Black Friday 2024: arriva il momento clou dello shopping online

S i avvicina il momento clou per lo shopping online, il momento più atteso dell'anno dagli amanti delle compere: ecco quando sarà il Black Friday 2024, come prepararsi all'occasione e cosa aspettarsi quel giorno

Il Black Friday 2024 è finalmente alle porte. Si tratta - per molti - dell'evento di shopping più atteso dell'anno, perfetto per rinnovare il guardaroba, aggiornare la postazione beauty e il contenuto del tuo beauty case, o dare un tocco di novità alla casa con arredi e gadget di tendenza. Quest’anno più che mai, sarà anche l’occasione ideale per anticipare gli immancabili regali di Natale approfittando di offerte imperdibili.

Quando è il Black Friday 2024?

Il Black Friday 2024 cade quest'anno il 29 novembre, ma gli sconti inizieranno ben prima. I principali shop online, tra cui Amazon, daranno il via a una serie di promozioni anticipate a partire dai primi giorni di novembre. Il tutto si chiuderà col Cyber Monday del 2 dicembre. Quindi, se avete in mente di togliervi qualche sfizio o avete bisogno di fare qualche acquisto essenziale, tenete d’occhio le offerte già dalla prima settimana!

Come prepararsi al Black Friday 2024 di Amazon?

Ecco alcuni consigli per approfittare al meglio del Black Friday e non lasciarsi sfuggire nulla:

Create un account Amazon : Se non l'avete ancora, fate un account su Amazon registratevi subito. È semplicissimo e vi consentirà di essere pronte per gli acquisti.

: Se non l'avete ancora, fate un account su Amazon registratevi subito. È semplicissimo e vi consentirà di essere pronte per gli acquisti. Preparate una wishlist : Annotate gli articoli che desiderate, sia che si tratti di un nuovo set di pennelli da trucco, un cappotto super trendy, o una macchina da caffè per la vostra cucina. Con una wishlist pronta, sarà più facile monitorare le offerte e aggiudicarsi il miglior prezzo.

: Annotate gli articoli che desiderate, sia che si tratti di un nuovo set di pennelli da trucco, un cappotto super trendy, o una macchina da caffè per la vostra cucina. Con una wishlist pronta, sarà più facile monitorare le offerte e aggiudicarsi il miglior prezzo. Se non siete già clienti Amazon Prime, iscrivetevi ad Amazon Prime. C’è un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante il quale si possono provare tutti i vantaggi di questa formula: non solo le spedizioni garantite entro un giorno su milioni di prodotti, ma anche il servizio Prime Video, con molti film e serie TV di attualità, Amazon Music, con tutti i suoi brani musicali ed altri ancora. (NB: non è comunque necessario essere clienti Prime per accedere alle offerte del Black Friday 2024).

Naturalmente, non dimenticate di seguirci sui nostri canali social: per rimanere sempre aggiornate, seguiteci su Instagram e TikTok, dove vi segnaleremo le offerte più interessanti su moda, beauty, casa e viaggi.

Cosa aspettarsi dal Black Friday 2024?

Le categorie principali da monitorare durante il Black Friday sono tante, ecco quelle da tenere d'occhio:

Moda e accessori : cappotti oversize, borse di design, stivali chunky e accessori must-have della stagione. Preparatevi a rinnovare il vostro look per l’inverno!

: cappotti oversize, borse di design, stivali chunky e accessori must-have della stagione. Preparatevi a rinnovare il vostro look per l’inverno! Beauty e skincare : set di skincare, dispositivi per la pulizia del viso, profumi e trucchi delle vostre marche preferite. Gli sconti saranno il pretesto perfetto per sperimentare nuove routine beauty.

: set di skincare, dispositivi per la pulizia del viso, profumi e trucchi delle vostre marche preferite. Gli sconti saranno il pretesto perfetto per sperimentare nuove routine beauty. Casa e arredamento : luci smart, set di candele profumate e arredi minimal per un tocco hygge nel vostro appartamento. Anche le sedie ergonomiche saranno in super offerta: sono l’ideale se studiate o lavorate da casa.

: luci smart, set di candele profumate e arredi minimal per un tocco hygge nel vostro appartamento. Anche le sedie ergonomiche saranno in super offerta: sono l’ideale se studiate o lavorate da casa. Viaggi: valigie di qualità, zaini e accessori da viaggio come beauty case e organizer per valigia. Approfittate delle offerte per organizzarvi in vista del prossimo city break o vacanza esotica.

Perché il Black Friday è importante?

Oltre ad aggiornare il vostro armadio o beauty case, il Black Friday può rappresentare un’occasione per investire in articoli che fanno la differenza nella vostra vita quotidiana. Che si tratti di acquistare una sedia ergonomica per lo studio o il lavoro o trovare un set di valigie da sogno per il vostro prossimo viaggio, il momento di fare affari è finalmente arrivato...