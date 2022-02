A corto di idee regalo per la Festa del Papà? Dai grandi classici alle proposte più divertenti, ecco un po' di idee regalo utili

Regali per la festa del papà

A corto di idee regalo per la Festa del papà? Anche quest’anno, in vista del 19 marzo, abbiamo pensato di aiutarti, selezionando un po’ di proposte ad hoc per fare felice l’uomo più speciale della tua vita.

La Festa del Papà si festeggia in tutto il mondo, anche se in date diverse a seconda del Paese. In Italia si celebra il 19 marzo perché è il giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia San Giuseppe, padre di Gesù: nel 1871 la Chiesa Cattolica proclamò san Giuseppe protettore dei padri di famiglia.

I regali per la festa del papà sono diventati negli ultimi decenni uno dei modi per celebrare questa ricorrenza: spesso si tratta di regali piccoli, simbolici, magari personalizzati o fai da te.

Festa del Papà: le idee regalo

Che si tratti di un regalo hand made o di un regalo da acquistare, dunque, vietato sottrarsi alla tradizione! A corto di idee? Se non sai cosa regalare al papà puoi leggi la nostra gift guide,.

Dal classico Kindle per il papà divoratore di libri al quaderno dove annotare le password per il papà smemorato, fino ai pensieri originali e low cost adatti a papà di tutte le età e a tutte le tasche, le proposte sono tantissime.

Prendi nota, allora. Qui sotto trovi 10 idee regalo per la Festa del Papà da acquistare al volo!

Il kindle per il papà divoratore di libri

Per il papà che adora leggere questo è senza dubbio il regalo giusto. Con il Kindle potrà infatti scegliere tra milioni di libri e giornali e portare la sua libreria sempre con sé. In più questo modello ha la luce frontale regolabile e permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. E con una singola ricarica la batteria dura settimane.

Il classico set da barba

Tra i regali classici ma sempre apprezzati soprattutto dai papà che amano prendersi cura della loro barba-routine quotidiana, c'è il set con rasoio, lamette e pettine. Quello di Gilette include anche un detergente viso e barba, un olio per la barba, un regolatore di lunghezza, un gel trasparente per la rasatura e persino il supporto per tenere sempre il rasoio a portata di mano sul lavandino.

Il kit da sommelier

Papà appassionato di degustazione? Ecco il regalo con cui farlo felice: si tratta del set che contiene 12 aromi diversi per allenare l'olfatto. Insieme anche un guida che svela tutti i segreti del vino e le regole per degustarlo al meglio. Facile e divertente, potrà usarlo anche per sfidare gli amici... a suon di olfatto.

Il taccuino dove annotare le password

Ricordare tutte le password e i dati di accesso per le piattaforme online, si sa, ormai è diventata una vera e propria sfida. Quest'anno il regalo giusto per il papà può essere allora un pratico taccuino dove annotarsi password e username vari. Online ne trovi di molto carini, tra cui il diario per le password che include anche una sezione per registrare gli indirizzi web preferiti, uno spazio per le domande di sicurezza e uno per gli appunti. Disponibile in quattro colori vivaci, dispone anche di tasca interna, segnalibro, chiusura con elastico e portapenna.

Il set da scrivania

Papà disorganizzato che non riesce mai a tenere in ordine la scrivania? Aiutalo tu regalandogli un pratico organizer. Quello di Pavo ha uno stile minimal ma elegante, e include porta lettere, porta cellulare e porta penne... così ogni cosa sarà finalmente al suo posto!

Il cuscino massaggiante per il collo

Per il papà stressato, invece, il regalo giusto può essere un cuscino hi tech in grado di simulare i movimenti di un vero massaggio rilassante. Quello di Roipus ha 4 nodi per un massaggio shiatsu profondo e può essere impostato su 3 velocità e impostazioni diverse. II papà potrà utilizzarlo su collo, spalle, schiena ma anche sulle gambe.

Il localizzatore per le chiavi

Se invece il papà è un tipo un po' sbadato che, al momento di uscire, non trova mai le chiavi della macchina o di casa, ecco il regalo con cui potrai farlo felice: si tratta di un pratico localizzatore che permette di ritrovare piccoli oggetti smarriti attraverso un sistema di segnali acustici e flash. Facile da usare dispone di un raggio di trasmissione fino a 30 metri.

Il set da whisky

Per il papà appassionato di whisky, un regalo molto apprezzato può essere anche il raffinato set da degustazione. All'interno di una scatola di legno lavorata a mano, due bicchieri da whisky, due sottobicchieri ma anche pinze per il ghiaccio e 8 cubetti di granito da mettere in freezer. Il dettaglio in più? Le carte di whisky con le ricette.

La carta regalo

E se pensi che nessuna di queste idee possa fare al caso tuo, niente paura: puoi sempre puntare su una carta regalo che permetterà al papà di scegliere quello che più desidera. Quella di Amazon è racchiusa in un originale cofanetto con tanto di biglietto d'auguri. L'importo lo decidi tu: si parte dai 30 euro.

Il profumo

Un grande classico per papà vanitosi e non solo. Se sei in vena di regali importanti e se il papà non esce mai di casa senza profumo ecco un grande classico.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.