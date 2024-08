10 regali per ragazze di 12 anni

S copri le idee regalo dedicate alle teenager, troverai l'ispirazione giusta per ogni occasione

Che cosa regalare a una ragazza di 12 anni? Fra i classici capaci di colpire sempre dritto al cuore troviamo i bijoux, che in ogni occasione si rivelano un regalo apprezzato e azzeccato. Grazie a una dedica o un ciondolo speciale il braccialetto, di solito il gioiello più scelto, diventerà un piccolo dono di successo. Le idee regalo personalizzate piacciono perché pensate su misura per la persona a cui desideriamo fare una sorpresa.

Regali per ragazze di 12 anni

Sì a diari, taccuini e quaderni speciali, diari segreti: la cartoleria può trasformarsi nell'ispirazione per un pensierino simpatico. Attenzione, però, allo stile e ai colori che stai per scegliere. Osservare la persona destinata a ricevere il regalo è fondamentale. Prima di procedere con l'acquisto chiudi gli occhi e prova a immaginare se l'oggetto in gioco ti fa pensare a lei: non si tratta di scegliere un regalo per noi bensì per un'altra persona, per questo è importante riflettere sulle sfumature e le linee che di solito vengono indossate e mostrate. Soprattutto quando si tratta di teenager i suggerimenti si rivelano provvidenziali.

Videocamera

Spesso facciamo foto e video utilizzando lo smartphone, ma una buona videocamera è un oggetto del tutto differente: nel caso di un adolescente potrebbe essere una meravigliosa scoperta, con cui divertirsi insieme agli amici, o addirittura segnare l'inizio di una grande passione. Ci sono registi e filmmaker che hanno iniziato proprio così, sperimentando storie e riprese dal quotidiano grazie a una semplice videocamera: ne esistono di ogni fascia di prezzo.

Orologio

Sarà che il tempo delle giornate scolastiche ha un'organizzazione serrata ed è scandito - anche - dal bisogno di sapere l'ora, smartwatch e orologio costituiscono un accessorio che di solito piace anche ai più piccoli. Verso i 12 anni può essere l'occasione per un modello sportivo o "da grandi", più sofisticato.

Cartoleria

Desideri fare un pensierino a una ragazza sui 12 anni? Punta sulla cartoleria: penne, pennarelli, quaderni con copertine rigide e piccoli accessori colorati saranno lo spunto giusto per chi ama scrivere o disegnare e non solo. Grazie al colore porteranno una ventata di buon umore anche fra i banchi di scuola.

Bijoux per una ragazza di 12 anni

Punta sulla simpatia e niente che sia troppo impegnativo: sì a un paio di piccoli orecchini dalla forma estrosa da portare ogni giorno, un bracciale con una pietra o un ciondolo che potrà essere indossato come portafortuna. Nel caso tu stia pensando a un anello attenzione alla misura delle dita.

Diario segreto

Il fascino del diario segreto è un evergreen. All'occorrenza si potrà trasformare in un album dove incollare foto e ricordi di un'estate, dediche di amici e amiche, sogni o progetti: tante pagine bianche per interrogare se stesse sui desideri che accendono il cuore.

Idea regalo personalizzata

Cosa ne dici di un piccolo dono unico, pensato proprio per lei? Dalla t-shirt con una dedica speciale alla lampada personalizzata con la canzone preferita, potrebbe essere l'ispirazione capace di far scattare un sorriso felice.

Kit per i braccialetti

Di solito piacciono proprio a tutti, indistintamente, maschi e femmine e... non solo a dodici anni! Il kit per la creazione dei braccialetti costituisce un passatempo divertente e coinvolgerà altri membri della famiglia in giocosi dopocena o pomeriggi di pioggia.

T-shirt che si accende al buio

Realizzata in cotone e lavabile in lavatrice, questa speciale maglietta è corredata di una penna magica luminosa con cui creare e ricreare tanti disegni che si illumineranno al buio. Una piccola idea regalo originale che colpirà l'attenzione.

Borsa

Cosa dire di questo accessorio fondamentale a ogni età? Che sia il classico zainetto colorato o una piccola tracolla elegante, di solito si tratta di un piccolo dono sempre gradito. L'importante è osservare i suoi gusti e puntare sulle linee che ama.

Un libro

Autostima, una parola chiave fondamentale a 12 anni (e non solo!). Un libro non è solo un libro, ma l'occasione per comunicare un messaggio di amore e attenzione che magari non sappiamo esprimere a parole: mai come da adolescenti ne abbiamo bisogno. La fiducia genera fiducia.

