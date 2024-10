H ai già scelto la nuova agenda per il 2025? Ecco alcune fra le più belle a cui ispirarsi. Perché l'agenda non è solo un blocco per appunti o un semplice quaderno: è tutto questo e molto di più

L'agenda non è solo un blocco per appunti o un semplice quaderno: è tutto questo e molto di più, come sa bene chi ama utilizzarla. Per gli appassionati, infatti, si tratta del posto intimo dove annotare impegni, riunioni, compleanni di famiglia e appuntamenti, ma anche un sogni, scontrini, biglietti e tutti i piccoli frammenti di vita quotidiana. Fra qualche mese basterà sfogliare le pagine con un dito per veder passare sotto il nostro sguardo un intero anno. Scopriamo insieme le più belle agende per l'anno nuovo

Agende per l'anno nuovo, come sceglierle

Impossibile iniziare l'anno senza. Se non hai ancora scelto l'agenda 2025 è il momento giusto per iniziare a pensarci. Può anche costituire un ottimo spunto per il regalo di Natale o per chi compie gli anni in autunno. La caratteristica a cui fare attenzione? Una fra tutte la grandezza, un fattore assolutamente da non trascurare. L'agenda per qualcuno potrebbe essere l'alleata insostituibile da portare sempre con sé, quindi con un formato capace di entrare anche nelle borse più piccole, oppure, al contrario, da lasciare sulla scrivania o nello studio, con pagine ampie dove magari attaccare tanti post it colorati. Un'altra questione da non tralasciare è la suddivisione delle giornate perché, a seconda dell'utilizzo, si potrebbe privilegiare l'organizzazione a livello lavorativo, desiderare un'agenda con un giorno, o mezzo, per pagina, oppure optare per la versione settimanale, che a colpo d'occhio consente di avere davanti a sé tutta la situazione. L'importante sarà valutare l'uso e, nel caso sia per un regalo, provare a osservare l'altra persona.

Agenda 2025 piccolo formato

Quella piccola piccola, perfetta da infilare anche nella tasca della giacca: le agenda 2025 in formato tascabile sono pensate per chi ha mille appuntamenti da incastrare, ma possono aiutare anche ricordando gli orari delle lezioni all'università.

Agenda... con adesivi!

Corredata di tanti adesivi con gli obiettivi raggiunti, l'agenda 2025 ci fa tornare un po' all'infanzia per affrontare anche le cose da fare con un pizzico di buon umore.

Agenda 2025 giornaliera

L'agenda giornaliera 2015 offre la possibilità di una pagina dedicata a ciascun giorno, quindi può essere la scelta ottimale per chi tende a scrivere di più, che sia per appunti di lavoro o magari per utilizzare quella dell'anno nuovo come un vero e proprio diario giornaliero. Tu la preferisci rilegata o a spirale?

Ce la posso fare, l'idea per l'agenda del nuovo anno

Oltre alla copertina, sappi che troverai una frase ispiratrice all'inizio di ogni mese, oltre a tanto spazio dove prendere appunti e la tabella mensile. Lo spirito giusto (e la giusta organizzazione!) con cui affrontare il nuovo anno!

Agenda 2025 settimanale

La versione settimanale dell'agenda è quella che ci aiuta ad avere una visione degli impegni e dell'organizzazione del tempo nell'arco della settimana, infatti di solito è un modello che piace a chi fa l'insegnante, studenti universitari, oltre a professionisti che hanno bisogno di una pianificazione e la utilizzano per gli incontri previsti.

Agenda 2025 formato A4 da scrivania

Quella in formato A4 potrà essere lasciata anche aperta sul tavolo dello studio, o della scrivania: è perfetta per prendere appuntamenti, segnare incontri e seguire lo sviluppo delle giornate nella massima libertà.

Agenda 2025 tema viaggio

L'idea per portare il senso del viaggio nella routine quotidiana e trasformare ogni giorno con l'ispirazione della curiosità.

Agenda giornaliera 2025 con pagina A4

Coloratissima e dotata di un'ampia pagina dove scrivere tutte le cose da fare, o da trasformare in un diario personale.

Agenda e guida di viaggio

L'agenda 2025 dedicata a chi ama viaggiare, perché è un po' taccuino e un po' guida, con cartina, itinerari e tanti consigli utili per trasformare la propria passione in un'ispirazione per tutto l'anno.

