N essun problema di budget? Occasioni importanti da onorare con un regalo consistente? Ecco le idee brillanti per un regalo dal valore importante per soddisfare ogni desiderio

Regali costosi

Ci sono alcuni casi in cui non si bada al budget: in alcuni casi fare un regalo importante è d'obbligo, o magari abbiamo a disposizione una somma inaspettatamente alta e abbiamo voglia di fare felice il destinatario del regalo. Fare regali costosi non è sempre semplice come potrebbe sembrare, ma aiutarvi ci siamo noi.

Quando il budget non è un problema è possibile investire in un oggetto utile che possa offrire un salto di qualità, per esempio nelle pulizie di casa. Tra le ispirazioni classiche troviamo l'abbigliamento: dalle giacche importanti, ai capi tecnici per lo sport fino ai completi per l'ufficio, i tessuti di alto livello e le lavorazioni di qualità fanno la differenza e resistono a lungo nel tempo.

L'idea regalo per una persona che ha già tutto? Punta su un accessorio, piccolo e prezioso, dal bracciale agli occhiali da sole, una borsa o, per chi ama scrivere, un notebook o la classica penna da tenere sempre a portata di mano. Ricorda che il significato del vero lusso non è sfoggiare inutilmente il superfluo di oggetti che non ci servono, bensì essere capaci di rispondere ai bisogni profondi, nostri e di chi ci circonda, e questo vale anche per i regali costosi. Andiamo a vedere tutte le idee regalo.

Che sia un paio di orecchini, il bracciale da indossare ogni giorno, l'anello o una collana, ogni gioiello porta con sé un ricordo e in famiglia può diventare l'occasione per un dono simbolico, per esempio fra mamme e figlie, o festeggiare un momento da non dimenticare. Scegli ciò che una persona ama indossare e, se lo desideri, personalizza il dono facendo incidere la data o un'iniziale.

Abbigliamento: idee regalo

Quando scegli un capo d'abbigliamento pensa alla persona che lo indosserà, alle sue forme e al modo in cui una linea riesce o no a esaltare il suo corpo: nessun vestito è adatto a tutti e anche il più bello deve essere immaginato sulla persona. Giacche e capi tecnici? Saranno perfetti per chi ama fare uno sport invernale come lo sci, ma anche per trekking e passeggiate. I tessuti tecnici non deludono mai perché offrono un'alta resistenza al freddo e durano a lungo nel tempo.

Accessori di lusso da regalare

Regalare il profumo è un grande classico, ma non passa mai di moda, specialmente per chi ha le proprie essenze preferite. Un'essenza riesce a veicolare emozioni e diventare il simbolo di un periodo; il profumo si indossa, proprio come un oggetto portafortuna. A proposito di piccoli gadget utili e preziosi un'altra idea per chi ha già tutto è puntare su una borsa (mini oppure maxi, a seconda delle esigenze!), il nuovo orologio da polso o gli occhiali da sole.

Che cosa regalare a chi ama leggere e scrivere o ha bisogno di farlo per lavoro? Le idee sono tantissime. Un oggetto simbolico con una lunga storia alle spalle è la penna o la stilografica, magari da personalizzare con un'incisione speciale. Laptop, tablet, Ebook Reader e taccuini per appunti in carta accompagneranno ogni giorno negli impegni quotidiani con il pensiero di chi ci ama.

Un elettrodomestico che fa la differenza: l'aspirapolvere o la scopa elettrica. Quando è potente, leggera e comoda da maneggiare, le pulizie possono davvero fare un salto di qualità ed essere organizzate meglio. Fra i regali importanti per la casa troviamo gli accessori utili in cucina, come il barbecue da tavolo, ma anche i tessuti, dalle lenzuola per il letto, meglio se ricavati da lavorazioni sostenibili, oppure gli asciugamani, da scegliere naturali e avvolgenti, morbidi al tatto.

Idee regalo di lusso

La bottiglia di vino pregiato, un classico intramontabile. Fra i regali di lusso originali potresti scoprire anche un'ispirazione green, come le piante, i set di attrezzi per la cura dei bonsai o i giardini zen, per trasformare il momento del giardinaggio in una meditazione. L'idea top per il tempo libero? L'idromassaggio spa gonfiabile. Perché il relax è l'autentico lusso di cui abbiamo tutti bisogno.

