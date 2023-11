I l Black Friday è il momento perfetto per portarsi avanti con i regali di Natale e risparmiare un bel po': se non sai orientarti tra le offerte ecco la nostra guida con i migliori sconti e le idee regalo

Regali di Natale: le offerte Black Friday per risparmiare

Regali di Natale in anticipo? Il Black Friday è il momento migliore per pianificare il grosso dei regali di Natale, perché oltre a evitarci file nei negozi e pacchi che arrivano in ritardo, c'è la possibilità di sfruttare le offerte per risparmiare (poco romantico, ma necessario - ammettiamolo). Come ogni anno abbiamo passato al setaccio le migliori offerte Black Friday su Amazon e selezionato una serie di idee regalo di Natale scontate davvero per tutti i gusti.

Dal regalo di Natale per lui fino ai regali di Natale per le amiche, ma anche per bambini, ce n'è davvero per tutti i gusti. E se cerchi ancora altre idee dai un'occhiata al negozio di Natale di Amazon.

Di seguito abbiamo raccolto 10 idee top per i regali di Natale tutte rigorosamente in offerta per il Black Friday. Buona lettura e buono shopping! (Qui invece trovi TUTTE le offerte Black Friday 2023)

Per gli amanti della lettura

Il regalo perfetto per la mamma o il papà che amano leggere e magari non hanno ancora fatto l'upgrade all'e-book? Sicuramente il Kindle. Comodo, leggero e pratico, si può portare ovunque e non affatica la vista, insomma può essere davvero un'idea apprezzata per chi ancora non ne ha scoperto i pregi. Ecco i modelli in offerta per questo Black Friday.

Per le amanti dei profumi

Un classicone dei regali di Natale, soprattutto se si va a colpo sicuro. Ecco alcune fragranze in offerta per questo Black Friday.

Per le amanti delle candele

Regalo super natalizio e idea di sicuro successo per le amiche che adorano le luci soffuse e le fragranze diffuse dalle candele. Per questo Black Friday ci sono in sconto tantissime candele Yankee Candle e Woodwick, apprezzatissime dalle amanti del genere.

Regali di design: componibili Kartell

Fare un regalo a un appassionato di design non è per niente facile, ma ecco un'idea con cui non si può non sbagliare: gli iconici componibili Kartell.

La felpa sportiva per lui

Un'idea regalo con cui andare sul sicuro se lui è un amante dell'abbigliamento sportivo basic: la felpa sportiva super comfy e cool.

Zaini e valigie Eastpak

Zaini, valigie e accessori firmati Eastpak sono l'idea perfetta per l'amica sportiva o sempre in viaggio.

Regali LEGO per i più piccoli e non solo

Pensiamo anche ai più piccoli (o presunti tali). Se dovete fare regali a nipotini, figli di amiche o fratelli piccoli è successo sicuro. Ma questo può valere anche per qualche adulto molto appassionato di Lego...

Per gli amici e le amiche grafomani

Il regalo per eccellenza prima che cominci l'anno nuovo è l'agenda o il planner, ancor di più se si tratta di un regalo destinato a qualcuno che ama scrivere o che adora la cancelleria. Ecco alcune offerte interessanti

Giochi da tavolo da regalare

Forse uno dei migliori regali di Natale che si possano fare, perché si possono subito aprire per cominciare a giocare insieme: parliamo ovviamente dei giochi da tavola!

Regali per gli amanti della musica

Per le amiche e gli amici amanti della musica il regalo perfetto è l'altoparlante bluetooth, per ascoltarla davvero ovunque. Per questo Black Friday ne troviamo in offerta per tutte le fasce di prezzo.

