dell'Oktoberfest

Gli appassionati non se lo lasciano sfuggire: ottobre è il mese dell'Oktorberfest. Oltre al celebre appuntamento di Monaco di Baviera, può essere l'occasione giusta per regalare un appuntamento a tema, per esempio una degustazione, una birra artigianale d'autore. O persino... un kit per sperimentare la birra a casa sognando di diventare mastri birrai!

La pietra del mese di ottobre

Tormalina e opale sono considerate le pietre del mese di ottobre. Le sfumature cromatiche della tormalina possono essere incredibilmente varie, dal rosa al blu o i toni più scuri: scegli seguendo l'istinto e immagina la persona che la riceverà. Nell'antica Grecia si credeva che l'opale fosse un talismano che rendeva possibile predire il futuro. Chissà...!

Idee regalo per prendersi cura di sé

Un piccolo pensiero per accarezzare l'anima che faccia bene al cuore, magari con un'attenzione in più verso un prodotto etico capace di aiutare anche l'ambiente: ci sono le linee di bellezza eco, dal detergente o lo shampoo al make up non testato sugli animali. Perché non regalare un profumo? Attenzione ai gusti, però! Bisogna conoscere molto bene la persona. In alternativa, è possibile puntare su fresche acque termali lenitive o acqua profumata, ideale anche da portare in borsa e in ufficio.

