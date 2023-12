Regali di Natale 2023: non hai ancora emesso i verdetti finali, l’indecisione ti blocca? No problem, siamo qui per questo! Vediamo di sciogliere le riserve. Tanto per cominciare, dai un’occhiata ai The Wom Editors' Picks, una selezione di interessanti novità. Se stavi valutando l'ipotesi di puntare sulla moda, sappi che c’è una selezione di idee per lei e idee per lui. Ma eccoci anche qui, con un ulteriore check che può essere risolutivo. Abbiamo pensato a tutti e a tutto, guardare (gallery sotto) per credere. Smartphone, tablet, auricolari wireless, persino tavolette grafiche con tecnologia UD Pen per chi ama disegnare: non potevamo che partire dai regali tech. Che fanno la gioia di molti, lo sappiamo bene.

Ma non abbiamo certo dimenticato i doni per i più freddolosi; per quelli che amano incondizionatamente la combo coperta-divano e/o esigono un letto… caldissimo e soffice! Per completare l’opera e creare la giusta atmosfera, può mancare una lampada di design? Certo che no, anzi è un altro regalo sempre gradito nonché raffinato! Ma a proposito di casa-dolce-casa, ecco un’altra idea molto originale: tutto l’occorrente per un aperitivo fai da te fra le pareti domestiche, sì, ma degno dei locali più chic. E ancora, candele top level e qualche sfizioso (nonché prezioso) portafortuna, che non guasta mai. Per gli amici sportivi e le anime libere, suggeriamo smartwatch multifunzione e – perché no? – caschi di ultima generazione. Per i viaggiatori, un trolley che diventi compagno di nuove avventure. Ma sai che c’è? Anche l’abbonamento a un club esclusivo, interamente dedicato al benessere, o una gift card per scoprire i benefici dello yoga… Beh, sono ottimi regali di Natale!

Courtesy of press office 1/16 Honor 90, smartphone con sistema a 3 fotocamere (HONOR) Courtesy of press office 2/16 Galaxy Tab S9 FE, tablet con display da 10,9 pollici dotato di tecnologia Vision Booster (SAMSUNG) Courtesy of press office 3/16 Huawei FreeClip, auricolari true wireless open-ear con design clip-on (HUAWEI) Courtesy of press office 4/16 Tavoletta grafica con tecnologia UD Pen e connettività wireless (WACOM) Courtesy of press office 5/16 Lampada da tavolo con batteria ricaricabile Fantasmino (VENINI) Courtesy of press office 6/16 Termocoperta 100% lana vergine con bordo in velluto (LANEROSSI) Courtesy of press office 7/16 Plaid elettrico con Grazie temperatura regolabile (IMETEC) Courtesy of press office 8/16 Box Spritz in compagnia (CORTILIA) Courtesy of press office 9/16 Portachiavi portafortuna co 3 amuleti in argento (GIOVANNI RASPINI) Courtesy of press office 10/16 Candela ispirata alle antiche lanterne orientali con fragranza dedicata alla Città Eterna (LOCHERBER) Courtesy of press office 11/16 Xiaomi Watch 2 Pro, smartwatch multifunzione con schermo Amoled (XIAOMI) Courtesy of press office 12/16 Trolley rigidi medium e small (MOMO DESIGN) Courtesy of press office 13/16 E-bike ergonomica con attacco manubrio regolabile (TENWAYS) Courtesy of press office 14/16 Casco open face con parasole interno (KABUTO) Courtesy of press office 15/16 Aspria Harbour Club - Milano, zona San Siro Courtesy of press office 16/16 Gift card - esperienza yoga (TRYBE) PREV NEXT