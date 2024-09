10 idee per un regalino ai colleghi

C he cosa regalare a chi condivide con noi ogni giorno la nostra routine lavorativa? Ecco tante piccole idee

Dal regalo per il compleanno all'ispirazione per celebrare una giornata qualunque da rendere speciale, fare un pensierino al collega o alla collega sarà una piccola sorpresa capace di far sorridere. Su che cosa puntare? Per esempio, un oggetto simpatico, come la matita da piantare per chi ama la natura e ha a cuore l'ambiente. O magari un oggetto "parlante": la penna motivazionale oppure la t-shirt da personalizzare saranno un modo per passare un messaggio, l'idea che può colpire nel segno anche quando si desidera fare un regalo per chi va in pensione e per celebrare momenti particolari.

Regali economici per colleghi

Fra i regali utili per i colleghi troviamo i gadget per la scrivania. C'è qualcosa che manca? Per chi condivide la giornata lavorativa in ufficio le idee sono tantissime. Per esempio, un temperino gigante, la docking station, il portapenne simpatico o addirittura un cestino per buttare la carta ironico a tema. A proposito, tra la fine di novembre e l'inizio del nuovo anno un regalo utile può essere l'agenda oppure il calendario, magari da posizionare direttamente sulla scrivania.

Matita piantabile

Le matite piantabili sono un piccolo pensiero fiorito davvero simpatico. L'azienda Sproutworld è una start up danese che ha lanciato sul mercato le prime matite al mondo che una volta terminate rinascono sotto forma di fiori. Pensa che esistono anche sotto forma di matite eyeliner e per le sopracciglia, l'ispirazione che potrebbe avere successo con la collega amante del make up. Sostenibili e biodegradabili, sono state utilizzate anche durante i Giochi Olimpici di Parigi: scrivere con queste matite sarà un modo per impegnarci ogni giorno in un gesto di amicizia verso l'ambiente... e stupire con un regalino originale!

Cofanetto d'infusi

Di solito rappresenta un'idea di successo perché dopo tante pause alla macchinetta del caffè si ha voglia di cambiare e magari trovare un'alternativa più salutare. Il cofanetto d'infusi è perfetto in tutti i posti di lavoro: basterà utilizzare della semplice acqua calda per creare la propria bevanda, profumata e ricca di principi benefici, da condividere per la prossima pausa all'insegna del benessere.

Penna motivazionale

Cosa ne dici di una penna capace di trasmettere un messaggio speciale? Un piccolo regalo utile che saprà dare forza e far bene all'umore: per chi lavora in ufficio sarà l'idea perfetta ma non solo. Dopo tutto a chi di noi non capita di aver bisogno di una penna? Da tenere in tasca o in borsa.

Portachiavi

L'ispirazione utile potrebbe essere un gadget dotato di chiavetta USB, ma regalare un portachiavi, anche in versione simpatica o morbidissimo in peluche, è uno di quei piccoli presenti evergreen che non passa mai di moda. Quando si cambia auto o ci si trasferisce in una casa diventa un "must" a livello simbolico.

Cubo antistress

Si rosicchia sempre le unghie? Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di manipolare qualcosa semplicemente per concentrare l'attenzione: ecco perché in certi casi durante la giornata può rivelarsi davvero utile un passatempo. Il cubo antistress permette di impegnare le mani e liberare la mente, favorendo calma e concentrazione. Il gadget dedicato ai momenti in cui ci troviamo mentalmente impegnati e in tensione.

T-shirt ironica personalizzata

Potrebbe essere un'immagine divertente, del collega o magari di un momento della vita d'ufficio, oppure una frase ironica sul lavoro: personalizzare la t-shirt è un regalo semplice e divertente che riscuote sempre successo e sa generare un sorriso.

Gadget per la scrivania

Dall'oggetto tecnologico utile a quello buffo, le ispirazioni non mancano. Cosa ne dici di un portapenne speciale? O magari un marimo, l'alga giapponese che ha bisogno di pochissime cure e al tempo stesso è perfetta per l'ufficio: una ventata di ossigeno e buon umore sul lavoro.

Il giardino zen

A casa finirebbe distrutto dai bambini o dimenticato in un angolo, invece soprattutto per chi fa un lavoro d'ufficio, e siede per lunghe ore alla scrivania, i giardini zen in miniatura diventano una strategia utile per concentrare la mente. Già la vista comunica una sensazione di relax. Inoltre, per chi fa un lavoro a contatto con il pubblico potrebbe essere una bella ispirazione posizionare il giardino zen in modo che sia alla portata anche per chi si siede di fronte a noi: un modo originale e zen per ingannare il tempo dell'attesa durante le pratiche burocratiche.

Un bouquet... dolcissimo!

Cosa ne dici di un mazzolino di fiori in versione golosa? Si tratta dell'idea golosa Chupa Chups, bella e buona. Il celebre leccalecca è l'idea simpatica per chi fuma e non può farlo durante le ore lavorative.

Calendario

Agende e calendari sono un regalino molto utile, l'idea perfetta per la fine d'anno. Per chi lavora in ufficio si rivela strategica per la programmazione l'agenda settimanale, oppure i modelli in formato maxi da appoggiare direttamente sul piano di lavoro. Perché non puntare sul calendario 2025 motivazionale? Un pizzico di spirito zen sul lavoro ci aiuterà ad affrontare la giornata con il piede giusto.

