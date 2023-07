T rova le idee per la tua amica più speciale, quella che c'è da tutta la vita e che sa ogni cosa di voi

Regali per una sorella

Quale regalo scegliere per la propria sorella? Negli anni sicuramente vi sarete ormai regalate di tutto, eppure basta osservare bene e captare i desideri fra le righe per trovare la prossima ispirazione capace di sorprenderla. A volte per il regalo alla sorella basta un pensiero piccolissimo, ma capace di fare breccia nel cuore. Se c'è una cosa di cui ogni donna ha bisogno è mettere per un attimo in pausa la routine e trovare tempo per sé.

Via libera a pomeriggi alle terme e fughe nelle città d'arte per uno dei regali più belli che ci sia: viaggiare! Non solo. Punta sulle sue passioni e sulle aspirazioni, che raccontano molto riguardo a ciò che stimola la nostra curiosità ma che ancora non abbiamo avuto modo di inseguire. Fra nuovi e vecchi hobby le idee regalo sono tantissime. Ecco alcune ispirazioni che potrebbero farla felice.

Qual è il suo rossetto del cuore o il profumo di cui non può fare a meno? Con un'idea regalo beauty legata ai prodotti preferiti per la routine di bellezza andrai sul sicuro perché certamente il dono non finirà inutilizzato in un casetto. Se vuoi osare una novità punta su prodotti di origine naturale come gli oli vegetali da usare al posto della crema (più rapidi e nutrienti!) o il burro scrub con una profumazione speciale.

Regalare un'esperienza: pacchetto week end

Che cosa ne dici di un fine settimana alla scoperta di una città d'arte o in un posto dove rilassarsi e perdere per un attimo il contatto con la realtà di tutti i giorni? La sorellina, o sorellona, non potrà che esserne entusiasta e tornare rigenerata, con un carico di nuova energia.

Idee regalo relax

Relax sì, ma... a volte partire non serve! Perché non trasformare la casa nel proprio rifugio dove fermarsi ritemprando corpo e mente? Per una piccola spa direttamente fra le pareti domestiche sì a soffioni per la doccia con effetto cromoterapia, oli essenziali profumati e diffusore, l'idromassaggio per il pediluvio oppure un libro capace di offrire nuove ispirazioni, come un corso yoga o il manuale sullo stretching (è tempo di prenderci cura di noi stesse!).

Idee regalo tecnologiche

Fra le idee regalo tecnologiche troviamo i dispositivi per sognare il futuro con la casa domotica. Non solo, tra le ispirazioni tech i gadget per lo smartphone e per i viaggi in auto, dal navigatore agli auricolari, l'amplificatore per lo schermo, che ha l'effetto di una lente d'ingrandimento, o il bracciale USB. Se stai pensando a un regalo importante valuta portatile e tablet, o il necessario per ascoltare la musica, per esempio un nuovo impianto o la valigia giradischi, idea vintage deliziosa.

Regali per le vacanze

I regali che facciamo quando si parte per le vacanze sono come i regali utili, ma hanno in più la leggerezza che si porta dietro l'atmosfera delle partenze imminenti. In genere si tratta di piccoli oggetti capaci di fare la differenza (sì, torneranno utili) e al tempo stesso scatenare un sorriso, come il vestitino da mare o il borsone per la spiaggia, il cuscino da viaggio per la cervicale, il materassino gonfiabile e la guida di viaggio, capaci di mettere istantaneamente di buon umore.

Regali per un nuovo hobby

Le lezioni di ballo, una valigetta con tutto l'occorrente per dipingere, l'uncinetto: sono solo alcune delle idee che potrebbero accendere lo stimolo per un nuovo hobby. Abbiamo bisogno di coltivare le nostre passioni e combattere per trovare momenti in cui dedicarci ad esse, perché sono ciò che ci farà accogliere gli anni che passano con più entusiasmo ed energia. Esercitare la creatività è una missione quotidiana.

La bicicletta

Si tratta di un regalo utile, ideale per compiere piccoli tragitti, ma capace di trasformarsi anche in un'inesauribile passione. Sì, perché la bicicletta è una filosofia di vita, nonché uno sport in grado di insegnare tenacia e resistenza. Oggi con la bicicletta elettrica è possibile coprire distanze più lunghe e questi modelli possono offrire una soluzione utile per chi non utilizza la patente, seppur da valutare con la massima attenzione a causa del traffico e delle condizioni di sicurezza.

