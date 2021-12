Vuole solo sesso? Questi sono i segnali che te lo dicono

V oleva solo portarti a letto? Esistono alcuni segnali che possono svelarti la natura della vostra relazione. Ecco quali sono

Hai incontrato un ragazzo fantastico e tutto sembra andare per il verso giusto. Vi trovate benissimo insieme ma vi vedete troppo poco. Ti stai chiedendo, quindi, in quale direzione possa andare il vostro rapporto: vuole solo sesso oppure una storia seria?

Esistono alcuni segnali che possono venire in tuo soccorso ed aiutarti a capire se le tue aspettative sono le stesse della persona che stai frequentando. A volte, infatti, sembra che nella coppia manchi qualcosa. Altre volte sembra che tutto stia andando avanti troppo velocemente, troppo lentamente o che si evolva nel modo sbagliato.

I dubbi sono leciti ma esistono alcuni segnali che possono svelarti qualche dettaglio importante sulla vostra relazione. Scopriamo quali sono.

Non comunicate

Sarà amore o solo sesso? Cosa si aspetta lui da te e cosa invece tu da lui? Vuole solo sesso o si sta innamorando? Sono domande ricorrenti quando si intraprende una nuova avventura sentimentale che non si sa ancora bene in quale direzione andrà. Capirlo potrebbe richiedere più di qualche giorno ma alcuni segnali possono consentirti di recepire prima la natura della vostra relazione.

La comunicazione è un tassello fondamentale del rapporto. Come comunicate? Vi scrivete solo su whatsapp, non vi sentite mai. Nessun messaggio vocale né telefonate vere e proprie. I suoi messaggi sono sempre estremamente sintetici. Non si interessa mai a te, non ti chiede come stai o come hai trascorso la giornata, non si interessa alla tua vita personale e lavorativa.

Risponde a monosillabi

Risponde ai tuoi messaggi, e neanche sempre, ma si limita a monosillabi comunicandoti i suoi impegni. Dimostra interesse nel vederti ma solo raramente perché non riesce a conciliare i suoi (tanti) con i tuoi (pochi). Chiedersi se vuole solo sesso è lecito e probabilmente la risposta è sì.

Non condividete nulla

Vivere una relazione sentimentale significa anche condividere. Cosa? Tutto. Momenti della giornata, attimi della propria vita nel pieno della felicità o della tristezza. In una coppia ci si sostiene a vicenda, si chiacchiera del più e del meno ma anche di questioni molto più importanti. Un problema sul lavoro o in famiglia, un imprevisto da risolvere, un aperitivo con gli amici.

Non ti parla di amici e famiglia

Non ti parla mai dei suoi amici né della sua famiglia. Lui ti racconta di essere molto impegnato e di uscire spesso con altre persone, che non ti presenta mai. L'aperitivo con i colleghi e la cena con gli amici di vecchia data che rigorosamente non ti vuole presentare, e anzi ti tiene il più lontano possibile da loro. Forse all'inizio è solo insicurezza ma potrebbe volere solo sesso.

Non fate progetti

Mentre tu pensi a pianificare le vacanze insieme, un weekend fuori o una giornata di relax, lui rimanda. Ti dice che è impegnato e non sa se riesce a trovare qualche giorno libero da dedicarti. Non ti dice mai di no in modo esplicito ma non riesce a prendere una decisione. Non sa se può liberarsi sabato o domenica e figurati se si mette a pianificare le prossime vacanze! Non sa scegliere tra il mare e la montagna e nelle città d'arte proprio non ci vuole andare.

Non fa progetti, non pianifica impegni a lungo termine con te. Preferisce dedicarsi a se stesso, ai suoi amici, ad altri impegni che, puntualmente non ti includono. Ti scrive sempre all'ultimo minuto e non si preoccupa neanche di proporti, una volta tanto, una cena in un ristorante carino. Sì, vuole solo sesso.

Te lo ha già detto

Se vuole solo sesso, probabilmente te lo ha detto in modo chiaro ed esplicito. Ha messo le mai avanti: non vuole nulla di serio. Non si sente pronto o sta uscendo da una relazione complicata. Te lo ha detto subito, sin da quando vi siete visti quella prima volta per caso. Ma tu, eterna ottimista, ti sei già innamorata e sai che potresti fargli cambiare idea.

Purtroppo non è sempre così. Devi considerare che chi non vuole impegnarsi solitamente lo dice esplicitamente nel momento in cui inizia a frequentare un'altra persona. Il tentativo di cambiare questo spirito spesso si rivela controproducente. Tu resti impantanata in una storia che esiste solo nella tua testa e lui non può sentirsi in colpa perché te lo aveva già detto che non si sarebbe voluto impegnare. Ascoltalo: se vuole solo sesso probabilmente te lo già detto o te lo dirà con franchezza.

Cosa fare?

Vuole solo sesso oppure no? Ti sei confrontata con le tue amiche decine di volte e ognuna di loro ti risponde in modo diverso. Stai allora leggendo tutti gli articoli che trovi sul web e le testimonianze di chi ci è passata prima di te. Stai cercando una risposta ai tuoi dubbi e forse hai anche un po' paura di scoprirla. Temi che sia davvero una relazione basata esclusivamente sul sesso ma temi di affrontare l'argomento apertamente.

C'è una soluzione: affronta l'argomento con lui. Se vuole solo sesso, a quel punto, dovrà ammetterlo. Non avere paura di esporre i tuoi dubbi in modo chiaro e chiedigli come vede la vostra relazione. La comunicazione è la soluzione migliore.