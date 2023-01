Sei a caccia dell'idea giusta? Ecco le ispirazioni che faranno battere il cuore ai più sportivi

Regali per appassionati di tennis

Il tennis è uno degli sport più diffusi e amati, super seguito in tv, ma anche molto praticato. Ma per chi non è "del mestiere" e mastica poco la disciplina potrebbe non essere semplice scegliere nel modo migliore i regali per appassionati di tennis.

Lo sappiamo tutti: fare un regalo collegato a una grande passione è un'arma a doppio taglio. Abbiamo la "quasi" certezza che il regalo sarà gradito, ma dobbiamo anche stare attenti a scegliere bene, - specie se non condividiamo quella passione - perché potremmo incappare in un doppione, in un accessorio non così utile come pensavamo o poco adatto alla persona cui lo stiamo regalando. O più banalmente non avere la più pallida idea di cosa regalare.

Se devi fare un regalo a una persona appassionata di tennis, ma il tennis per te è un mondo lontano niente paura. In questa guida abbiamo raccolto una serie di idee regalo per appassionati di tennis con cui difficilmente sbaglierai. Dalla racchetta nuova agli accessori (come le palline o lo zaino portaracchette), fino a idee come un libro a tema, di seguito trovi i migliori regali per amanti del tennis.

Idea regalo: la racchetta nuova

Racchetta e palline sono gli imprescindibili e a seconda del budget possono fornire un ottimo spunto per il prossimo regalo agli sportivi appassionati di tennis. Come scegliere una buona racchetta? Fra gli elementi da valutare maneggevolezza, dimensione e peso. Una racchetta con un telaio più pesante dona maggior stabilità e potenza mentre la superficie ridotta, più ostile ai principianti ma preferita dai giocatori esperti, aiuterà a evitare colpi decentrati.

Per allenarsi... anche a casa

Hai un giardino, un garage o uno spazio disponibile? I set per l'allenamento a casa potrebbero trasformare la passione del tennis nel rito di fine giornata, perfetto per scaricare ansia e stress dopo il lavoro. Grazie alle strumentazioni di nuova generazione l'allenamento è possibile anche in spazi ritretti come quelli di casa: basterà puntare sull'attrezzo giusto.

Beauty... sportivo!

Chi fa sport sfrutta al massimo ogni minuto e ama la praticità. L'idea regalo sempre utile possiede la forza del self care essenziale come i detergenti naturali estratti dalle piante e dolci sulla pelle, il telo in microfibra perfetto per asciugarsi in un attimo o la coppetta mestruale riciclabile da lavare, riutilizzare e conservare in una tasca della sacca da allenamento, per non farsi più cogliere impreparate. Amore per lo sport, passione per l'ambiente.

Idea regalo: il borsone portaracchette

Ampio e pratico, il borsone da tennis portaracchette permette di trasportare non solo una ma diverse racchette, oltre al necessario per le partite. Fra gli essenziali per il cambio pantaloncini, t-shirt, scarpe e il beauty, fra cui detergenti e asciugamani. L'ispirazione per un accessorio che non passerà inosservato? Grip e overgrip, ovvero la striscia adesiva che viene aggiunta sulla racchetta per migliorare presa e impugnatura.

Sulla storia del tennis

La passione per uno sport non ha solo a che fare con gare e campo da gioco: è un impeto che ci trascende e fa evolvere, la stessa fiamma che spinge a studiare i più grandi e farne un esempio, esultare e piangere per una competizione come fosse la nostra. La magia dello sport, dalle tecniche più celebri alle immagini che hanno fatto la storia, in un libro da regalare e sfogliare.

Giochi a ping pong?

Potrebbe essere un piacevole fuoriprogramma e trasformarsi in una passione a misura di tutta la famiglia. Sì, stiamo parlando del ping pong. Ovviamente non è il tennis, tuttavia deve la sua nascita proprio al nobile sport. Infatti, questo gioco, diventato disciplina olimpica, viene sperimentato per la prima volta in Inghilterra come alternativa per i giorni di brutto tempo. Ufficialmente il ping pong nasce nel 1884 e da allora appassiona milioni di persone di ogni età in tutto il mondo.

Da tenere in borsa

La pomata che aiuta a sciogliere i muscoli dopo l'allenamento, come farne a meno? I rimedi naturali contribuiscono a lenire e curare anche in caso di traumi e contusioni: fra i più gettonati arnica e artiglio del diavolo, già noti alle nonne e ora trasformati in gel e creme estremamente potenti. Per il sollievo di un massaggio al top, indimenticabile. Un piccolo pensiero che si rivelerà prezioso per chi fa sport. Buon allenamento!

