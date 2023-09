C he cosa regalare all'amica che si sposa? Ecco una selezione speciale per festeggiare con un addio al nubilato indimenticabile

Regali addio al nubilato

Se stai organizzando l'addio al nubilato per l'amica che si sposa ricorda che uno dei regali fondamentali siete proprio voi amiche. Il tempo insieme e l'occasione di una festa - l'addio al nubilato - in cui celebrare la vita, l'amore e le cose belle o difficili condivise negli anni costituiranno il vero cuore dell'evento, da custodire con dolcezza nella memoria. Quali regali per l'addio al nubilato scegliere, quindi?

Non possono mancare la lingerie per la sposa o un piccolo gioiello da trasformare in un portafortuna capace di trasmettere l'amicizia che vi lega. Fra le ispirazioni per festeggiare l'addio nubilato, ovviamente, troviamo tutto l'occorrente per realizzare una festa speciale, ma anche i piccoli doni da scambiarsi con ironia e un pizzico di malizia. Ecco alcune idee per un addio al nubilato da ricordare.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Idee regalo speciali per la migliore amica

Regali benessere per la sposa

Mai come nel periodo di attesa del matrimonio si è concentrate sul corpo (e sui rimedi antistress!). Regalare un prodotto per il corpo sarà una coccola anche per la mente: via libera a bombe da bagno, struccanti, olio vegetali per il massaggio, scrub, maschere per viso e capelli, trattamenti con il fango, tonici e acque profumate, per solleticare i sensi e donare la piacevole sensazione di una profonda carezza. Il benessere passa attraverso la pelle.

Regali scherzosi per l'addio al nubilato

Non importa che cosa farete: dalla festa hawaiana alla fuga in spa, qualsiasi sia il tema della serata non potranno mancare t-shirt e accessori coordinati del Team Bride! Le amiche della sposa sono la vera forza dell'addio al nubilato (e anche del matrimonio!) perché ci ricordano che l'amicizia autentica si trasforma insieme a noi e ci segue in ogni capitolo dell'esistenza.

Regali per il viaggio di nozze

Dalla camicia da notte (o un pigiama buffo da personalizzare con una scritta?) alle pantofole per lui e lei dedicate agli sposi o l'album fotografico da regalare, un dono legato al viaggio di nozze potrebbe essere un ottimo tema. Fra le ispirazioni da considerare il set da viaggio (o lo zaino trekking a seconda dei gusti), le guide e tutto l'occorrente per la partenza più romantica della vita.

Un gioiello per la sposa

Un ciondolo per il matrimonio, gli orecchini o magari un braccialetto, dove incidere una parola che abbia un significato speciale. Fra le ispirazioni per un dono fatto con il cuore ci sono i regali personalizzati, capaci di farci emozionare perché in grado di trasformare un gioiello, o un oggetto, in un pensiero unico.

Idee regalo: fuga romantica

Cosa ne dici dell'ultima fuga romantica da fidanzati? Dal pomeriggio alle terme o il week end benessere, sarà una sorpresa magica nella dolce attesa prima del sì, lontani dallo stress, pregustando l'emozione del grande momento che sta per arrivare.

Regali erotici per lei

La candela per il massaggio da usare con lui, un'idea semplice ma sensuale e dolcissima, un olio speciale o magari un'ispirazione piccante e un po' ironica come i sex toys: coloratissimi, morbidi, da usare da sola o in coppia. Dopo tutto ogni addio al nubilato ha anche un pizzico di malizia: una festa speciale per ricordarci di non dimenticare mai noi stesse, il nostro piacere e i nostri sogni segreti.

Lingerie per la sposa

Dedicati al grande giorno, gli accessori e la lingerie per la sposa saranno una bellissima sorpresa per il matrimonio, da indossare con emozione. Da non dimenticare la tradizionale giarrettiera, un po' per gioco, un po' per ridere e festeggiare insieme con un portafortuna.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.