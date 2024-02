P er gli appassionati e per tutti coloro che (ancora) non lo sono, ecco alcune idee regalo

Fumetti e graphic novel da regalare

Vuoi farti tentare da un'idea originale? Fumetti e graphic novel non sono l'ispirazione giusta solo per appassionati e appassionate. Al contrario, potrebbero essere una meravigliosa occasione per far conoscere un libro differente a grandi e piccoli: parole e immagini, insieme. L'innamoramento è istantaneo. Tutto sta nella capacità di scegliere il tema giusto per la persona a cui stai pensando.

Si inizia a parlare di "graphic novel" nei primi anni Sessanta, in particolare quando il critico Richard Kyle, editore e studioso, in un suo articolo immagina per il futuro del fumetto forme narrative complesse, a livello visivo e narrativo, con contenuti impegnati. Oggi troviamo una scelta estremamente ricca in fatto di graphic novel, dall'attualità ai grandi fatti storici: un modo di narrare storie estremamente coinvolgente, ricco di dettagli e utile, che può piacere anche ai lettori più difficili. Ecco alcune idee su fumetti e graphic novel da regalare.

Funny things, di Francesco Matteuzzi e Luca Debus

Una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Lucca Comics: "Funny things" di Francesco Matteuzzi e Luca Debus è un'originale biografia a fumetti di Charles Schultz, il leggendario creatore del simpatico Snoopy.

Giulio Macaione: i libri

Nato a Catania, vive a Bologna e disegna fin da ragazzino. Di Giulio Macaione potrai trovare "Basilicò", una storia sospesa fra passato e presente con un mistero che aleggia fra atmosfere siciliane e ricette di famiglia; "Stella di mare", ambientata a Cefalù; "Alice di sogno in sogno", "Scirocco", "La fine dell’estate", "Nel buio tra gli alberi", "Una mattina qualunque". Ultima opera: "F***ing Sakura", storia di una crisi di coppia e di un viaggio in Giappone che cambierà loro la vita.

Zerocalcare: i libri

Non ha bisogno di presentazioni Michele Rech alias Zerocalcare, nato ad Arezzo, ma cresciuto a Roma. Attraverso i suoi personaggi un viaggio nell'attualità e nei sogni della sua generazione e non solo. "Kobane calling. Oggi" può essere l'idea per un adolescente o per un insegnante, da leggere insieme, a casa e in classe.

Lorenzo Mattotti: i libri

Nato nel 1954 a Brescia, da anni i suoi scenari e le figure da lui immaginate fanno emozionare e innamorare. Di Lorenzo Mattotti potresti scegliere "Periferica. Storie ai margini", una raccolta di storie realizzate fra anni Settanta e Ottanta, ma anche "Chimera", 2011, "Ghirlanda", "Stigmate" del 2018.

Il libro per creare i tuoi fumetti personalizzati

Se la persona a cui stai pensando ama disegnare ed è attratta dal mondo dei fumetti perché non valutare l'acquisto di un libro con qualche tecnica utile? Iniziare a disegnare i propri pensieri e immaginare nuove avventure potrebbe essere l'inizio di una splendida passione... o persino di una professione.

Fumetti dal Giappone

Incredibile laboratorio creativo, Tokyo è considerata la capitale di manga e anime, il sogno segreto di un viaggio incredibile. L'idea giusta per gli appassionati di Giappone e della cultura nipponica potrebbe riguardare un fumetto celebre, ma anche un manuale per saperne di più sulla storia di manga e anime, oppure una guida originale con spunti di viaggio pensati su misura.

Fumetti celebri

Ci sono fumetti che hanno davvero fatto (e disegnato!) la storia, dell'Italia e del mondo. Pensa a Diabolik, creato a Milano all'inizio degli anni Sessanta dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, Dylan Dog o la serie dedicata al personaggio Tex Willer, scritto e immaginato da Giovanni Luigi Bonelli insieme al disegnatore Aurelio Galleppini: hanno fatto sognare generazioni di ragazzine e ragazzini. Un ottimo spunto per regalare una copia a un "vecchio" ragazzino con cui ricordare i sogni dell'infanzia, ma anche per le nuove generazioni. Per raccontarsi e sognare di nuovo, insieme.

Ducks di Kate Beaton

"Ducks. Due anni nelle sabbie bituminose" è l'opera della fumettista satirica canadese Kate Beaton che ha fatto parecchio parlare nel 2023 (vincendo pure parecchi premi). Beaton racconta la sua esperienza autobiografico dei due anni passati a lavorare in un sito estrattivo di petrolio per ripagare il suo debito studentesco. Da leggere (oltre che da regalare)

