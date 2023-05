C he cosa regalare in occasione della nascita? Difficile so Le idee per i piccoli appena nati.. e la neomamma!

Regali per neonati

Quali regali scegliere per un neonato o una neonata? Non sempre è facile trovare idee regalo per neonati, soprattutto per chi non sa proprio nulla di neonati. In genere la scelta migliore è proprio chiedere ai futuri genitori cosa preferirebbero ricevere, ma se per quale motivo pensi non sia il caso di farlo ci siamo noi con la nostra guida ai regali per neonati.

Una delle idee regalo più gettonate? Sicuramente vestiti e tutine. Ma attenzione , ricorda di selezionare misure più grandi rispetto alla prima (0-3 mesi). Scelte in apparenza eccessive come i vestiti con taglia 6 mesi o un anno potrebbero rivelarsi azzeccate e non solo perché i bambini crescono in fretta. In genere all'inizio sono in molti a fare regalini: dopo qualche mese, quando si saranno esaurite tutte le scorte, ritrovare nell'armadio un vestitino al momento giusto sarà perfetto.

A proposito, un'altra ispirazione da tenere bene a mente è la seguente: quando si parla di neonati a venire al mondo non è solo un bambino; a nascere è anche una mamma. Alcuni doni potrebbero essere perfetti per entrambi. Fra le idee regalo per una neomamma e il suo bambino ci sono i prodotti per il bagno e la cura di sé: shampoo, detergente, oli vegetali per l'automassaggio, tutti per la pelle delicata, da scegliere all'insegna della natura e dell'etica. Andiamo a vedere tutte le idee regalo per neonati.

Idee regalo: pannolini

La torta di pannolini è frequente tra i regali pensati per il baby shower. Anche subito dopo la nascita i pannolini si rivelano un regalo molto utile: online potrai trovare prodotti di ottima qualità e con un buon margine di risparmio. Non tutti i pannolini sono uguali! Per un neonato nel primo mese di vita ricorda di scegliere l'etichetta "newborn" oppure verifica il peso, che di solito è indicato sul pacchetto.

Regalo eco: pannolini lavabili

Se la famiglia è curiosa è possibile fare un regalo eco friendly con un set di pannolini lavabili: ne esistono anche formati piccoli e non troppo impegnativi come prezzo, in modo da poter sperimentare senza effettuare grandi investimenti di budget. I pannolini lavabili possono anche essere sfruttati come scorta oppure da alternare ai pannolini usa e getta, soprattutto quando si sta in casa.

Giostrina per la culla

Attira la sua attenzione e lo stimola al movimento: le giostrine piacciono molto ai neonati, che rimangono incantati dalla musica e cercano di afferrare i piccoli oggetti volanti. Attenzione, però, a come è costruito il gioco e alla modalità delle luci o del suono: soprattutto i dispositivi elettronici possono far passare il sonno. Al contrario, le giostrine più semplici (oggi quasi scomparse!) realizzate in legno stuzzicano la curiosità dei più piccoli accompagnando la buona notte e il risveglio senza risultare troppo invadenti.

Giochi per la cameretta: le idee regalo

Conta che i giocattoli sono fra le cose regalate con più frequenza ai bambini di ogni età... e meno considerate. Sì, perché in fondo i più piccoli amano esplorare il mondo e osservare i grandi: questo significa che è semplicemente il mondo che ci circonda, quotidiano, ad attrarre la loro curiosità e attenzione. Tuttavia, ci sono degli oggetti che andranno a far parte dell'arredamento della cameretta e nei primi mesi di vita (o anche più in là) potrebbero rivelarsi utili e belli, per esempio la palestrina (sollecita movimento e sensorialità), un peluche gigante (potrà essere utilizzato anche come cuscino), la palla di stoffa (semplice e amatissima!), i primi attrezzi per iniziare giocare con la musica o persino un piccolo scaffale, che in futuro servirà per appoggiare giochi e libri.

Idee regalo selfcare

I prodotti per bambini sono estremamente delicati sulla pelle, un ottimo motivo per cui saranno utili anche alla neomamma. Fra i prodotti più utili: bagnoschiuma, shampoo, olio vegetale per il massaggio di mamma e bambino, crema lenitiva. A proposito, in genere i più piccoli vanno pazzi per il formato mousse. Nel caso si vada verso l'estate può trasformarsi in un'idea utile anche la crema solare o i pannolini da usare in acqua per la piscina. Un indispensabile? Il beauty set per la cura del neonato con spazzola, forbicine, termometro.

Luce per la cameretta del bebè

Da adulti non ci facciamo molto caso o addirittura siamo abituati al buio assoluto, ma quando in casa arriva un neonato la luce notturna diventa un'autentica necessità e quella giusta può diventare molto comoda, anche per l'allattamento, oltre che un'autentica ninnananna capace di accompagnare nel sonno. In commercio ci sono proiettori bellissimi, dal prezzo economico, che riproducono fondali marini, cieli stellati o piccole scene animali: addormentarsi sarà dolcissimo, non solo per i più piccoli.

Abbigliamento per neonati

Un elemento importante di cui tener conto, nel caso dei neonati, è la temporalità. Come detto più sopra, meglio scegliere una taglia più abbondante. Nel caso tu stia selezionando una taglia da indossare diverso tempo più in là chiediti: in quale stagione saremo quando il bambino avrà questi mesi? Per gli adulti è ininfluente, per i piccoli non lo è affatto. Un cappotto, il maglioncino o, al contrario, certi accessori come le sciarpe o il costume, non possono essere indossati in qualunque stagione, quindi dovrai calcolare che il piccolo o la piccola siano nell'età giusta per poterli ancora portare. Invece, sempre utili t-shirt (anche più grandi, saranno morbide), pantaloni tipo tuta, calzini e coperte o foulard (ottimi anche per avvolgere il piccolo).

Idee regalo per costruire ricordi

Fra le ispirazioni per un regalo dedicato ai primi momenti in famiglia il diario della nascita, gli album da compilare con fotografie e pensieri o le cornici, sia i modelli classici che la versione digitale. Un piccolo pensiero che sarà gradito? Il kit per le impronte: un dono dedicato a neonato, mamma e papà, per lasciare la propria impronta giocando tutti insieme e ricordare questi istanti preziosi.

