P robabilmente il regalo "importante" per eccellenza: se hai deciso di regalare un gioiello ecco una selezione di modelli facilissimi da trovare online

Gioielli da regalare: 10 idee regalo per ogni occasione

Non solo compleanni: quando si festeggia un'occasione notevole, può capitare di aver bisogno del proverbiale "regalo importanti. In questi casi molto spesso si finisce col cercare gioielli da regalare. Che si tratti di laurea, comunione o altri sacramenti - un gioiello si rivela spesso il regalo più adatto.

Un gioiello come idea regalo è di solito efficacissimo, e difficilmente non viene apprezzato da chi lo riceve, a patto di essere in linea con i gusti. In più può essere un regalo molto simbolico e che soprattutto dura nel tempo. Simbolo di amore, affetto o amicizia che sia, dentro ogni gioiello si cela la promessa di un legame che non passa.

In questo articolo abbiamo raccolto dieci idee di gioielli da regalare, adatti un po' a tutti i gusti e tipi di persone. Dalla catenina e l'orologio, un classico, ai doni che segnano un traguardo importante. Oppure il pensiero prezioso da portare sempre con sé, ogni giorno: un portafortuna per sentire, anche nei momenti difficili, che l'amore di chi ci vuole bene ci accompagna sempre.

Un ciondolo

Possiede una versalità capace di tradursi in mille versioni differenti. Che sia in oro, o magari con una pietra preziosa il ciondolo piace perché può essere indossato con una catenina ma anche inserito nel bracciale preferito: diventa l'immagine di un simbolo capace di richiamare una passione, come lo sport o l'iniziale dal significato importante, e si trasforma in un portafortuna.

Gli orecchini

Attenzione, prima di regalare un paio di orecchini è bene sincerarsi che la persona destinata a riceverli ami questo accessorio. Gli orecchini costituiscono un dono prezioso, da conservare negli anni e sfoggiare nelle occasioni speciali, tuttavia non tutti li indossano con piacere, senza contare un ulteriore motivo di scelta: a cerchio, pendenti, a lobo o punto luce? Per chi ama i gioielli delle ultime tendenze glam consigliati gli orecchini senza buco, che hanno una tradizione antichissima. Già noti in India e nell'antico Egitto, si indossano lungo tutto l'orecchio.

Una collana

Da donna e da uomo, le collane sono fra gli oggetti più antichi al mondo: ritrovati negli scavi archeologici, indossate da adulti e dai bambini come segno di protezione, uniscono la ricerca dei materiali e le lavorazioni artigiane in grado di esaltarne la bellezza a un gesto ancestrale di buon auspicio, aiuto e felicità. Se ami le pietre ricorda che ogni minerale porta con sé un significato. Lasciati guidare dalle tue sensazioni e l'istinto ti mostrerà la pietra giusta per la persona destinata a riceverla.

L'orologio

Si tratta di un classico: il dono di un orologio un tempo segnava l'ingresso nel mondo adulto e ancora oggi, regalato in occasioni speciali quali la comunione e la laurea o un compleanno importante, si trasforma nel simbolo di un traguardo raggiunto. Uno dei regali scelti per festeggiare la maggiore età è il cronografo: l'eleganza ricercata di questo oggetto prezioso non passa mai di moda. A proposito, il modello maschile, in acciaio e oro, resta tra i preferiti anche del pubblico femminile.

Il simbolo religioso

E se dobbiamo fare un regalo a una persona molto credente? Una croce, oppure la figura della Madre con il bambino, o, ancora, una spiga di grano sono il ciondolo da conservare con affetto o indossare ogni giorno, in segno di fede. Fra le tendenze più amate negli ultimi anni l'anello rosario e la versione con l'incisione del Padre Nostro cristiano: la sensazione di indossare una preghiera capace di abbracciare con il potere della parola e dell'energia sacra.

Un bracciale

L'incisione personalizzata con una parola o la data segna per sempre un momento da portare nel cuore: il bracciale, in oro o argento, oppure con le pietre preferite diventa un ricordo, il simbolo dei legami di amicizia che durano tutta la vita e si tramandano con emozione nelle storie di famiglia. Ecco l'idea intramontabile per celebrare l'anniversario importante, un battesimo o il compleanno di chi amiamo.

La catenina

Da uomo e da donna, la catenina rappresenta uno dei regali più classici, fin dal battesimo: custodita con amore sarà poi indossata da più grandi e accompagna fino all'età adulta perché è versatile e si trasforma a seconda dell'occasione. Di volta in volta cambia insieme alla nostra età e all'umore: a seconda dei periodi si accompagnerà con i ciondoli del cuore o una medaglietta preziosa, il portafortuna dove incidere, per esempio, gruppo sanguigno e data di nascita.

I gemelli

Costituiscono uno degli accessori privilegiati per completare un look importante. Utilizzati già tre secoli fa in Gran Bretagna, i gemelli per camicia conferiscono charme ed eleganza. Possono essere in tessuto, con pietre incastonate o preziosi come in oro, saranno il dono con cui celebrare un successo, o semplicemente un nuovo inizio. Perché abbiamo sempre bisogno di trovare un motivo per festeggiarci e ricordarci che possiamo farcela: è tempo di far emergere la nostra grinta.

Una spilla

Un dono antico, che possiede un fascino dal sapore retro: la spilla, con l'iniziale del nome o una pietra preziosa, può far felice le mamme, la suocera o la zia, ma non solo. Se scelta con attenzione e cura per il dettaglio, nello stile giusto sarà il dono perfetto per nipotine e amiche, perché le spille sono un accessorio capace di impreziosire il look e all'occorrenza si rivelano utili, diventando un modo ricercato per fermare sciarpe e foulard.

L'anello

Simbolo di passione e fedeltà per eccellenza, regalare un anello è una dichiarazione d'amore. Attenzione, però: l'amore possiede mille forme e sfumature, non a caso il nodo dell'amicizia rappresenta un anello celebre come simbolo di questo nobile legame. Un cerchio intorno al dito per portare con sé ogni giorno il pensiero di affetto di chi lo ha donato.

