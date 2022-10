S copri le idee creative per rendere felici i più piccoli in occasione delle feste

Hai già pensato ai regali di Natale per i bambini? Anche i muri sanno che quando bisogna fare regali ai bambini i giocattoli sono quasi sempre la scelta migliore. Ora resta da capire quali! In questo articolo abbiamo messo insieme i migliori giocattoli da regalare ai bambini a Natale, cercando di fare un po' di ordine selezionando i giocattoli giusti per età e per categoria.

Nella scelta non dimenticate una regola fondamentale: per quanto riguarda giocattoli con ingombri eccessivi meglio appurare prima chiedendo eventualmente un parere ai genitori. Spesso un gioco piccolo-piccolo può fare la felicità altrettanto bene di uno grande: a volte sono le idee più semplici a colpire nel segno, come il classico pallone o un libro dedicato ai piccoli esploratori amanti della natura.

Tra le idee regalo per Natale troviamo grandi classici, come biciclette, minicar, pattini e monopattini, che segnano una tappa importante con l'ingresso nel "mondo dei bambini grandi" e, naturalmente, i giochi per imparare, come i pannelli per le attività dei più piccini o evergreen quali telescopio e piccolo chimico, ideale per i curiosi della scienza. Uno spunto utile da prendere in considerazione? Tieni d'occhio i giochi compatti e leggeri, in grado di essere trasportati facilmente: potranno accompagnare i più piccoli anche in viaggio.

Idee regalo: giochi per bambini piccoli

Che cosa regalare ai piccolissimi? Fra le idee regalo fino a un anno d'età fanno presa tutti i giochi capaci di coinvolgere i sensi e stimolare la motricità, come tappetini sensoriali e pannelli multiattività. L'idea classica ma intramontabile? La palla! Sembra banale invece i bambini (e i grandi!) la adorano: sceglila morbida e di una misura piccola così potrà portarla facilmente con sé al parco o giocarci sul divano senza pericolo di rompere qualcosa.

Giochi didattici: le idee regalo per Natale

Vengono chiamati giochi didattici, si tratta di attività studiate per l'apprendimento. Sì, sono i giochi per imparare perché in fondo per un bambino non c'è nulla di più attraente del mondo: il quotidiano è il vero territorio di esplorazione dei piccoli, capace di stimolare la loro completa attenzione, curiosità e meraviglia. Ecco così, i giochi come le tavola apprendimento di ispirazione montessoriana, che si rivolgono a un pubblico da un anno fino a quattro-cinque anni d'età, per imparare tante cose, dai lacci e i nodi alle lettere e i numeri o le forme geometriche.

Regali di Natale classici per bambini

Alzi la mano chi non è capitato di ricevere in dono, un Natale di tanti anni fa, la prima mitica bicicletta o i pattini a rotelle e ne ricorda ancora con grande meraviglia l'emozione del momento. Fra i giochi più desiderati e amati dai bambini, che segnano l'ingresso nel "mondo dei bambini grandi" c'è proprio la bicicletta, insieme ai roller o i classici pattini a rotelle. In alternativa, il monopattino o le babycar, l'auto a misura dei più piccoli: per stimolare attività e abilità meglio scegliere i modelli a pedali.

Regalare una bambola: come scegliere

Ci sono bambole che piangono, fanno la pipì o hanno fame, bambole celebri o tratte dai film del momento ma esiste un'età, specialmente fra i due e i quattro anni, in cui il desiderio di avere una bambole va oltre. Riguarda sia maschi, sia femmine e ha a che fare con il prendersi cura. Questo è uno dei motivi per cui l'idea di regalare una bambola può costituire una tappa evolutiva fondamentale. Uno dei modelli più amati dai bambini è la bambola "reborn" perché assomiglia a un neonato vero, sia nel peso, sia nei dettagli. Vestire e svestire la bambola con i vestitini di quando erano piccoli, lavarla e osservare il corpo è un modo per entrare in relazione con se stessi e con eventuali fratellini in arrivo o bambini più piccoli: è un modo per entrare nella dinamica della cura e dell'attenzione.

Bambole celebri: idee per Natale

Se l'età è fra cinque e dieci anni d'età salgono le probabilità che l'idea giusta per Natale, nel caso di una bambola, riguardi modelli celebri come Barbie, Cry Babies tratte dall'omonimo cartone animato (le bambine con pigiamini e orecchie da animaletti, per intenderci) o Cicciobello, un classico intramontabile che oggi esiste in tante varianti, dal Cicciobello che impara a lavarsi i dentini a quello che muove i primi passi. Un'altra bambola molto amata è Masha, tratta dalla celebre serie russa Masha e Orso.

Giochi da tavola: quali scegliere?

Un errore tragico ma molto comune che si fa è di scegliere il gioco senza pensare al contesto in cui sarà utilizzato, per esempio è sempre bene valutare con attenzione la disponibilità di spazio o il tipo di casa in cui prenderà posto un certo giocattolo prima di creare ingombri difficili. Questo vale anche per i giochi di società, un'ottima idea regalo perché capaci di unire tutti anche di età diverse, purché ci siano amichetti, fratelli o familiari... disposti a giocare!

Le idee regalo per giocare con la scienza

Il regalo di Natale dedicato ai piccoli esploratori e curiosi di natura: c'è il kit per il piccolo esploratore, con tanto di binocolo e teca per gli insetti (nonché, per i più piccoli, insetti in gomma!) o il necessario per lo scavo, con cui divertirsi a far emergere dalla roccia piccole pietre da lucidare e collezionare. Senza contare i giochi che propongono esperimenti scientifici o il classico microscopio, per i più grandi e appassionati di osservazione.

Costruzioni, le idee regalo per Natale

Sono il gioco che fa felice grandi e piccoli perché, a seconda della complessità con cui verranno scelte, le costruzioni saranno adatte per tutte le età. Dai modelli elettrici, dotati di telecomando, alle costruzioni in legno o concepite per i più piccoli, grandi e sagomate, sono l'idea per il regalo di Natale che non passa mai di moda, da conservare anche negli anni a venire.

