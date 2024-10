S copri le ispirazioni più "paurose" dell'anno per celebrare a festa di Ognissanti, una giornata che ha radici antichissime.

Ottobre segna il ritorno di Halloween: alle celebrazioni in grande stile per Ognissanti ci siamo ormai abituati anche perché, dobbiamo ammetterlo, i bambini ne sono conquistati e riescono a trasmetterci il fascino di questa festa che in verità ha radici antichissime.

10 idee da trovare online per organizzare una festa di Halloween

Complice l'autunno e le prime giornate di pioggia, Halloween è un ottimo momento per decorare e addobbare le finestre di casa: i davanzali illuminati dalle lanterne e le ghirlande di foglie in occasione si Halloween diventeranno intriganti scenografie con ombre spettrali e luci misteriose. Se stai per organizzare una festa per Halloween o una cena a tema non dimenticare gli stampi per dolci "mostruosi" e le decorazioni capaci di rendere la casa un antro pauroso. Ecco le idee da trovare online per un Halloween "da brivido".

Colori per la pelle... fluo

Riesci a immaginare qualcosa di più magico e divertente di un trucco fluo che si illumini nella notte? Si tratta di una di quelle idee capace di far sorridere grandi e piccoli: truccarsi tutti insieme e inventare tante decorazioni con i colori studiati per il bodypainting sarà divertentissimo. Carioca per l'occasione ha lanciato "Mask Up Metallic", per creare l'effetto di una maschera, disponibili anche nella versione fluorescente.

Decorare casa con le zucche luminose

Dalla versione intagliata da posizionare di fianco all'ingresso alla catena luminosa con cui addobbare il soffitto: la zucca in una festa di Halloween proprio non può mancare, è l'occasione per trasformarla in una decorazione capace di scaldare l'atmosfera grazie alla luce arancione.

Addobbare gli angoli con le ragnatele

Possono mancare le decorazioni a forma di ragnatela? Disponibili anche in versione luminosa, grazie a tessuto e finti ragni avremo angoli pieni di suggestione in casa e chissà, forse qualche ragnatela si potrebbe persino lasciare anche una volta trascorso Halloween.

Stampi per dolci "paurosi" di Halloween

Chi ama gli esperimenti culinari in occasione di Ognissanti può dare il meglio di sé perché la tradizione di Halloween, in tutto il mondo, da secoli è la porta da varcare attraverso le nostre paure: l'appiglio per poter parlare di morte, incubi, orrore e persino... portarlo in tavola.

La magia delle lanterne alla finestra

Lanterne e portacandele sono una delle decorazioni più utilizzate del periodo autunnale: perché sfruttarle per una festa di Halloween? Il motivo è doppio. Se durante l'autunno una lanterna sa portare fra le pareti di casa un'atmosfera calda e vibrante, è altrettanto vero che l'elemento legato alle ombre e al buio giocherà un ruolo vincente per la riuscita di un party a tema Halloween. Non dimenticare di decorare i davanzali e l'interno delle finestre con piccole luci e sagome misteriose da fissare al vetro.

Decorazioni a forma di scheletro

Insieme alle zucche lo scheletro è uno dei simboli di Halloween. Come spiegano bene le celebrazioni per il Día de los Muertos gli scheletri, anche sotto la dolce forma delle torte tradizionali o delle chiassose decorazioni, parla molto in profondità: tocca la nostra paura della morte, ma anche la perdita dei propri cari, il sentimento del tempo che passa fra nostalgia, sorriso e un senso grottesco dell'esistenza che viene dalla capacità di sdrammatizzare. Insomma, lo scheletro rappresenta un altro personaggio immancabile e affascinerà i più piccoli.

Macchina per la nebbia

Una mini macchina per la nebbia? Sì, si può: portatile, utilizzabile in casa e dotata di tecomando wireless. L'ingrediente che aggiungerà il fascino della suspense alla tua festa di Halloween. Ricercatissima.

Fantasmi paurosi in giro per casa

In mancanza di spettri autentici, anche la misteriosa sagoma di uno sconosciuto fantasma darà quel tanto di brivido necessario per sorridere insieme durante la notte di Halloween: sarà la decorazione luminosa perfetta da posizionare sulle scale, come insegna ogni buon thriller.

Sangue finto

Bisogna ammetterlo, basta una macchia di sangue qua e là per trasformare un viso in una maschera di terrore. Il vecchio trucco del sangue finto risulta sempre un ottimo espediente per trasformare persino il vestito dell'ufficio in un raccapricciante horror, il look perfetto per accogliere gli ospiti in arrivo per la festa di Halloween. Meglio evitare, però, di provarlo sulle tende perché le macchie potrebbero resistere anche al migliore dei lavaggi. Buona notte... di paura.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.