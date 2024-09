S copri le ispirazioni che ti aiuteranno a portare il buon umore delle vacanze anche nella vita di tutti i giorni

L'estate è sole, lunghe ore all'aperto, libertà e... vacanze! Nel tempo libero delle ferie trovano pace sia il corpo, sia la mente: a trarne beneficio è la nostra ispirazione. La vera sfida sarà mantenere questa carica di energia e felicità anche nella vita quotidiana. Tu che cosa amavi fare in vacanza? Soffermiamoci per un attimo a pensare a tutte le piccole cose capaci di portare il sorriso nella nostra giornata perché vi troveremo anche il segreto di ciò che è capace di renderci felici. Ecco le idee per un regalo per un felice rientro.

Le idee da regalarci per un felice rientro

In ferie abbiamo più tempo per noi, è vero: per ritrovare l'accesso di quella dimensione magica abbiamo bisogno di trovare modalità differenti, sarà questo a fare la differenza. Non si tratta di fare grandi rivoluzioni: la vera trasformazione è trovare il coraggio per iniziare a creare micro-cambiamenti nella nostra routine di sempre. E allora perché non portare qualche piccola ispirazione felice fra le nostre abitudini? Sarà come restare un po' in vacanza, mentalmente e non solo: non dimentichiamo che i cinque sensi e il nostro corpo sono sempre collegati con le emozioni profonde. Ecco qualche idea da regalarci per un felice rientro.

Diario della gratitudine

La gratitudine cambia il nostro modo di stare al mondo: quando ci sentiamo grati sorridiamo istantaneamente; il cuore si apre, il respiro diventa più calmo e percepiamo una condizione di profonda pace. La gratitudine va allenata e il motivo è semplice: spesso nella fretta delle giornata dimentichiamo di fare caso a tutte le cose che ci accadono e da cui impariamo lezioni di vita. Un strumento molto utile è il diario della gratitudine, che la giornalista Oprah Winfrey ha contribuito a diffondere fin dagli anni Novanta generando un vero e proprio trend. Un'altra soluzione è la gratitude board, un pannello dove attaccare post-it che potrai creare con pochi e semplici materiali.

Il cielo e il mare in una stanza

Il potere calmante dell'acqua o la magia del cielo stellato, che meraviglia! Cosa ne dici di ricreare l'effetto fra le pareti di casa? La luce danzante di un'aurora boreale o delle profondità marine riuscirà a trasformare l'atmosfera grazie alla combinazione di sfumature cromatiche. Il relax perfetto a fine giornata, nella cameretta dei bambini o in salotto.

Il libro giusto

Una bella storia sa accompagnare ogni periodo della nostra vita e ci permette di ritrovare il contatto con le nostre emozioni profonde. Non solo, i libri sono anche maestri silenziosi. Dai romanzi a un manuale sullo stretching o lo yoga, perché non cogliere l'occasione del rientro per regalarci il tempo di imparare una nuova abitudine? Il libro giusto ti aiuterà: tienilo a portata di mano. Basta qualche momento nell'arco delle giornate e piano piano accadrà, riuscirai a creare una routine. Settembre segna una nuova partenza, è un ottimo momento per introdurre un cambiamento.

Lucine per la casa

Non solo in occasione del Natale! Le lucine per la casa, che in Paesi come la Thailandia decorano i tetti e le verande, in Asia vengono utilizzate ogni giorno dell'anno. Una catena luminosa arrotolata lungo il corrimano delle scale, sul soffitto della cucina o attorno alla libreria porterà una piccola magia fra le pareti di casa scaldando l'atmosfera.

La spa a casa

Hai disponibilità di spazio? Fatti un regalo, anzi un... regalo super! La vasca idromassaggio gonfiabile, da posizionare in esterno o interno, può essere utilizzata tutto l'anno: un'autentica oasi rilassante che cambierà il fine giornata, da condividere con famiglia e amici. Oggi è possibile trovare prezzi interessanti per prodotti di ottima qualità.

Must-have per la beauty routine

Mantenere la pelle liscia e il colorito conquistato nell'estate ha un doppio effetto perché ci fa sentire meglio anche a livello psicologico, infatti la pelle ha una profonda connessione con le nostre emozioni. Vale anche per i capelli, il make up e tutte quelle piccole attenzioni capaci di trasformare la beauty routine in un rito, un gesto d'amore per se stessi. Un guanto per lo scrub, la spugna nuova da utilizzare sotto la doccia, la piastra per creare un nuovo look... qual è il regalo che vuoi farti per sentirti più bell*?

Il tuo allenamento corpo-mente

Tutto ciò di cui hai bisogno è... un buon paio di scarpe! Sfrutta le giornate di fine estate per uscire di casa e fare il pieno di luce: attraverso l'epidermide sintetizziamo la maggior parte della vitamina D di cui abbiamo bisogno, con effetti positivi anche sull'umore. Camminare e correre è un ottimo allenamento, è gratis; distende i muscoli e allenta le tensioni, aiuta a invecchiare con il sorriso e ci fa sentire più elastici.

Automassaggio

Antirughe, ma non solo: viso e collo rappresentano una delle zone che tendiamo a trascurare di più, invece rilassarli aiuterà a sciogliere le tensioni e presenta una ricaduta benefica anche su contratture e su dolori cervicali. Conosci il massaggio Gua Sha? Si tratta di una tecnica antichissima che aiuta a drenare e imparare l'arte dell'automassaggio, una carezza da regalare a se stessi dal potere incredibilmente rilassante.

