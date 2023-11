S copri le idee più belle per scrivere i tuoi auguri delle feste, un piccolo pensiero d'effetto per sorprendere le persone che ami

Biglietti di auguri natalizi

Scrivere un biglietto di Natale è un rito antico, un'abitudine a cui oggi talvolta non prestiamo più attenzione. Al contrario, ritrovare questa tradizione può rappresentare una piccola rivoluzione. Al di là del biglietto da allegare ai regalini, infatti, scrivere i propri auguri di buon Natale in modo speciale e inviarli per posta diventerà un piccolo pensiero d'effetto capace di sorprendere. Ormai le cassette postali contengono quasi unicamente bollette e pubblicità: immagina che magia sarà, per chi lo riceve, trovare un biglietto natalizio con gli auguri per l'anno nuovo. Una bellissima idea per amici e parenti lontani, .

A proposito, per realizzare un biglietto di Natale speciale potresti aver bisogno di qualche magico "aiutante". Cosa ne dici delle penne gel colorate e dei glitter? Oro, argento, rosso, blu, verde bosco sono le tonalità tradizionali del Natale, che potrai divertirti ad abbinare secondo l'ispirazione. Con adesivi e glitter l'effetto scintillante delle feste sarà assicurato.

Biglietti di Natale pop-up

Per sorridere e tornare un po' bambini: il biglietto di Natale pop-up è divertente e piace a tutti. Può essere l'idea per chi regala un buono o la classica mancia, da presentare in questa modalità coloratissima insieme agli auguri.

Bigliettini di Natale da appendere

I bigliettini di Natale hanno anche una funzione utile: riconoscere i regali, ovviamente! Per te che impacchetti e ami lasciare tutti i doni sotto l'albero di Natale, ecco tanti semplici cartoncini da firmare e appendere ai regali con lo spago.

Biglietti di Natale da spedire

Il solo fatto di aprire la cassetta della posta e trovare un biglietto scritto a mano, indirizzato proprio a noi, sarà una meravigliosa sorpresa. Inviare un biglietto di Natale, inoltre, potrà essere l'occasione per scrivere un invito personalizzato: un modo per annunciare le cene delle feste e permettere di ricordare con simpatia l'appuntamento.

Biglietti di Natale con la ceralacca

Che emozione sigillare un biglietto con la ceralacca! Con il kit si divertiranno a sperimentare anche i bambini e avrai un simbolo personalizzato da apporre ogni volta che vuoi, dai biglietti ai regali o i messaggi. La ceralacca potrebbe anche trasformarsi nell'idea per un regalo di Natale originale.

Cartoline di auguri

La tradizione delle cartoline di Natale nasce nell'Ottocento e ancora oggi alcune delle immagini più suggestive sono disegni che sarà bello appendere (anche all'albero di Natale!) e custodire con amore negli anni. Un modo unico per augurare Buone Feste dal cuore.

Cosa ti serve per scrivere un bellissimo biglietto di auguri?

Il primo aiuto indispensabile per scrivere un perfetto biglietto di Natale è ovviamente... una biro di buona qualità! Non solo: via libera a pennarelli, penne gel, pastelli e tutto quanto possa servire per creare scritte. L'ispirazione per chi ama scrivere potrebbe essere una penna stilografica, un'esperienza di scrittura decisamente particolare dedicata agli appassionati. Non dimenticare i materiali come colla, forbici, adesivi e fogli in feltro, da usare per ritagliare sagome e decorazioni: potrai creare un biglietto di Natale con gli auguri decisamente speciale. Buone Feste!

