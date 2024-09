I nsieme allo zaino, qual è il grande compagno delle giornate di scuola? L'astuccio ovviamente! Ecco alcune proposte per acquistare online gli astucci giusti per tutte le età

Un buon astuccio è utile persino in ufficio, ma a scuola diventa davvero indispensabile. L'astuccio cresce insieme a noi: se alle Scuole Primarie serve organizzarlo con tanti colori, forbici e matite al posto giusto, nel ciclo delle Superiori si trasforma in un oggetto slim e più essenziale. Ecco i migliori astucci scuola ca comprare online.

Back to school: i migliori astucci scuola da comprare online

Su quali colori e fantasie puntare? Sulle tonalità preferite, naturalmente! Scegliere zaino e astuccio con i propri personaggi e colori che amiamo di più è un modo per iniziare con l'energia giusta: sarà un piccolo portafortuna capace di accompagnarci nella giornata e aiutarci ad affrontare anche le mattine più "nuvolose" con un pizzico di buon umore.

Sfruttare l'online per i nostri acquisti è una soluzione strategica perché aiuterà a risparmiare tempo e stress evitando code e folla, ecco una selezione per acquistare l'astuccio giusto per ogni età.

Astuccio portamatite grande

Dedicato ai ragazze e le ragazze più grandi, per esempio nel ciclo delle Primarie di secondo grado, le vecchie medie: l'astuccio con gli scomparti può contenere tante penne e colori (che di solito tutti amano avere), ma al tempo stesso senza l'organizzazione rigida di solito viene richiesta nelle prime classi della Primaria.

LEGGI ANCHE - 10 regali per ragazze di 12 anni

Astuccio a tre scomparti

Di solito l'astuccio a tre scomparti è quello che viene richiesto per le prime classi della scuola primaria e il motivo è semplice. Per i bambini più piccoli sarà più facile trovare il materiale di volta in volta necessario. Al tempo stesso la divisione in scomparti aiuterà il senso dell'ordine allenando a posizionare ogni strumento al suo posto.

La scatola di matite

Un grande classico: la scatola dei pastelli colorati è un forziere per la nostra creatività. Da utilizzare a scuola, ma anche nei momenti liberi sarà un ottimo spunto per coinvolgere tutti nei momenti di attesa o quando desideriamo fare qualcosa insieme. La linea "Tita" di Carioca ha un dettaglio interessante: è stata progettata con mine più resistenti e colori più morbidi, che aiuteranno i piccoli a stendere il colore più facilmente.

Astuccio piccolo

Minimale, per la sua forma piccola ed essenziale: è l'astuccio che viene spesso scelto dagli studenti delle scuole Superiori e spesso ci accompagna anche in università, persino in ufficio. Lo spazio sufficiente per qualche penna utile per prendere appunti, evidenziatore e matita.

Il pennarello giusto a ogni età

Hai un bambino alle Primarie? Le confezioni convenienza con pennarelli e matite saranno utili per "ricaricare" l'astuccio quando serve: perché, si sa, ci sono sempre colori che finiscono prima di altri. Per i più grandi può risultare molto creativa la linea Giotto Turbo Soft Brush, che permette un'esperienza più sofisticata del colore grazie a pennarelli dalla punta a pennello.

Astuccio verticale

Si tratta di una forma originale, sempre più utilizzata: piacerà anche agli adolescenti perché estroso. L'astuccio verticale è pratico e divertente. Inoltre, i modelli in silicone non temono i liquidi e sono facili da lavare.

Post it segnapagina

Sai che i post-it possono avere una funzione molto utile come segnapagina? A scuola risulteranno strategici: un aiuto semplice per trovare subito le pagine da studiare (e ripassare!) meglio.

Astuccio personalizzabile

Anche l'astuccio può essere personalizzato. Per esempio, oltre al nome del bambino possiamo scegliere una frase stimolante come incoraggiamento e la fotografia di un ricordo felice: darà la carica!

Etichette adesive personalizzate

Soprattutto quando i bimbi sono piccoli possono rivelarsi utili e in alcune scuole sono imposte, perciò l'acquisto delle etichette adesive è uno degli immancabili da considerare nel materiale scolastico per settembre. Usa una penne glitter o un colore speciale per rendere le scritte ancora più belle.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.