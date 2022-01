Yoni massage: ecco perché dovresti proprio provarlo

S tiamo parlando di un massaggio vaginale che devi provare assolutamente. E sì, può portarti anche all’apice del piacere. Scopriamo di più su questa pratica che si sta diffondendo rapidamente

Si scrive Yoni Massage, si legge massaggio alla vulva e alla vagina. Questa pratica, che è ancora poco conosciuta, sta conquistando rapidamente l’Occidente. Il traino è stato di quelli di prim’ordine ed è stato fornito da una frizzante Gwyneth Paltrow e dai suoi Yoni eggs, poi finiti nel dimenticatoio. Un po’ per la scarsa attrattiva, un po’ perché non hanno mantenuto le promesse fatte.

Con i curiosi oggetti per la stimolazione del pavimento pelvico, Yoni Massage ha in comune solo la prima parola. Stiamo infatti parlando di qualcosa di completamente diverso che, sì, potrebbe anche aiutare nel raggiungimento dell’orgasmo, sebbene non sia questo il suo obiettivo primario.

Tuttavia, si discosta molto da un massaggio erotico ma potremmo definirla più come un’esperienza spirituale, che tocca le corde più profonde dell'anima. Vediamone insieme tutti i dettagli e perché dovresti considerare di provarlo, almeno una volta.

Perché dovresti provare lo Yoni Massage

Secondo il parere degli esperti, di altro non si tratterebbe se non di un massaggio puramente esplorativo, in grado di sciogliere la tensione a aumentare la sensibilità. Non solo, tra i molteplici benefici ci sarebbe anche quello di ridurre l’ansia e di vincere le paure del passato.

L’esperienza completa, quindi con manovra interna, è molto importante perché consente di interagire con il corpo su più livelli poiché entrano in gioco più fattori. Non solo quello fisico ma anche quello mentale. Può inoltre variare a seconda della tua condizione. Per chi soffre di ansia e dolori sessuali, ad esempio, lo Yoni Massage si applica in modo differente. Per creare atmosfera, invece, si possono usare lubrificanti e olio per massaggi.

Allenta la tensione, certo, ma è anche un ottimo modo per liberarsi dalle tossine. Non a caso, viene usato per superare i traumi del passato che, fisicamente, si possono manifestare con un accumulo di stress che non fa bene al tuo corpo.

Ma non abbiamo finito. Oltre ai benefici che abbiamo elencato, lo Yoni Massage aiuta a vincere la timidezza e affrontare la vita sessuale in un modo più naturale. E non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, rappresentando un primo passo verso l'orgasmo. Per questo, talvolta, viene praticato insieme al partner. Un modo per rinsaldare il rapporto ma anche per ridare tonicità ai muscoli e godere a pieno di ogni momento.

Che cos’è lo Yoni Massage

L’origine della parola è molto antica. Deriva infatti dal sanscrito, lingua indiana arcaica, e si traduce letteralmente come “portale sacro”. Neanche a dirlo, il termine veniva utilizzato per indicare la vulva. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, lo Yoni non è finalizzato al raggiungimento dell’orgasmo, ma ha uno scopo molto più profondo.

Non può quindi essere classificato come un massaggio erotico, il cui scopo è quello di farti raggiungere l’apice del godimento, ma è di certo una stimolazione sessuale che va molto in profondità. Attenzione, alcune riescono addirittura a raggiungere il massimo piacere, migliorando così la loro soddisfazione sessuale ed entrando in contatto con il corpo in un modo diverso.

La pratica non è però regolamentata. Fonda le sue radici nella tecnica sessuale tantrica che si basa su un tocco speciale praticato all’interno della vagina. L’obiettivo è quello di sciogliere la tensione e sviluppare delle sensazioni piacevoli nell’area trattata, portandoti a un maggiore piacere sessuale e a un benessere emotivo mai provato.

I benefici promessi sono certamente accattivanti, ma lo Yoni Massage non va praticato alla leggera. Non solo perché potrebbe comportare dei rischi ma anche perché, nonostante stia rapidamente diventando un cult, ha dei costi molto elevati.

Dove fare uno Yoni Massage

Potrebbe sembrare scontato, eppure non lo è. Se vuoi provare uno Yoni Massage, devi rivolgerti a un professionista fidato che puoi trovare con una ricerca preliminare. Non solo, puoi anche sfruttare le esperienze degli altri per sondare il terreno, oltre a provare a informarti – prima di buttarti – con una consulenza telefonica nella quale puoi esprimere dubbi e perplessità.

Ascolta, sempre, il tuo corpo. Devi sentirti sicura di fare quest’esperienza, senza forzature. Potresti pensare a delle parole di sicurezza, con le quali si può fermare il massaggio in qualsiasi momento. O puoi informarti prima. Si tratta pur sempre di qualcosa di nuovo e molto personale che richiede del tempo, se non altro per metabolizzare la pratica sconosciuta a molte. Il massaggio comprende infatti il tocco, la respirazione profonda e una manovra interna che puoi farti praticare solo se sei d’accordo con la massaggiatrice. Ogni professionista esegue il massaggio in modo diverso, con una delicatezza che varia a seconda dell’esperienza, aspetto da non sottovalutare.

Se proprio non te la senti di rivolgerti a un professionista, soprattutto perché si tratta di un massaggio molto intimo, puoi anche provare a praticare lo Yoni Massage da sola. Si perdono però così molti degli elementi curativi della pratica, ma rimane comunque utile per allentare la tensione. Prova anche a trovare una complicità con il partner, che può aiutarti a superare i tuoi limiti.