C he cosa regalare a un amico? Scopri le idee che possono farlo felice con un dono azzeccato

Regali per amici maschi

Che cosa regalare a un amico? Pensare a un regalo per un uomo a volte sembra più difficile rispetto ai regali per la migliore amica, specie se si tratta di un amico e non del partner. Eppure le idee sono tantissime, da selezionare stando attenti ai piccoli messaggi che ogni persona fa comprendere riguardo a sé.

Bricolage, tecnologia, viaggi, giardinaggio, idee regalo enogastronomiche e ispirazioni per il tempo libero: queste sono alcune delle categorie su cui puoi puntare. Un regalo per chi ha già tutto? Punta sull'ironia con un oggetto personalizzato da una dedica speciale: dalla bottiglia di vino con un'etichetta tutta da inventare alla classica felpa o l'accappatoio, trasformerà un'idea utile in un dono unico. Andiamo a vedere tutte le idee che abbiamo raccolto per i regali per gli amici maschi.

Regali bricolage

L'amico in questione ama risolvere i piccoli e grandi problemi di casa? In questo caso puoi puntare su un attrezzo utile da aggiungere agli strumenti. Se si tratta di una persona con una buona manualità il fai da te può trasformarsi in un hobby per il tempo libero con cui inventare oggetti o sperimentare la lavorazione del legno o del vetro, per esempio.

Regali tecnologici, le idee regalo

Quali sono i regali tecnologici capaci di colpire nel segno? A volte si tratta di un'idea piccola ma estremamente utile, come i mini speaker, una piccola cassa da portare ovunque, o gli auricolari bluetooth, perfetti per chi usa il telefono restando in movimento, per esempio al lavoro o nello sport, e desidera avere una buona qualità del suono. Dalle idee originali come il braccialetto di ricarica o le chiavette usb in versione gioco fino alle cose utili, come il navigatore per l'auto e lo smartwatch, le ispirazioni sono tantissime.

Idee regalo per il tempo libero

Lui ama i fumetti? Fra le idee regalo per chi ama i fumetti ottima l'idea di un gadget divertente, un pezzo d'abbigliamento a tema oppure una graphic novel, classica o fra le ultime uscite: potrebbe essere l'occasione per scoprire nuovi autori e un genere estremamente ricco. Per chi ama fare sport è possibile scegliere un capo d'abbigliamento tecnico, un'idea classica che non sbaglia. Invece, fra le ispirazioni dedicate ai gamer puoi puntare su mouse e cuffie professionali, tastiera da gamer oppure la sedia, oggetto per la casa estremamente utile per la salute della schiena. L'idea per gli appassionati di musica? Giradischi e un nuovo disco, un tuffo nel vintage che non passa mai di moda.

Idee regalo per chi ama i viaggi

Il pacchetto viaggio, in formato cena o week end della durata di una o più notti, è perfetto per un regalo di gruppo perché offre flessibilità e tante proposte a seconda del budget raccolto. Ma per un amico che ama i viaggi può essere divertente anche una piccola ispirazione come le guide con le destinazioni prossime o da vedere almeno una volta nella vita, oppure un gadget utile, dal taccuino (cartaceo o digitale?) alle sacche waterproof o il drone, per divertirsi a fare foto aeree.

Idee regalo per chi ama fare giardinaggio

Cosa ne dici di una nuova pianta da piantare nel giardino oppure di un cesto con tanti semi? Per chi ama fare l'orto e il giardinaggio puoi puntare su un oggetto utile e divertente, come il kit di attrezzi con tanto di sgabello pieghevole oppure un'idea alternativa originale, come la serra idroponica indoor o un manuale sui giardini e la natura, per saperne sempre di più sul verde.

Idee regalo enogastronomiche

Alzi la mano chi non è goloso... le idee gourmet sono sempre gradite, un vero e proprio must anche quando non si sa che cosa regalare. Per un'ispirazione divertente cosa ne dici del kit per fare la birra o il gin in casa? Punta su ingredienti e lavorazioni regionali e se è un amante del vino aggiungi una bottiglia speciale: cibo e buon vino, o birra, sono l'idea regalo che suscita sempre un sorriso, perfetta da gustare insieme per brindare festeggiando un momento speciale.

