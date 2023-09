M a chi ha detto che gli elettrodomestici siano un regalo triste o banale? Ecco 10 idee smart per la casa per un regalo utile o importante

10 elettrodomestici da regalare

Cerchi un'idea regalo utile per la casa? Gli elettrodomestici di nuova generazione possono fare la differenza e possono essere un'idea regalo davvero smart e utile. In più sono un'ottima alternativa se devi fare un regalo costoso e "importante" e hai un buon budget (in questo articolo però abbiamo raccolto anche idee più economiche).

Sono passati i tempi in cui regalare un elettrodomestico era considerato triste e banale, anche perché ci sono ormai tantissimi tool super smart che semplificano la vita domestica facendo risparmiare tempo ed energie.

Si va dagli indispensabili fino alle idee meno ovvie. Per esempio il fornetto, che potrà sostituire il forno più grande in tanti casi perché scalda e cuoce velocemente, in maniera comoda, rappresentando anche un risparmio. Ma anche il mulino, un elettrodomestico che non tutti conoscono: alleato del benessere (e del risparmio!) serve a macinare chicchi e semi. Ecco i dieci elettrodomestici da regalare.

Robot aspirapolvere

Chi lo possiede dice che non saprebbe più farne a meno. Il robot aspirapolvere aiuta la vita domestica perché lavora in autonomia e mantiene i pavimenti puliti da briciole, polvere e peli senza fatica... mentre siamo fuori o al lavoro! Tornare a casa e trovare pulito è sempre una bellissima sorpresa.

Robot da cucina

Anche chi non l'ha mai utilizzato o crede di non essere bravo ai fornelli dovrà ricredersi perché i robot da cucina aiutano a impastare e fare tutte quelle operazioni che di solito evitiamo a causa del poco tempo disponibile. Con i modelli più sofistificati, dotati di ricettari e modalità automatica, è possibile utilizzare veri e propri programmi di cucina che permettono di realizzare ricette complesse in autonomia.

Grattugia elettrica

Ecco un piccolo elettrodomestico capace di fare la differenza: la grattugia elettrica, per il formaggio ma anche per il pane. Un'idea regalo per la casa utile e dal budget ridotto.

Friggitrice ad aria

Amanti del fritto? Invece di rinunciare basta optare per una nuova opzione, buona dal punto di vista del gusto e più salutare. Con la friggitrice ad aria si possono preparare ottime patatine fritte, ma anche stick di verdura e aperitivi croccanti.

Fornetto

Rispetto al forno di casa il fornetto ha tempistiche di accensione più brevi: è perfetto per riscaldare pane e cornetti o i cibi conservati in frigorifero, ma può essere utile anche per cuocere alla perfezione, per esempio, pizza e perfino lasagne. Gli elettrodomestici di nuova generazione prevedono consumi più bassi, ecco un buon motivo per valutare bene i propri acquisti considerando anche questi aspetti pratici. Una buona alternativa al fornetto è il microonde, ideale per scongelare e per chi va di fretta.

Mulino

I mulini ti permettono di macinare (in tempi brevi e senza fatica!) semi, cereali e legumi in modo da ottenere sul momento una grande varietà di farine, dalla farina di castagne a quella ricavata, per esempio, dai ceci. L'abitudine di usare farine diverse costituiva una tradizione un tempo molto diffusa che oggi si tende a perdere poiché privilegiamo il grano, a discapito del benessere. Il vantaggio? Doppio: da una parte si risparmia, dall'altra c'è un effetto benefico per la salute perché secondo gli studi la farina macinata sul momento presenta un livello più alto di nutrienti.

Scopa elettrica

Comoda da impugnare, facile da svuotare e pulire perché senza sacco, senza fili e... leggera! Ecco le caratteristiche di una buona scopa elettrica, che ti consentirà di mantenere più puliti gli spazi di casa come la cucina e l'ingresso, evitando il mal di schiena.

Ferro da stiro verticale

Odio per il ferro da stiro? Se l'antipatia è forte, ma servono vestiti ben stirati per il lavoro la soluzione potrebbe essere a portata di mano. Il ferro da stiro verticale compatto e a vapore potrebbe essere l'idea regalo originale e utile per chi ama essere elegante senza fatica.

Bollitore

In Gran Bretagna è presente praticamente in ogni casa: il bollitore non serve solo per il tè, ma all'occorrenza anche per scaldare l'acqua, per esempio per la pasta. Si tratta di un piccolo elettrodomestico che può fare la differenza e sarà simpatico da portare in ufficio per una pausa con i colleghi a base di infusi e tisane.

Cantinetta

La cantinetta è un'idea regalo per gli amanti del vino, perché consente di mantenere le proprie bottiglie preferite alla temperatura ideale, pronte da stappare insieme agli ospiti. Eleganti e in grado di occupare un ingombro minimo, le cantinette diventano parte dell'arredamento di casa, protagoniste delle serate di festa insieme agli amici e alla famiglia.

