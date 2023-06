C he cosa regalare a un appassionato di videogiochi? Ecco le idee per chi ama le avventure di game e tornei

Regali per gamer

Che cosa regalare agli appassionati di videogame? Trovare i perfetti regali per un gamer non è sempre facile se non sappiamo nulla del campo, e rifilare lo classico regalo tecnologico potrebbe farci fare un buco nell'acqua. Gli appassionati di videogiochi non sono una categoria "semplice", ma proprio per questo abbiamo preparato una guida per scovare il regalo giusto.

Iniziamo dalle ispirazioni utili per il comfort, dalle cuffie e gli auricolari wireless, in grado di assicurare ottime prestazioni grazie alla modalità senza fili, fino al necessario per stare comodi, prima fra tutte le poltrone e le sedie da gamer.

I gamer amano utilizzare il tempo libero nelle sfide online. D'obbligo è non esagerare, monitorando il tempo trascorso e avere ulteriori passioni: un motivo per cui anche un accessorio datato come una sveglia vintage... potrebbe essere l'idea giusta per un regalo spiritoso e ironico. Continua a leggere per scoprire quali sono i migliori regali per gamer.

La sedia da gamer

Chi trascorre lunghe ore al computer, per studio o lavoro, lo sa bene: la poltrona giusta può davvero fare la differenza. Sedersi di fronte a uno schermo non sarà la stessa cosa con la nuova poltrona perfetta per il gaming.

Le cuffie gaming da gioco

Cuffie gaming perfette per il gioco: sono accessori indispensabili perché permettono di avere le mani libere e assicurano un'ottima qualità del suono. Un piccolo regalo utile che non passerà inosservato.

La tastiera

Fra le idee regalo per chi ha già tutto la tastiera per il computer perché è in grado di migliorare l'esperienza di gioco (oltre a risultare utile anche in altre applicazioni!). Le tastiere più amate sono retroilluminate e propongono switch meccanici Romer-G Tactile: ogni tasto è sostituibile, è silenzioso e funziona con una risposta veloce.

Il mouse per gamer

Se credi sia superfluo ti stai sbagliando: per chi passa molto tempo al computer e per gli appassionati di videogiochi il mouse è un must imprescindibile. Grazie ai sensori di precisioni e l'impugnatura ergonomica sarà apprezzato: puoi trovarne di ogni fascia di prezzo.

Tappetino mouse gaming, idea regalo

I tappetini per il mouse esistono in mille forme e colori (anche in versione personalizzata!), ma quelli da gioco per gamers sono pensati in modo da avere più spazio per il movimento. Dotato di luci, il tappetino per mouse da gioco sarà un piccolo dono originale.

Abbigliamento da gamer

Dalla maglia o la felpa fino alla t-shirt da personalizzare con una scritta speciale, l'abbigliamento ispirato al proprio videogioco preferito piace ai ragazzi... e non solo! L'idea per tutte le età.

Accessori per gamer

Che cosa ne dici della targa da gamer personalizzata? Fra i gamer gadget che conquistano il cuore degli appassionati di videogiochi ci sono le lampade da parete, perfette per creare atmosfera, i giochi di società ispirati alle avventure preferite e, naturalmente, gli accessori da collezione.

