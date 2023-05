Asciugacapelli Dyson: scopri i punti di forza

Vorresti comprare un asciugacapelli Dyson? Se hai i capelli sottili e deboli o i capelli crespi e difficili da asciugare, Dyson è la scelta giusta. A differenza degli asciugacapelli tradizionali, il motore di quelli Dyson si trova nel manico. Questa posizione fa sì che l’asciugatura sia più rapida e il peso sia inferiore. Non dovrai cioè stancare troppo braccia e spalle perché l’asciugacapelli è più maneggevole. Tra l’altro, il sensore termico dell’asciugacapelli Dyson Supersonic monitora di continuo la temperatura del flusso d’aria (circa 40 volte al secondo).

Grazie a questo monitoraggio e alla conseguente regolazione della temperatura potrai evitare i danni ai capelli provocati dal calore. Le temperature eccessive, infatti, possono danneggiare la cheratina del fusto dei capelli e contribuire al loro indebolimento. Scopri tutti gli articoli a marchio Dyson per la cura dei tuoi capelli nella guida qui sotto.

Dyson Airwrap: per uno styling come dal parrucchiere

Hai lisciato i capelli con la piastra per anni e ora li senti sfibrati? Sicuramente, li hai stressati, soprattutto se a causa della fretta hai usato la piastra sui capelli ancora umidi. Dyson Airwrap ti consente di superare il problema dei tempi ridotti perché ti dà la possibilità di acconciare capelli umidi o bagnati, senza causare danni.

Quando acquisti un Dyson Airwrap, infatti, trovi coni e spazzole e un pre-styler Coanda. Le spazzole si possono usare sui capelli bagnati, mentre i coni funzionano meglio sui capelli semi asciutti. In questo secondo caso, passi sui capelli il pre-styler che toglie l’umidità e li lascia semi asciutti.

In entrambe le modalità di utilizzo il tempo si riduce notevolmente e non devi sacrificare la salute dei tuoi capelli alle esigenze della tua frenetica vita quotidiana. Airwrap, inoltre, ti consente una notevole versatilità e puoi creare il tuo look liscio o a onde. Una volta che hai terminato, utilizza la funzione getto freddo. A cosa serve? Disattivi subito il calore e l’aria fredda ti consente di fissare meglio il tuo styling.

Asciugacapelli e piastra Dyson: guida agli acquisti

Non sai bene quale prodotto per la cura dei capelli comprare? Fai il piccolo test proposto dallo shop Dyson. Ti basta indicare la lunghezza e il tipo di capelli e la tua dimestichezza con asciugatura/styling per ottenere dei consigli di acquisto.

Una volta scelto l’asciugacapelli Dyson, per esempio, puoi anche provare a ottenere una riduzione sul prezzo. Ti basta usare, infatti, un codice sconto Dyson e ricevi la riduzione direttamente nel carrello. Dovrai solo incollare il tuo codice sconto nell’apposito box del carrello e confermare l’acquisto. Grazie ai voucher con i loro sconti e le loro offerte promozionali, puoi anche pensare di comprare sia l’asciugacapelli che la piastra Dyson Corrale. Quest’ultima è utilizzabile senza filo per ben 30 minuti e ti permette di usufruire di tre differenti impostazioni di calore da scegliere in base al tipo di capelli. Infine, Dyson ti facilita anche dal punto di vista dei pagamenti, perché concede la possibilità di suddividere la spesa in tre comode rate a tasso zero con PayPal.

