Facciamo la valigia: le cose da non dimenticare!

H ai preso tutto? Facciamo insieme la check list delle cose da portare in viaggio: dagli indispensabili ai piccoli oggetti utili, ecco ciò che proprio non possiamo dimenticare per partire senza pensieri

Cosa mettere in valigia

Per evitare che fare la valigia diventi uno stress ci vuole organizzazione... e la giusta dose di calma! Soprattutto quando bisogna preparare il necessario per tutta la famiglia il rischio di dimenticare qualcosa è sempre dietro l'angolo. Puoi utilizzare la check list che abbiamo preparato spuntando ogni voce: ti sarà utile per verificare di aver preso le piccole e grandi cose che ami portare con te in viaggio. Per non dimenticare niente quando si fa la valigia!

Un'altra questione riguarda l'ingombro. Riusciremo a far stare tutto nella valigia? Sacchettini salvaspazio, oltre a strategie utili come il modo di piegare vestiti e asciugamani, possono venirci in aiuto. Non solo: grazie ai tessuti tecnici e di nuova generazione oggi è più facile viaggiare legger*, anzi leggerissim*: si incide meno sul peso del bagaglio e si sfrutta meglio lo spazio disponibile. Ecco la checklist della valigia: hai preso tutto?

Intimo

Slip per lei e per lui, canottiere, reggiseno: un classico è infilare l'intimo nelle tasche laterali, dove saranno protette e potrai recuperare ciò che ti serve facilmente senza perdere tempo nelle ricerche.

Costume + cuffia

Non importa che tu non stia andando al mare, potrebbe sempre capitare l'occasione di un tuffo in piscina o un bagno alle terme. Ecco un ottimo motivo per portare sempre con sé un costume (per tutta la famiglia!) e... la cuffia! Spesso si dimentica poprio la cuffia, invece in alcuni luoghi è obbligatoria: averla ci eviterà di doverla acquistare all'ultimo momento.

Ciabatte

Dimenticare le ciabatte è un grande classico: se scegli il modello adatto le ciabattine potranno risultarti utili sia per una passeggiata, o per la piscina, sia per i momenti in cui hai voglia di rilassarti. Per chi le ama le infradito sono il simbolo della bella stagione, simpatiche anche come idea regalo per l'estate. Se abitualmente indossi sandali o infradito in cuoio ricorda di metterne in valigia anche un paio più semplici in gomma, facili da lavare: saranno perfette per la doccia e il bagno.

LEGGI ANCHE - Come abbinare le Birkenstock: 6 look cute da vere regine dello street style

Kit da viaggio per l'igiene

Dentifricio, spazzolini da denti, spazzola, eventuali creme e oli che abitualmente utilizziamo, necessario per il make up ma anche... i contenitori in sé! Se viaggi in aereo e non vuoi rinunciare ai tuoi prodotti preferiti puoi portarli con sé sfruttando i contenitori da riutilizzare della misura consentita per il trasporto: inseriti in una trousse trasparente saranno perfetti da tenere sempre a portata di mano. Utilizzare contenitori riutilizzabili è un gesto semplice ma sostanziale a favore dell'ambiente.

LEGGI ANCHE - La tua beauty routine è sostenibile? Ecco i consigli per migliorarla

Abbigliamento

Quali capi portare con sé in viaggio? Naturalmente vestiti strategici, in grado di essere abbinati e mixati in modo da poter cambiare un elemento creando un effetto sempre nuovo. Ricorda che la vecchia soluzione "a cipolla" è sempre ottima: pantaloni lunghi e corti, magliette, camicia leggera per lei e per lui, oltre a una felpa e una giacca più pesante se ti sposti verso un posto più freddo.

LEGGI ANCHE - Una bandana come top? Le glamour girls dicono di “sì”!

T-shirt

Non dimenticare di mettere in valigia qualche magliettina di cotone, anche nella versione con scollo a v per chi non sopporta cuciture e tessuti sul collo. La t-shirt è il capo strategico che mette d'accordo tutti, è utile da tenere in borsa in caso di cambi improvvisi e... sostituirà il pigiama!

Organizer per la valigia

L'idea per sistemare e trovare tutto più rapidamente? Gli organizer per la valigia: disponibili in tante dimensioni diverse, all'occorrenza possono essere portati con sé in un'altra borsa e seguirci nei nostri spostamenti verso il mare e le escursioni. Ti aiuteranno a fare ordine e sfruttare lo spazio disponibile al meglio.

Impermeabile

Principalmente hai due soluzioni: l'impermeabile che sta in una tasca è comodo da tenere in valigia e in borsa per le emergenze, in più non occupa spazio. Ma c'è anche l'impermeabile in tessuto tecnico: se lo scegli strategico, del colore e della pesantezza di cui hai bisogno, potrà sostituire la giacca e servirti in tutte le occasioni in cui è più fresco, in caso di vento e pioggia. A proposito, non dimenticare un piccolo ombrello tascabile, per ogni evenienza.

Torcia

Per chi fa un viaggio a piedi si tratta di un elemento imprescindibile: oggi esistono anche bastoni con torcia. Potrebbe tornare più utile di quanto non si pensi. Inoltre... i bambini amano le torce! Sarà l'ispirazione per una passeggiata notturna.

LEGGI ANCHE - Come preparare la valigia in base alla destinazionee? Lo abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale ed ecco il risultato

Multiuso

Non solo coltello, a volte per esempio servirebbero forchetta e cucchiaio, per la merenda dei più piccoli o un pranzo a zonzo, o magari l'apribottiglie che poi si finisce per comperare in giro: in una tasca della valigia posiziona un buon multiuso di qualità, può sempre tornare utile. Il set di posate da campeggio e il multiuso possono diventare anche una piccola idea regalo simpatica.

Libro

Impossibile partire senza un libro. Quale lettura scegliere per le vacanze? Potrebbe essere l'ultimo romanzo del proprio autore preferito, la guida di viaggio sulla destinazione dove stiamo per andare (o che abbiamo nei sogni!) e naturalmente anche cruciverba, passatempi per la mente dedicati a grandi e piccoli o persino un libro per imparare qualcosa che stuzzica la nostra curiosità.

Occorrente per scrivere e disegnare

Non partire senza mettere in valigia un piccolo quaderno: diventerà il tuo diario di viaggio. Porta con te colori: pennarelli, pastelli, temperini, matite... non sono solo per l'infanzia! Esercitare la creatività è per ogni età. Se non ora quando?

LEGGI ANCHE - L’acqua spray rinfrescante è il tuo must irrinunciabile di questa torrida estate

Kit pronto soccorso

Cerotti (anche per l'eventualità delle fastidiose vesciche!) e i piccoli rimedi che possono tornare utili, come il gel all'aloe, le pomate all'arnica o il collirio. Per alcuni medicinali puoi portare con te i foglietti illustrativi: non occupano spazio e anche all'estero il farmacista potrà verificare i principi attivi fornendo facilmente un equivalente.

Asciugamano e teli

Asciugamano? Portalo in microfibra: leggerissimo, si asciuga in fretta e occupa il minimo spazio. Perfetto anche per la piscina o la spiaggia.

LEGGI ANCHE - I calzini a vista? Mai stati così cool!

Tecnologia

Caricabatterie ed eventualmente power bank, presa multipla (potrebbe tornare utile!) ed eventualmente adattatore universale, a seconda della destinazione: scegli un astuccio dove metterle tutte oppure lasciale sempre nella stessa tasca.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.