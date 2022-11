U n pensiero natalizio per augurare buone feste con il cuore

Agende e calendari da regalare per Natale

Impossibile iniziare il nuovo anno senza agende e calendari da attaccare alla parete e sfogliare giorno dopo giorno. Proprio per questo agende e calendari sono il perfetto regalo di Natale per le amiche, e in generale sono il perfetto pensierino di Natale per chi ha bisogno di fare regali di Natale economici.

Per chi ama l'organizzazione perfetti i calendari settimali da tavolo, che permettono di avere sott'occhio tutti gli appuntamenti e gestire meglio il tempo. Il calendario non è solo utile, ma rappresenta un oggetto simbolico, un amuleto capace di cadenzare lo scorrere del tempo e delle stagioni.

Taccuini, diari e agende dell'anno nuovo? Possono diventare l'idea azzeccata per mamme e suocere, o in particolare un regalo pensato per chi ama scrivere. Attenzione al formato: prima di procedere all'acquisto è bene pensare al contesto in cui l'agenda verrà utilizzata e riflettere sulle abitudini della persona a cui è destinata. In questo modo sarà più semplice capire se optare per un modello di piccole o piccolissime dimensioni, perfetto da tenere anche in borsetta, o uno più grande, magari da tenere sempre aperto sulla scrivania, dove aggiungere descrizioni più dettagliate, scontrini e ricordi.

Il calendario perpetuo

In legno, con l'indicazione delle fasi lunari o magnetico, da appendere alle pareti o al frigorifero: il calendario perpetuo diventa una lavagna dove annotare menù settimanali e pensieri, lasciarsi messaggi e

Agenda tascabile 2023

Il formato A5 corrisponde, circa, alla metà del più comune A4, il formato classico di una fotocopia: l'agenda tascabile 2023 sarà l'idea perfetta per chi ha bisogno di annotare tutti gli impegni, appuntamenti e numeri da portare facilmente ovunque con sé.

Idea regalo: il calendario da scrivania

Stai cercando un regalo di Natale piccolo ma d'effetto? Il calendario del nuovo anno da scrivania è un'idea deliziosa per professionisti, ma anche per gli studenti: un portafortuna capace di portare buon umore, specialmente nelle versioni in cui ogni giorno è accompagnato da una riflessione.

L'agenda settimanale 2023

Da tenere a portata di mano in borsa o lasciare sulla scrivania l'agenda settimanale diventa un vero e proprio planner in grado di aiutarci nell'organizzazione perché anche a livello visivo permette di tenere d'occhio obiettivi e appuntamenti, monitorando a piccoli passi lo scorrere del tempo, settimana per settimana.

Calendari per il buon umore da regalare

Un regalo piccolo-piccolo con il cuore grande: è il calendario che ti aiuterà ad affrontare ogni giorno con grinta e resilienza. Che cosa ne dici? Il regalo di Natale utile che piace a tutti.

Il calendario pensato per tutta la famiglia

Fra scuola, lavoro e gli impegni di tutti si rischia di impazzire? A dare una mano ci pensa il calendario familiare progettato con lo spazio necessario per scrivere gli appuntamenti di tutta la famiglia e i blocchetti adesivi dove aggiungere tante note utili. Il regalo divertente per augurare buon anno in maniera originale.

