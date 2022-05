I l dating online nasconde tante insidie, fra queste c'è il whelming: come affrontarlo e sconfiggerlo

Trovare l’amore nell’epoca dei social non è mai stato così difficile e il dating online nasconde, purtroppo, non poche insidie. Se incontrare la "persona giusta" è difficile, al contrario è facilissimo incappare in persone che mettono in atto comportamenti tutt'altro che piacevoli. Uno di questi è sicuramente il whelming, una pratica fastidiosa che mina l’autostima e che, di certo, ti sarà capitato di sperimentare almeno una volta fra appuntamenti al buio e chiacchiere in chat.

Cos’è il whelming

Se districarti fra ghosting e caspering ti sembrava già abbastanza, forse non hai mai sentito parlare di whelming. Prova a immaginare la scena: dopo il match e settimane di chiacchiere in chat finalmente arriva il momento di incontrare questa persona che ti era sembrata piuttosto interessante. La serata procede tranquilla, ridete, parlate e l’attrazione è alle stelle, sino a quando questa persona fa qualcosa di inaspettato: mette in campo il whelming.

La frase tipo? “Per fortuna sono riuscito a trovare un buco per incontrarti, con tutti i match che ho credevo di non riuscirci”. Seguita dal sorrisetto di chi sente di aver detto qualcosa di molto intelligente e furbo. Se ti è capitato, almeno una volta, di vivere una situazione simile, probabilmente hai sperimentato il whelming. La reazione primaria? Shock, perché ti chiedi se abbia pronunciato davvero quelle parole. Subito dopo arrivano la delusione e la rabbia, perché no, non ti meriti l’ennesimo appuntamento disastroso con un tizio egocentrico.

Cosa significa whelming

La parola whelming deriva dal termine inglese “to whelm” che vuol dire “sommergere”. A coniarlo è stata Patia Braithwaite, giornalista americana che ne ha parlato per la prima volta in un articolo.

Serve a indicare la pratica di una persona che, al primo appuntamento, anziché dedicare esclusivamente la sua attenzione a cercare di conoscere la persona che ha di fronte, ci tiene a far menzione della sua frenetica attività di chat e di dating, lasciando subito intendere di avere in corso svariate altre conoscenze e forse relazioni.

Siamo schietti: nell'universo del dating online può succedere che si chatti con un sacco di gente, e anche che si frequenti più di una persona nello stesso periodo. Non è detto che questo sia lo stile di chiunque utilizzi le app di dating, ma di certo non è un reato farlo. Spiattellarlo durante un appuntamento però non è né elegante e né educato. E soprattutto può portare la persona che si ha di fronte a chiudersi, minando le sue sicurezze e l’autostima.

Perché fare whelming?

La domanda sorge spontanea: perché mai una persona dovrebbe comportarsi in maniera così smaccatamente maleducata, in più rischiando anche di alienarsi le simpatie di chi ha di fronte?

Il whelming è una pratica fastidiosissima quando si parla di dating online, perché si colloca al confine fra il narcisismo e la maleducazione. Non è affatto piacevole per chi lo riceve e teoricamente provoca danni anche a chi lo mette in atto. Un primo appuntamento dovrebbe essere romantico, coinvolgente, ammiccante, con due persone che si trovano a flirtare, parlare e ridere. Insomma - a meno che non ci si trovi antipatici a vicenda - la leggerezza e la positività dovrebbero regnare sovrane.

Ma allora perché seminare malumore accennando ad altre chat e ad altre frequentazioni? Di certo se stai uscendo con qualcuno fargli capire che non è l’unico in lizza per conquistare il tuo cuore non renderà l’incontro più interessante.

I motivi di questo comportamento apparentemente controproducente possono essere duplici.

In alcuni casi il whelming deriva da una profonda insicurezza che nasce proprio dalle dinamiche degli incontri online. Quando la persona conosciuta solo dietro lo schermo – dove ogni cosa è più semplice e ci si può fingere chiunque – diventa reale, se non si ha abbastanza autostima e si teme di non essere all’altezza, l'unica compensazione possibile è cercare un modo per "buttare giù" l'altra persona che ci fa sentire inferiori. Dunque si tenta di far crescere l’interesse (e l’insicurezza) dell’altro, lasciandogli intendere che se è interessato dovrà combattere per conquistare il cuore della persona che gli piace.

Un altro possibile motivo potrebbe essere ancora più subdolo, e può essere ricondotto alle modalità manipolatorie che purtroppo alcune persone hanno. Dire qualcosa che potrebbe offendere l'altro è un buon banco di prova per saggiare l'autostima e la sicurezza di sé della persona che si ha davanti: se l'altra persona non reagisce il manipolatore ha di solito la consapevolezza che può permettersi di fare anche peggio.

Cosa fare di fronte al whelming

Il whelming può seriamente mettere a rischio una futura relazione. Un incontro che avrebbe tutte le carte in regola per essere riuscito, si trasforma in qualcosa di disastroso. Quando si ha a che fare con questo fenomeno giustamente non si considerano le cause e le motivazioni dell’altro, ma si vede solo un ego smisurato e irritante. Se il ragazzo o la ragazza che hai appena incontrato si vanta della sfilza di appuntamenti che ha in programma l’istinto è quello di alzarsi e salutare, abbandonando l’incontro. Probabilmente si tratta della reazione più ragionevole a chi non si preoccupa di dire qualcosa che potenzialmente può ferire anche se ci si conosce appena.

Cosa fare? Per prima cosa prova a non restarci troppo male. Gli appuntamenti disastrosi capitano, come capita di sbagliarsi a giudicare qualcuno. Un comportamente del genere rende abbastanza evidente che qualsiasi altro sviluppo può serenamente essere trocanto sul nascere

Certo è che come sempre è importante guardare ciò che accade da più punti di vista.

Una possibile reazione è provare a spiegare a questa persona che non serve fare certe battute per attirare la tua attenzione e che, no, quello che ha detto non la rende più attraente. Nella migliore delle ipotesi chi hai di fronte potrebbe ammettere di aver avuto un comportamento sgarbato, e magari porgere le proprie scuse.

In molti casi potrebbe anche prendersela e spergiurare riguardo il fatto che tu sei solamente l’ultimo numero in fondo a una lunga fila di appuntamenti. A quel punto c’è davvero poco da fare, se insiste nel praticare il whelming probabilmente ha problemi più profondi che non vuole affrontare. La soluzione? Girare i tacchi e sparire, ricordandoti sempre che gli appuntamenti disastrosi possono sempre capitare e che (per fortuna) non non sta a te salvare tutte le persone problematiche che incontri.