L a bomboniera è il regalo tradizionale che gli sposi fanno ad amici e parenti e non passa mai di moda, soprattutto perché ce ne sono tantissime super smart e creative

Bomboniere per il matrimonio

Chi ha detto che le bomboniere siano demodé? Anche per i matrimoni non in pompa magna resta sempre un bel geste fare un piccolo regalo simbolico ad amici e parenti invitati a condividere la gioia degli sposi Qualcuno. La bomboniera non rappresenta solo un piccolo dono da lasciare agli ospiti, ma servirà anche a restare come ricordo della giornata. Nella bomboniera si concretizza anche un simbolo di speranza, fortuna, prosperità: un messaggio beneaugurante da condividere con le persone a cui vogliamo bene.

Ecco un'ottima occasione per scegliere la bomboniera che più ti rappresenta focalizzando stile, colori e simbologia. A proposito, desideri una bomboniera già pronta oppure fai da te? Che sia da confezionare o da costruire e realizzare con le tue mani, ricorda che può essere un piccolo oggetto apparentemente da nulla che, tuttavia, verrà custodito negli anni. Ecco le idee più belle e originali.

Idee per una bomboniera utile

Non sopporti tutto ciò che rischia di essere dimenticato su una mensola e trasformarsi in un'inutile cianfrusaglia? Questa potrebbe essere l'ispirazione giusta: una bomboniera bella e utile, come le bottigliette personalizzate contenenti l'olio extravergine di oliva, materia preziosa e simbolo di vita. Chi è stato presente al matrimonio vi ricorderà ogni giorno attraverso il gesto più quotidiano e sacro del mondo, cucinare. Un pensiero bellissimo.

Idea per una bomboniera originale

L'idea regalo per amanti del vino e non solo. Si tratta di una piccola scatola che potrai riempire con una manciata di confetti, a cui legare con un nastro un oggetto decisamente speciale: una piccola chiave che in realtà è anche un apribottiglie. Da custodire o utilizzare, una bomboniera con un'ispirazione originale.

Bomboniera Lego-inspired

Per te che ami prendere la vita con leggerezza e hai trovato la persona giusta con cui condividerla, ecco una bomboniera che si ispira a uno dei passatempi più amati dell'infanzia (e non solo!): la scatolina da trasformare in bomboniera ricorda il famoso mattoncino delle costruzioni. Per ricordarci che il matrimonio è un abile gioco di incastri da costruire giorno per giorno... con fantasia e un tocco di buon umore!

Bomboniera barattolo

Che cosa ne dici di realizzare una bomboniera semplice ed estrosa utilizzando un barattolo? All'interno potresti inserire i confetti e il classico bigliettino con il ricordo della vostra data di matrimonio, ma anche una frase speciale: una citazione o un verso d'amore. Romanticissimo.

Bomboniere golose

Un pensiero dolcissimo per gli invitati, capace di trasformarsi nell'ispirazione per una bomboniera originale e utile: è il vasetto con il miele, da custodire o utilizzare per la prossima colazione. Amato e considerato fin dall'antichità il nettare degli Dei per le sue preziose virtù, potrai abbinare questa idea a una tavola giocata sui toni dell'oro e del giallo intenso, simbolo di vitalità e gioia.

Bomboniere per amanti dei viaggi

Una piccola valigia in cartoncino (con tanto di bussola!) per ricordare a tutti la vostra passione principale: il viaggio. Idea ancora più azzeccata se la lista nozze è servita a concretizzare il viaggio sognato da una vita. Dentro, perché non inserire un bigliettino con citazioni a tema oppure una parola simbolica in tante ligue di tutto il mondo?

Un simbolo ancestrale, che potrà essere appeso o indossato e porterà sempre la meravigliosa energia di una giornata all'insegna dell'amore: l'albero della vita, da legare a tanti sacchettini di juta, per una bomboniera fai da te in grado di trasmettere l'importanza dei valori che rendono ricca di felicità l'esistenza.

Bomboniere per il matrimonio personalizzate

Un piccolo timbro capace di diventare il ricordo del giorno di matrimonio: può comprendere le vostre iniziali e date, ma non necessariamente. Sarebbe molto bello offrirlo in dono agli invitati scegliendo un simbolo speciale: una parola d'amore che possa essere utilizzata in tante altre occasioni future per rendere speciali lettere e cartoline.

