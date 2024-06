I migliori regali da fare agli amanti dei fiori

S tai pensando a un regalo "fiorito"? Ecco le idee per i migliori regali per chi ama i fiori e circondarsi di natura e verde

Ecco i migliori regali da trovare online per chi ama i fiori, il verde e la natura. Con l'arrivo della bella stagione l'idea che non può mancare nell'orto e in giardino è il set per avere gli attrezzi giusti con cui lavorare, magari in una versione coloratissima e divertente. Ma se la persona a cui stai pensando ha già tutto non disperarti: stupiscila con un cesto pieno di bustine di semi da piantare, sarà un'ispirazione bellissima per un regalo d'effetto.

Quando la bella stagione volge al termine perché non trasformare un angolo di casa in un giardino d'inverno? Sarà una soluzione capace di portare un pizzico di buon umore e allegria dando colore anche ai giorni grigi della brutta stagione. Dalle piante agli accessori utili ecco le idee regalo per chi ama la natura e i fiori per fare un pensiero alle persone del cuore.

Kit per la semina e coltivazione dei fiori

Desideri un'idea originale per il compleanno? Il kit per la semina e coltivazione dei fiori potrebbe essere l'ispirazione giusta: ha un budget piccolo, è visivamente d'effetto e permette di iniziare la coltivazione di un piccolo angolo verde. Potresti scegliere i bonsai, le erbe aromatiche o i fiori a seconda dei gusti, in ogni caso colpirai la sua attenzione.

Idee regalo: set giardinaggio

Non può proprio mancare il set da giardinaggio con tutti gli attrezzi nuovi e ordine. In alcuni modelli è presente anche il seggiolino pieghevole, che nell'orto e in giardino potrebbe rivelarsi un aiuto davvero prezioso.

Regalo per la casa: vasi originali

Sembra incredibile, ma a volte quando ci regalano dei fiori... non abbiamo mai il posto giusto dove metterli! Dai vasi in cristallo a quelli artigianali decorati, un vaso può diventare lo spunto utile per un regalo dedicato alla casa. In alternativa, pianta nel vaso un fiore e trasforma il vaso in un'occasione per un piccolo regalo davvero speciale.

Fiore eterno, idea regalo

I fiori stabilizzati di solito sono un'ispirazione che piace a mamme e suocere. Simbolo di vita e rigenerazione, si trasformano nell'idea per lei per il regalo dell'anniversario. I girasoli sono vivaci e in grado di richiamare l'allegria del sole con il loro giallo intenso, mentre le rose da secoli evocano la poesia e la magia dell'amore: entrambi sono fiori eterni fra i preferiti per un augurio del cuore.

Una pianta in regalo

Quale scegliere per la persona a cui stai pensando? Dipende! Valuta i suoi interessi, ma anche lo spazio disponibile: nel caso fosse possibile, un piccolo albero da piantare in giardino o tenere in un angolo del balcone potrebbero rappresentare un'idea splendida per un regalo verde. In alternativa, punta su un bonsai, il marimo (facilissimo da gestire!) o una piccola pianta perfetta anche fra le pareti di casa o sul davanzale.

Idee regalo per chi ama le piante

Quando inizia la stagione degli orti e dei giardini, cosa ne dici di cogliere l'occasione per un piccolo regalo creativo? Ti basterà un cesto di vimini (bellissima ispirazione anche per la raccolta dei fiori!) o una scatola dove raccogliere tanti semi: contribuirai alle realizzazione del giardino della persona a cui stai pensando e sarà bellissimo. Un dono in divenire.

