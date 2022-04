T i è mai capitato di conoscere qualcuno di mentalità molto aperta e di scoprire, strada facendo, che era tutta fuffa? Il fenomeno, tutt'altro che raro, si chiama wokefishing

Non sempre le persone sono sincere, in special modo nell'ormai frastagliatissima giungla del dating. Del resto non c'è nulla di male nel voler sembrare migliore di quel che si è a una persona appena conosciuta, pur entro certi limiti. Il wokefishing è in appunto un modo di voler apparire migliori, ma particolarmente bieco, perché entra nel campo dei valori personali.

Il fenomeno del wokefishing, tutt'altro che raro, è stato coniato dalla giornalista Serena Smith di Vice, che ha raccontato la propria esperienza personale con un uomo rivelatosi inaspettatamente diverso da come si era presentato nella fase "luna di miele". Cosa che capita spesso negli incontri online, ma anche nella vita reale. Ecco allora cos'è il wokefishing.

Si verifica quando incontriamo una persona che millanta idee progressiste, mentalità aperta, impegno contro le ingiustizie: tutti aspetti importantissimi se non per tutti, per un certo tipo di persone. Col tempo però questa persona si rivela essere tutt'altro che aperta e progressista: al momento di scoprire le carte si scopre che era tutta una messa in scena per catturare la benevolenza dell'altro fingedo appunto di avere gli stessi valori.

Wokefishing: fingersi progressisti per rimorchiare

Il termine wokefishing si riferisce alle situazioni in cui qualcuno si finge di mentalità aperta e progressista per conquistare la persona per cui prova interesse, nonostante l'apparenza tradisca la realtà, che prima o poi naturalmente viene a galla. È stato coniato dalla giornalista Serena Smith che, in un articolo pubblicato su Vice, ha raccontato la sua esperienza personale con un uomo.

Dopo che Serena gli rivelò di essere vegana, l'uomo le chiese se fosse intenzionata a diventare come "quelle femministe vegane", nonostante fino ad allora non avesse espresso contrarietà alcuna nei confronti del femminismo né del veganismo. Serena capì che si trovava di fronte a una persona totalmente diversa da quella che credeva.

Il classico wokefisher (letteralmente adescatore di persone "woke") mente sulle proprie convinzioni, sui propri valori, sul proprio carattere, presentandosi in un modo che non gli corrisponde. Spesso millanta di essere femminista, antirazzista, contrario a ogni forma di discriminazione, impegnato dal punto di vista ambientale, ma in realtà disinteressato a tutto ciò. E addirittura l'opposto nella sua vita privata. A volte lo fa addirittura in buona fede, convinto di essere quello che non è.

Etimologia del termine wokefishing

Il termine deriva da "woke", che significa "stare svegli, stare all'erta", sinonimo dello slang afroamericano derivante dall'inglese awake ("sveglio"), che negli anni '60 ha assunto accezione politica. E che oggi fa riferimento al rimanere vigili nei confronti delle disuguaglianze di genere e delle ingiustizie sociali e razziali. Woke è chi, quindi, oltre a essere consapevole di tali ingiustizie, si impegna a combatterle.

L'altra parola è "fishing", che si riferisce alle persone che si fingono diverse sui social, falsificando informazioni personali e foto. Vi dice qualcosa a tal proposito il catfishing? Per chi non lo sapesse, si tratta proprio dell'attività di falsificazione di un account da parte di persone che si nascondono dietro una falsa identità creata sui social per ottenere qualcosa in cambio, spesso denaro ma non solo. Ebbene, il wokefishing deriva dal catfishing ma si propone come obiettivo la conquista di qualcuno. Un altro genere di truffa!

È una tattica manipolatoria

Se chi pratica catfishing si nasconde dietro una falsa identità per ottenere in cambio qualcosa, il wokefish si finge di valori progressisti per conquistare una persona verso cui prova interesse, nascondendole la propria vera natura. Si tratta quindi di una tecnica che manipola l'altro per raggiungere il proprio obiettivo: conquistarlo. Tecnica che tuttavia lascia il tempo che trova dato che, prima o poi, la verità è destinata a venire a galla. D'altronde in una relazione intima è decisamente difficile celare a lungo la propria identità, che in un modo o nell'altro emerge.

Serena Smith, nell'articolo pubblicato su Vice, riporta l'esempio di un ragazzo di nome Tom che, dopo una prima idilliaca fase con il suo nuovo ragazzo, che sembrava un guerriero della giustizia sociale, lo vide ridere di alcuni insulti razziali. Quando si dice l'apparenza inganna!

È subdolo e non è così semplice da riconoscere

Perché le persone si fingono diverse da quello che sono? I motivi psicologici alla base di questo fenomeno, secondo Damona Hoffman, coach sentimentale e conduttrice del podcast Dates & Mates, possono essere molteplici. In genere, spiega la Hoffman, le persone sono riluttanti a dire bugie a meno che la verità non rappresenti un ostacolo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Come in questo caso! Altre evitano di mostrarsi per quello che realmente sono perché odiano i conflitti, altre ancora vogliono piacere e pur di riuscirci arrivano a nascondere la propria natura.

Tutto ciò rende il wokefishing particolarmente subdolo e talvolta difficile da riconoscere. Perché ci vuole tempo per conoscere davvero le persone, addirittura anni. Se poi le frequenti online tramite le varie app di incontri, riconoscere il wokefisher di turno può rivelarsi ancora più arduo. Dietro uno schermo è più semplice spacciarsi per qualcuno che non si è, dire quello che l'altro vuole sentirsi dire, sbandierando opinioni simili alle sue. Sicuramente le conversazioni reali sono un buon modo per metterlo alla prova. E attenzione ai commenti che scrive, alle parole che utilizza, ai suoi interessi. Per smascherarlo bisogna tenere gli occhi aperti!