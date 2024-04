S copri le ispirazioni per celebrare il compleanno con un messaggio speciale

Biglietti auguri di buon compleanno

Quale biglietto scegliere per gli auguri di buon compleanno? Per chi ama stupire i biglietti sono fondamentali per corredare i regali di compleanno: e allora via libera a cartoncini pop-up 3D con effetti musicali e luminosi, a seconda dei soggetti più amati potrai trovare tantissime illustrazioni divertenti. Mazzi di fiori (ovviamente, in carta!), sagome di torte e treni: non mettere limiti alla fantasia!

Se all'orizzonte c'è un compleanno speciale perché non puntare sull'anno di nascita stampato? Diventerà un poster da appendere, l'idea per celebrare un'annata da ricordare. In alternativa, potresti puntare su un messaggio personalizzato oppure, per un appassionato di sport, la pagina del giornale preferito con dedica. Ecco qui una selezione di biglietti di buon compleanno per ispirarti.

Biglietto d'auguri con la candelina da soffiare

Soffia sulla candelina ed ecco che parte la musica: il biglietto pop con gli auguri di compleanno per festeggiare con la torta in qualsiasi situazione. Perfetto per fare gli auguri anche in viaggio o al lavoro.

Autentica magia con il biglietto di buon compleanno a forma di albero: sakura, il momento della fioritura che durante la primavera trasforma i ciliegi in una romantica nuvola rosa. L'idea dedicata agli amanti del Giappone... e della natura!

Biglietto di compleanno per auguri ironici

Un pizzico di buon umore non guasta: per ricordarci, soprattutto nel giorno del nostro compleanno, che ogni giorno della vita va preso con un pizzico di scanzonata ironia e dire buon compleanno con il sorriso. Auguri!

Biglietto di compleanno pop-up per auguri creativi

Un chiosco di fiori per gli amanti della natura, una torta per gli auguri classici, un treno per chi ama viaggiare: scegli un tema che ti faccia pensare alla persona a cui è destinato il biglietto. Buon compleanno!

Biglietto di compleanno pop-up con i fiori

Un bouquet di fiori... in qualsiasi stagione! Ecco l'ispirazione per fare gli auguri con un tocco romantico con i biglietti pop-up assemblati a mano. Una creazione da custodire che farà sorridere anche mamma e suocera.

Buon compleanno: biglietto pop-up luminoso con musica

Musica e luci per un buon compleanno magico grazie all'effetto pop-up.

Poster di compleanno con l'anno di nascita

Un biglietto con gli auguri di compleanno decisamente speciale: il poster con l'anno di nascita corredato da tante curiosità e notizie. L'idea per celebrare un'annata speciale e trasformare il biglietto in un poster da appendere.

Biglietto di compleanno poster

Un biglietto di compleanno in formato gigante grazie all'impaginazione identica a un quotidiano: idea regalo insolita per fare gli auguri con un pensiero originale.

Biglietto di auguri originale

Il colore richiama il celebre quotidiano dedicato allo sport, un'ispirazione che piacerà agli appassionati.

Biglietto di buon compleanno pop-up per viaggiatori

L'idea per chi ama viaggiare, ma anche per tutti i sognatori: il biglietto di auguri che ci ricorda di staccare i piedi da terra e... iniziare a volare. Buon compleanno!

Auguri di compleanno per sportivi: rugby

Buon compleanno con il proprio sport preferito... rugby!

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

