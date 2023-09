I l vulturing è una pratica non solo fastidiosa, ma anche pericolosa: come riconoscerla e liberarsene subito

Forse questo termine non ti dirà nulla, ma è molto probabile che tu ti sia trovata a vivere il vulturing. Di cosa si tratta? Una nuova tendenza in fatto di appuntamenti in cui ti ritrovi a uscire, non sai nemmeno come, con qualcuno che consideravi solamente un amico o – meglio ancora – un conoscente.

Cos’è il vulturing

La parola vulturing deriva infatti da “vultur” che significa “avvoltoio”. Fa riferimento a una persona che decide di avvicinarsi a te fingendo di volerti consolare in un momento difficile o complicato. In realtà lo fa solamente perché spera che così otterrà qualcos’altro. Accade soprattutto quando hai appena chiuso una relazione importante e ti ritrovi il classico "amico" (con cui il rapporto non era mai stato granché stretto) che bussa alla porta, dicendosi dispiaciuto per te e offrendoti una spalla su cui piangere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa è davvero una relazione tossica, come riconoscerla e come uscirne

Le persone che praticano il vulturing tendono a sfruttare un tuo momento di insicurezza e di vulnerabilità provocato dal fallimento di una storia d’amore. Nella maggioranza dei casi quella persona aveva già un interesse nei tuoi confronti e attendeva solo nell’ombra che la tua relazione fallisse, traendo vantaggio dalla situazione senza fare sforzi oppure corteggiarti.

Perché è pericoloso

Anche se ad un primo sguardo il vulturing può sembrarti innocuo in realtà nasconde molte insidie e conseguenze emotive. Non stiamo dicendo che non dovresti uscire con una persona che ti sta offrendo una spalla su cui piangere e che vuole consolarti in un momento complicato, ma prima di accettare che questa amicizia si trasformi in qualcosa di più dovresti rifletterci un po’.

Quando sei vulnerabile e stai affrontando un tumulto emotivo, potresti prendere delle decisioni affrettate e commettere degli errori di cui potresti pentirti. Potresti, ad esempio, sbagliare nel giudicare chi hai di fronte, dando fiducia a qualcuno che magari desidera solo una notte di sesso con te o una storia senza impegno. In sostanza la tua capacità di giudicare gli altri in questi momenti è offuscata e potrebbe condurti su una strada errata.

Come riconoscerlo

Se riconoscere un manipolatore o un narcisista può risultare complicato, esistono però dei chiari segnali che possono aiutarti a individuare un “avvoltoio”. Si presenta infatti sempre nei momenti in cui provi stanchezza emotiva e tristezza, fingendo di trasformarsi in una sorta di “principe azzurro” pronto a salvarti e dandoti fin troppe attenzioni.

Chi pratica il vulturing non si impegna mai completamente nei tuoi confronti, ma appare solo nel momento opportuno. In questo modo da origine a una sorta di ciclo tossico, allontanando dalla tua vita anche persone che potrebbero potenzialmente farti felice. Lo fa facendo leva sulla sua capacità di manipolare e sulla tua immancabile fiducia.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come contro manipolare un manipolatore per neutralizzarlo

Identikit di un “avvoltoio”

Un “avvoltoio” si riconosce anche per altri segnali. Non solo si presenta quando sei più debole ed emotivamente instabile, ma agisce anche in modo subdolo provando a manipolarti. Ogni volta che fa qualcosa per te, ad esempio, finirà per farti credere di aver fatto un sacrificio. Ad esempio potrebbe dire frasi come: “Stasera dovevo uscire con un mio amico, ma ho rimandato perché non volevo lasciarti sola. Resto con te”.

Allo stesso tempo però non sa in alcun modo cosa sia l’empatia. Te ne accorgi perché tutto quello che fa gli apporta inevitabilmente un guadagno. I suoi non sono in alcun modo dei sacrifici, ma solo un modo per soddisfare i propri bisogni. Inoltre sarà impossibile competere in qualsiasi modo con lui, perché tutto quello che racconti ti sia capitato sarà già accaduto a lui molto meglio oppure molto peggio. Un atteggiamento che ti farà sentire sempre peggio e che ti metterà in difficoltà, spingendoti a legarti sempre di più a qualcuno che non vuole davvero stare con te seriamente, ma desidera solamente conquistarti.

Neutralizza il vulturing così

Il vulturing è pericoloso perché non ti consente di uscire da un ciclo tossico in cui non vivi più nuove storie d’amore. L’avvoltoio che ti sta accanto infatti rema contro di te nella speranza che tu non sia abbastanza forte da allontanarlo. Come neutralizzare questa persona tossica?

Per prima cosa non consentirgli di condizionare la tua vita. Non consentirgli in alcun modo di scegliere per te o di privarti della tua libertà. Nessuno può decidere per te, manipolarti oppure condizionare le tue scelte. Allo stesso modo impara a non credergli. Il modo migliore per bloccare un manipolatore che pratica il vulturing è iniziare a non prestare valore alle sue parole, questo perché spesso mente e ti impedisce di distinguere fra il vero e il falso.

Non perdere tempo a cercare di capire se quello che ha detto è una bugia oppure una verità, non credergli semplicemente. Impara a diffidare della sua adulazione. Chi pratica il vulturing sfrutta le lusinghe per spingerti a credere alle sue parole. Un complimento, una carezza di troppo, una frase dolce buttata lì: prendi immediatamente delle contromisure e metti all’angolo il tuo manipolatore.