Q uali sono le idee per il benessere capaci di farci (ri)trovare energia e un pizzico di felicità? Scopri le ispirazioni antistress che mettono il sorriso

Regali wellness

Wellness: il benessere è la chiave della qualità di vita, qualcosa che tutti abbiamo profondamente bisogno di trovare, o (ri)scoprire. Per questo può essere una gran trovata fare regali wellness, che sono poi regali adatti a tutti.

Le ispirazioni capaci di portare un sorriso nella giornata hanno un potere incredibile perché riescono all'istante a farci rialzare da un momento brutto e sentire nuova energia. A volte si tratta di una cosa piccolissima, eppure per fare leva sulla nostra felicità basta poco.

Uno fra tutti? Il bisogno di sorridere e di... riposo! Proprio così, complici i ritmi frenetici della routine quotidiana, il tempo a disposizione per se stessi e per i propri interessi è sempre poco, un motivo in più per trasformarlo in regalo ricordando a noi stessi che il dono autentico è proprio questo: prendersi cura di sé, anche nei piccoli gesti non scontati di ogni giorno. Anzi, soprattutto da questi: sono le piccole cose belle della vita ad avere il potere di farci sorridere.

Idee regalo beauty

Creme rigeneranti e rassodanti, fanghi detox, prodotti skincare, polveri illuminanti e palette di ombretti per il make up perfetto, ma anche un accessorio piccolo e indispensabile come lo stick burrocacao da tenere sempre in borsa, o il rossetto, magari di un colore che non abbiamo mai osato e che invece porterà colore nella nuova stagione all'orizzonte.

Idee regalo per il viso

Un accessorio che piace è l'elettrostimolatore per il massaggio del viso, utile per tonificare e rassodare, ma anche per migliorare la circolazione e idratazione della pelle. La ginnastica per il viso non è solo un modo per allenare epidermide e muscolatura: si tratta di una vera e propria coccola, con il tempo diventerà una piacevole abitudine. Insieme a una crema o un olio vegetale da utilizzare quotidianamente o l'acqua termale (ottima da tenere in borsa per i momenti di stanchezza!) un buon manuale di stretching e ginnastica per il viso diventeranno alleati di bellezza e benessere.

Idea regalo: tempo per sé

Quale idea regalo migliore se non del tempo per se stessi? Che sia un pomeriggio alle terme o in spa, oppure un week end all'insegna del relax e dello svago sarà l'occasione per un'idea regalo che piace proprio a tutti. Per ricordare a noi stessi che ogni tanto c'è proprio bisogno di staccare.

Accessori per la spa casalinga

Sontuoso, lussuoso, avvolgente... che cosa ti fa venire in mente? Potrebbe essere il set con shampoo e docciaschiuma eco, il profumo preferito, un nuovo telo oppure l'accappatoio morbidissimo per casa o da usare in palestra, magari in tessuto sostenibile. Non è il "cosa" bensì il "come" a fare la differenza quando scegliamo un'idea ispirata al benessere: come ci fa sentire.

Idee regalo benessere per la casa

Fra le piccole ispirazioni capaci di portare un sorriso fra le pareti domestiche un grande classico: le luci, come lanterne e lampade di sale. La luce rimodella gli spazi di casa e crea atmosfera. Perché non aggiungere il potere rigenerante degli oli essenziali e delle essenze? Grazie a diffusori e brucia essenze l'incenso può diventare un rito di fine giornata, aiuterà a svuotare la mente e favorire il relax.

Idee regalo zen

Una piccola idea regalo per chi ha già tutto? Il kit per la creazione del proprio balsamo labbra, da portare sempre con sé e regalare alle amiche. In alternativa, il thermos o la borraccia eco (ricordarsi l'idratazione, sempre!), comoda per tutta la famiglia, il diario della gratitudine o un oggetto come il calendario giornaliero, perfetto per la scrivania, con frasi e pensieri felici.

Idee regalo per la cura della pelle

Epidermide, corpo e anima: chi ha problemi di pelle sa quanto questa parte del corpo sia cruciale per il nostro star bene. In generale, l'olio vegetale nutre più in profondità rispetto a una crema ed è perfetto anche per la pelle con dermatite atopica, lo sapevi? Scegli oli vegetali di origine naturale e di qualità, il corpo ti ringrazierà.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.