C hi ha detto che bisogna per forza regalare un oggetto? Alcune persone apprezzano molto più un'esperienza: ecco le idee regalo esperienziali per tutti i gusti

Esperienze da regalare

Stai cercando un regalo speciale? Regalare un'esperienza significa donare la possibilità di esercitare la propria curiosità, sperimentare, sorprendersi: sarà un'idea indimenticabile capace di fare breccia nel cuore perché tutto ciò che facciamo diventa parte di noi e di ciò che siamo. Possiamo regalare un'esperienza a un'amica, a un uomo o anche a una coppia: è un buon modo per fare un regalo che verrà davvero apprezzato.

Questo tipo di regalo può essere un buono per un viaggio ma non solo. Possiamo regalare un'experience di cucina, di sport e chi più ne ha più ne metta. Può essere l'idea regalo originale per un compleanno o per festeggiare l'anniversario in modo speciale. Potrebbe essere una delle passioni della persona a cui stai pensando, ma anche un'esperienza mai provata prima: il vero dono sarà la meraviglia, lascerai tutti stupiti. Ecco alcune ispirazioni fra le esperienze da regalare.

Per chi sogna il giro del mondo

Viaggio in giro per il mondo, da programmare tappa dopo tappa e intanto da sognare e immaginare. L'idea regalo per viaggiatori, perché ogni viaggio inizia con un salto nel mondo dell'immaginazione: può partire da una storia, una tradizione, un bicchiere o un cibo per andare alla scoperta. La vera avventura è la capacità di tenere vivi i nostri sogni.

Regalare un volo in parapendio

Chi non è mai stato attratto dal magico volo del parapendio? Ecco un'idea regalo che potrebbe piacere anche ai giovanissimi: sperimentare il parapendio sarà un'esperienza magica e potrebbe essere l'inizio di una nuova passione sportiva.

Regalare un'esperienza di guida speciale

Sognare di correre su un circuito o un rally, ecco l'ispirazione per chi ha la passione per i motori e ama correre... in tutta sicurezza! Dalle auto sportive o persino un carro armato (!) un'idea regalo decisamente originale.

Idee regalo romantiche: esperienze di coppia

Che sia la cena in un ristorante stellato, la fuga per una notte, il week end alla scoperta di una città o il piacevole relax di una spa, l'idea regalo per due sarà un vero successo. Il miglior dono che possiamo fare a noi stessi e alle persone che amiamo è ricordarci di passare del tempo insieme e offrire l'occasione per farlo senza rimandare: cogli l'attimo, il momento giusto per celebrare l'amore è adesso.

Esperienze nella natura, l'idea regalo

L'ispirazione giusta per la sorella, ma anche l'idea regalo che può piacere a suocera o mamma: dalla passeggiata a cavallo alle esperienze per sperimentare un completo relax nella natura o facendo uno sport, un modo per esercitare i sensi e mettere alla prova la nostra curiosità. La persona interessata potrà divertirsi a scegliere ciò che più solletica il suo entusiasmo.

Regalare un'esperienza per chi ama cucinare

Ama stare sempre ai fornelli? Il regalo giusto potrebbe essere un laboratorio o una guida con cui cimentarsi in un nuovo orizzonte culinario oppure... l'occasione per riposarsi e gustare un buon piatto. L'idea regalo per gli appassionati di buona cucina. Buon appetito!

Esperienze da regalare: lusso da mille e una notte

Cosa ne dici di una notte magica in un posto da favola? Sarà l'occasione per celebrare un anniversario speciale o anche solo fuggire dalla routine per una notte: abbiamo tutti bisogno di festeggiare noi stessi, anche senza alcun motivo apparente per farlo. La vera conquista è dedicarsi tempo per essere felici.

