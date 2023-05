C he cosa regalare agli appassionati di pilates? Ecco le ispirazioni per stare in movimento

Regali per chi fa pilates

Che cosa regalare a chi fa pilates? Si tratta di una disciplina ormai diffusissima e molto amata, perché oltre a mantenere in forma è molto efficace per migliorare mobilità e flessibilità. Insomma se devi fare un regalo all'amica che non perde una lezione di pilates, e che magari non disdegna di praticarlo anche in casa, sicuramente fare un regalo collegato proprio al pilates è un'ottima idea.

Ma quali sono i perfetti regali per chi fa pilates? Fra le idee regalo classiche troviamo gli attrezzi utili per questa disciplina, dalla palla fitness, utile anche per il benessere della schiena, alla Pilates chair, la sedia per gli esercizi. Allenarsi a casa può diventare un'ottima abitudine positiva e semplificare gli spostamenti a cui siamo abituati perché annulla le distanze: anche nelle giornate più impegnate trovare tempo per i propri esercizi non sarà più impossibile.

Un regalo per chi ha già tutto per praticare il pilates? Punta sull'abbigliamento e gli accessori utili per il fitness come la borsa per l'allenamento, o magari una borraccia personalizzata da portare sempre con sé. Per saperne di più su questa affascinante disciplina puoi regalare un libro specifico: sarà l'occasione anche per avere tanti esercizi da consultare sempre a disposizione e imparare nuove posizioni. Di seguito la nostra gift guide con tante idee regalo dedicate al pilates.

La pilates chair

Grazie alla pilates chair, la sedia ideata per il pilates, allenarsi diventa più facile. La sedia per gli esercizi Pilates aiuta a migliorare flessibilità e postura. Il vantaggio è che si potrà continuare la buona abitudine dell'allenamento quotidiano direttamente a casa, in qualsiasi momento.

La palla fitness

Per il pilates e non solo: dallo stretching allo yoga la palla fitness può tornare utile in moltissimi contesti. Allena la muscolatura della schiena e dona sollievo, anche in gravidanza. Grazie a un uso costante ed esercizi specifici è possibile avere numerosi benefici.

Accessori fitness per glutei e gambe

Gli accessori fitness per l'allenamento di glutei e gambe? La pedana fitness, ma anche attrezzi come Hula Hoop fitness e Twist board, perfetta per gli esercizi che prevedono la torsione del busto. L'idea regalo wellness per gli amanti dello sport e della vita attiva.

Idee regalo per l'allenamento

Cosa ne dici della nuova borsa per la palestra? Leggera, pratica e del colore preferito, sarà un modo per affrontare anche la giornata più difficile con energia e grinta. Fra i pensieri divertenti e originali la borraccia da personalizzare con il nome o una piccola dedica speciale.

Libri sul pilates per saperne di più

Grazie ai molti libri sul pilates sarà possibile saperne di più sul pilates e la sua storia, ma anche creare un archivio da consultare facilmente, ovunque, così da imparare nuovi esercizi e ripassare quelli già noti.

Alatri accessori per pilates

Un piccolo attrezzo semplice ma essenziale per chi fa pilates? La fascia elastica. Gli elastici vengono utilizzati per migliorare la resistenza e allenare la forza muscolare. In alternativa, utile anche il ring pilates, creato da Joseph Pilates, un attrezzo concepito per allenare tutto il corpo. Per chi vuole monitorare i progressi giornalieri consigliato lo smartwatch: può diventare un alleato che aiuterà la vita attiva vincendo le resistenze. Buona allenamento!

