Back to school: i 10 migliori zaini scuola da comprare online

Q uali modelli scegliere in vista del grande ritorno (o della prima volta!) a scuola? Ecco una selezione di idee

Insieme all'astuccio, lo zaino si trasforma davvero un compagno di viaggio della vita scolastica e lo è a tutte le età perché, bisogna ammetterlo, anche da adolescenti non si tratta solo di un accessorio per la scuola: sarà in grado di seguirci in ogni situazione, dalla gita alle uscite al parchetto. Ecco i i migliori zaini scuola da comprare online.

Back to school: i migliori zaini scuola da comprare online

Settembre rappresenta una nuova partenza e durante gli anni di scuola quasi un vero e proprio "capodanno" perché segna il vero inizio di un nuovo anno. Le prime settimane di solito sono dedicate all'affannosa ricerca di tutto il materiale utile e spesso cambiare lo zaino e averne uno nuovo è il simbolo di un nuovo capitolo: una piccola conquista, per esempio quando entriamo in una nuova scuola o passiamo dalle "primarie" alle "secondarie di primo grado", ovvero quello che un tempo era il passaggio dalle "elementari" alle scuole "medie".

Come scegliere bene lo zaino per la scuola? Soprattutto quando i ragazzi crescono deve essere capiente a sufficienza, ma al tempo stesso risultare ergonomico per la postura e la schiena. I modelli con il trolley per qualcuno potrebbero essere una valida soluzione, ma è sempre da valutare il percorso che dovremo fare; invece, un piccolo accorgimento utile riguarda la presenza di catarifrangenti, strategici nelle giornate di brutto tempo o per i più grandi in bicicletta. Attenzione a tasche e divisori: possono fare la differenza

Perché non sfruttare l'online per fare i nostri acquisti senza stress? Eviteremo code interminabili, ansia e folle, utilizzando al meglio i piccoli ritagli di tempo. Ecco una selezione fra i migliori zaini da comprare online.

Zaino Frozen

Il cartone animato "Frozen" continua a essere uno dei più amati fra bambini e bambine. Per chi ha la passione per Elsa e i suoi amici lo zaino a tema potrà accompagnare le giornate di scuola dando un pizzico di coraggio e buon umore: ne esistono modelli diversi, anche in versione trolley con le rotelle.

Zaino Lego

Se i celebri mattoncini sono i suoi preferiti lo zaino che si ispira alle costruzioni più famose al mondo potrebbe essere la scelta giusta. Uno zaino che piacerà ai piccoli ma riscuoterà successo anche fra i più grandi.

Zaino PJ Masks

I pigiamini, amatissimi dai più piccoli: ecco lo zaino a tema, coloratissimo. Perché in fondo per iniziare la scuola - soprattutto quando si tratta del grande inizio alla Primaria - un superpotere sarà davvero utile.

Zaino Seven e Invicta

Negli anni Ottanta e Novanta sono stati un must generando una piccola grande lotta a colpi di innovazioni e colore. La storia di Seven, che nel 2006 ha acquistato Invicta, nasce nel 1981 ed è tutta italiana. Invece l'azienda Invicta, che successivamente sarà rilevata da un artigiano torinese, nasce in Inghilterra. Oggi entrambe formano un colosso che negli ultimi anni punta anche all'Asia e i loro zaini restano fra i preferiti di sempre.

LEGGI ANCHE - 10 regali per ragazze di 12 anni

Zaino Eastpak

La sua forma con la linea curva è diventata il segno del suo stile: oggi Eastpack, la cui storia inizia negli anni Cinquanta con gli equipaggiamenti per l'esercito americano, è inconfondibile: un'ottima scelta anche per i ragazzi e le ragazze più grandi.

LEGGI ANCHE - Regali per amanti della cancelleria

Zaino supereroi

Li amiamo (e non solo da bambini!) perché comunicano un messaggio importante: ognuno di noi ha un superpotere e i superpoteri ci insegnano ad andare oltre la realtà quotidiana di tutti i giorni. Un ottimo motivo per uno zaino capace di ricordarci di avere coraggio, tirar fuori la nostra parte migliore e osare.

LEGGI ANCHE - Regali personalizzati: le idee originali per tutti

Zaino Disney

Dai grandi classici come Topolini e i suoi amici fino al Re Leone, Saetta McQueen o le principesse, Disney accende l'immaginario con alcuni personaggi fra i più noti di sempre. Spesso per un bambino è come portarsi il proprio amico "cartoon" con sé nelle avventure e disavventure di ogni giorno, un incoraggiamento e un portafortuna capace di infondere un pizzico di grinta.

Zaino personalizzato

Cosa ne dici di uno zaino personalizzato con il nome? In alcuni modelli è possibile aggiungere anche un disegno a scelta: sarà utile ed emozionante avere uno zainetto differente da tutti gli altri e unico nel suo genere.

Zaino scuola per le superiori e università

Le linee diventano più sobrie, ma una caratteristica resta fondamentale: le tasche! Divisori e tasche consentono di organizzare al meglio i diversi materiali che serviranno e trovare subito tutto.

Zaino estensibile

Infine, ecco un'ulteriore caratteristica interessante: con lo zaino estensibile una semplice zip crea uno scomparto segreto molto utile quando si hanno più libri da portare. In un attimo, tornerà come prima quando lo spazio aggiuntivo non serve più. Perfetto anche in gita!

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.