I calendari dell’Avvento 2024 da non perdere

10 calendari dell'Avvento per Natale 2024

I calendari dell'Avvento un tempo erano composti da semplici caselline in carta, da aprire una ogni giorno. Negli ultimi anni si sono arricchiti con piccoli animaletti o cioccolatini, ma ora le proposte sono così tante e diverse da far girare la testa. Impossibile resistere. Il calendario dell'Avvento è diventato un rito capace di coinvolgere piccoli e grandi, portando un momento di allegria in ognuna delle giornate che ci separano dall'arrivo del tanto atteso Natale.

Ecco alcune proposte. Tu quale calendario dell'Avvento sceglierai? Dai modelli con i personaggi da appendere all'albero di Natale ai grandi classici con il cioccolato e i dolcetti dedicati ai golosi, o quelli da comporre per i più creativi, qui troverai alcune ispirazioni per aspettare il Natale con un sorriso ogni giorno.

Calendari dell'Avvento escape room

Rompicapi, rebus e giochi per la mente: un mistero al giorno da risolvere per salvare il Natale. Un calendario dell'Avvento in stile escape room decisamente avvicente. Per chi ama indossare i panni del detective e andare sulle tracce del prossimo enigma, idea perfetta per le serate in famiglia e con gli amici.

Calendari dell'Avvento al cioccolato

Una selezione davvero vastissima è quella di chi cerca un calendario dell'Avvento davvero goloso, tutto al cioccolato, selezionando i gusti e i brand preferiti. Un pizzico di golosità da assaporare all'inizio o alla fine della giornata come una piccola coccola.

Calendari dell'Avvento con ciondoli e bijoux

Il Calendario dell'Avvento con il bijoux, che tentazione! Una sorpresa felice per portare un raggio di sole anche nelle giornate più uggiose. Il Calendario giusto da condividere o regalare alle figlie.

Calendari dell'Avvento dolcissimi

Quali sono i tuoi dolcetti preferiti? Hai l'imbarazzo della scelta! Il Calendario dell'Avvento con tanti snack dolci potrebbe rivelarsi un pensiero simpatico anche per l'ufficio.

Calendari dell'Avvento con le decorazioni per l'albero di Natale

Ecco un'ispirazione davvero simpatica e utile, che piacerà anche ai più piccoli. Nel calendario dell'Avvento ogni oggetto trovato diventa la decorazione da appendere all'albero di Natale: un piccolo dono per ogni giorno di attesa, che meraviglia!

Calendari dell'Avvento con infusi e tisane

L'infuso trovato nel calendario dell'Avvento sarà protagonista del tè delle cinque, perfetto no? Il Calendario dell'Avvento con le tisane è perfetto per mamme e nonne, ma anche da condividere con colleghe e compagni di università. Per una pausa profumata.

Calendari dell'Avvento con i libri

Cerchi un regalino per una persona appassionata di libri? Il Calendario dell'Avvento con i libri offre la possibilità di un piccolo momento di magia ogni giorno con la lettura di storie e favole natalizie. Per tutta la famiglia.

Calendari dell'Avvento da riempire

Tanta creatività e un pizzico di fantasia per il calendario dell'Avvento da realizzare con le proprie mani. Dotato di tasche o piccoli cassetti, potrai inserirvi piccoli oggetti destinati ai diversi membri della famiglia, giocattoli e passatempi, o anche semplicemente un messaggio, diverso ogni giorno.

Calendari dell'Avvento con i giochi

Ecco uno di quei casi in cui potremmo pensare che il destinatario giusto sia un bambino e invece... no! O almeno, non solo. Il calendario dell'Avvento con i giochi sarà l'occasione per tornare un po' bambini e coccolarsi con i passatempi che abbiamo sempre amato.

Calendari dell'Avvento originali

Se cerchi un'idea regalo originale le ispirazioni non mancano. Fra i calendari dell'Avvento più originali troviamo quelli con le esche, pensati per chi ama la pesca, o i semi, perfetti per chi ama la natura e il giardinaggio. Non resta che attendere la notte di Natale con il calendario dell'Avvento più adatto a noi e a chi amiamo.

