S elf-gifting, ovvero: non ci sono solo gli altri, per una volta pensa a te e scegli il regalo che meriti!

Autoregali da farsi senza sensi di colpa

Che cosa significa farsi un regalo? Vuol dire attenzione, amore, ascolto... sì, la capacità di ascoltare i nostri bisogni e i nostri desideri non è affatto scontata. Al contrario, ci vuole coraggio (e, a volte anni!) per acquistare la sufficiente fiducia capace di farci dimenticare i sensi di colpa e investire (finalmente!) su noi stesse. Il self-gifting, ovvero l'autoregalo, fa bene anche dal punto di vista psicologico perché solo quando siamo in grado di dare credito e attenzione a noi stessi possiamo realmente farlo anche con gli altri.

Tu che cosa desideri per te? Esprimere i propri bisogni profondi è fondamentale. Ti darà una nuova carica. A essere importante non è il valore di un oggetto, bensì la sua capacità di rispondere a una nostra necessità; è così che passo dopo passo si attuerà una piccola rivoluzione: impariamo a (ri)metterci al centro e saperci godere la bellezza di un regalo senza sensi di colpa.

Regalarsi libri

Un libro non è un semplice regalo, bensì una porta che si spalanca verso un orizzonte più vasto. A proposito, se stai pensando che non ami leggere è tempo di ricrederti: devi solo trovare ciò che ti interessa. Dalla manualistica ai romanzi o le lingue straniere, i libri danno semplicemente modo di ampliare e approfondire ciò che ci interessa. Se non hai ancora provato, sperimenta la lettura con un eBook reader: troverai tantissimi titoli a prezzo inferiore, senza contare la possibilità di avere libri da ogni parte del mondo annullando attesa e costi di spedizione.

Regalarsi un viaggio

Ecco un'altra ispirazione per un autoregalo senza sensi di colpa. Spendere soldi per viaggiare è investire su se stessi, sempre. Non c'è miglior modo di apprendere, sperimentare, confrontare, abbattere barriere e pregiudizi, o persino uscire da un periodo brutto, se non viaggiare: esplorare, mettere alla prova la nostra curiosità, stupirci e continuare a sognare. Dal viaggio della vita alla fuga di un week end o una giornata da dedicare a te, in compagna di chi ami o nella tua solitudine, è un modo per trovare tempo e restituirlo a te stessa.

Regalarsi un nuovo look

Non si tratta di un semplice vestito. C'è chi - costantemente - non resiste alla tentazione di un nuovo abito da sfoggiare o dell'ennesima borsa, ma in certi casi si tratta di un altro paio di maniche. Lo stile parla di noi e di ciò che amiamo, della donna e dell'uomo che ci portiamo dentro e che mettiamo nelle cose che facciamo. Ci sono delle volte in cui un piccolo o grande cambiamento di vita passa anche attraverso questo: l'abito, che a caso rimanda a habitus, "abitudine, schema". Rivoluziona i tuoi schemi anche a partire da come ti vedi e come desideri apparire. Non serve spendere un capitale, scegli pochi elementi ma essenziali, in grado di trasmettere la tua rivoluzione interiore.

Idee regalo per la cura della pelle

Fra le idee regalo beauty per il self care c'è una consapevolezza importante che dobbiamo acquisire: puntare su aziende che si impegnano a realizzare prodotti ecologici e non testati sugli animali fa la differenza. Un acquisto sostenibile ha due fondamentali benefici perché significa utilizzare qualcosa che farà bene sia alla nostra pelle, sia al nostro spirito. La nostra esistenza e quella dell'ambiente sono connesse. Sapere che un piccolo gesto quotidiano, di salute e bellezza, può aiutare il benessere del mondo non ti sta già dando una nuova carica d'energia? Pensa alla tua azione moltiplicata per tutti: un cambiamento rivoluzionario, che non costa fatica a nessuno.

Che cosa regalare a se stesse?

Per esempio, un gioiello. Sì, proprio così. Forse attendi da anni la sorpresa di un brillante o quel girocollo: la notizia è che puoi essere tu a regalartelo. Non importa il valore di ciò che stai per regalarti, a fare la differenza è che lo stai pensando per celebrare te stessa. Sarà un simbolo. Il simbolo di tutte le volte in cui non ti sei arresa, le avventure da cui sei uscita illesa e quelle che ti hanno lasciato cicatrici ma non senza voglia di combattere: è il momento di onorare la tua storia e festeggiarti.

Idea regalo: la borsa giusta

La borsa di una donna sa contenere tutta la sua vita, lo sappiamo bene. Quando cambia il tessuto del quotidiano, si trasforma anche lei: la nostra borsa preferita; c'è quella che ci ha seguito durante l'università e la pochette delle serate a ballare, lo zaino del primo viaggio da sole o il modello, con tante tasche e spazio, di quando siamo diventate mamme e la borsa è diventata per due, tre... Adesso di quale hai bisogno per la tua borsa perfetta?

Idee regalo per la casa

Che sia il materasso nuovo, un cuscino finalmente adatto in grado di scongiurare i soliti dolori cervicali o un angolo verde con tante piante, ricorda che la Casa è il tuo rifugio: trasformalo in un tempio e non rinunciare mai alla comodità. Il denaro che investiamo nel comfort di casa andrà nel segno del nostro benessere e miglior investimento non c'è.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.