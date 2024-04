I l sesso fa rumore come urla e gemiti? Sì, ma la correlazione tra urla e orgasmo, secondo la medicina moderna, sarebbe ancora da stabilire

È una questione che riguarda soprattutto le donne, ma non per forza. In generale, è un dato di fatto che alcune persone urlino o emettano gemiti, anche ad alta voce, durante l’amplesso. Ma perché c’è chi urla durante il sesso?

Fino a un decennio fa, si pensava che il sesso non fosse “vero sesso” se l’orgasmo dei partner non era sincronizzato. Adesso che ci siamo liberati di questo fardello piuttosto improbabile, però, ci siamo trovati davanti a nuove esigenze e nuove “aspettative”.

Perché c’è chi urla durante il sesso? Cosa dice la ricerca

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Archives of Sexual Behavior, la correlazione tra urla e sesso non sarebbe affatto fisica. Nel sondaggio, a cui hanno preso parte 71 donne tra i 18 e i 48 anni, è emerso che le urla non sono indicative dell’orgasmo. Anzi. Molto spesso i gemiti e le urla sono uno strumento, anche potente, pensato per rendere più rapida l’eiaculazione del partner.

Guardando invece il lato positivo della faccenda, invece, l’urlo e il gemito potrebbero essere utilizzati dalle donne per guidare la performance sessuale dell’uomo, aiutandolo a capire cosa piace e cosa invece lascia indifferenti, in maniera che il sesso possa essere soddisfacente anche per lei.

In entrambi i modi in cui si è scelto di guardare questo fenomeno, non si può fare a meno di notare le peculiarità utilitaristiche di urla e gemiti. Al tempo stesso, le urla e i gemiti della donna rimangono un segnale profondamente male interpretato dagli uomini, i quali spesso sono convinti che siano segnali di pazzo piacere.

Più urla = sesso migliore?

La quantità di urla emesse da una donna non è direttamente proporzionale al piacere che prova. Contrariamente a quanto ci ha insegnato negli anni l’industria del porno, che vede attrici urlanti travolte dal piacere, si tratta di uno strumento che le donne utilizzano per guidare il rapporto in maniera proficua anche per loro.

Un uomo che sente una donna gemere o urlare durante la penetrazione avrà la sensazione di stare facendo qualcosa di giusto. Ascoltando i gemiti, inoltre, avrà anche la possibilità di interpretarli per capire se indicano piacere o dolore. In alternativa, l’assenza di gemiti potrebbe indicare, per un uomo, una mancanza di piacere derivante, per esempio, dalla posizione sessuale.

Insomma: le urla stimolano l’eccitazione sessuale e permettono alla donna di prendere le redini dell’amplesso, andando a suggerire all’uomo, senza spiegargli per filo e per segno cosa deve fare, cosa piace e cosa invece no.

Quello che tutti dovrebbero sapere però è che le urla non indicano necessariamente un buon sesso. Alcune donne, per scasa libido o per motivi personali, potrebbero trovarsi coinvolte in un amplesso con partner che non desiderano pienamente. I gemiti velocizzano l’eiaculazione e riducono i tempi del sesso. Le donne potrebbero dunque usarli per mancanza di tempo, per noia o per stanchezza. Ricordati che dire no non ti rende frigida, ma libera.

Urla durante il sesso: sono sempre sbagliate?

La questione non è tanto di giusto o sbagliato, ma della costante sensazione della donna di non riuscire a vivere il momento, anche durante il sesso. Urla e gemiti possono spesso essere associati anche a un altro grosso problema legato all’insoddisfazione, ovvero quello del fingere l’orgasmo.

Urla e gemiti possono avere senso fintanto che aiutano il partner a capire come darci piacere, e in generale dovrebbero essere utilizzati per invitarlo a “continuare così”. Dovrebbero essere evitati però quando hanno lo scopo di velocizzare il rapporto, per il semplice fatto che:

Nessuna donna è tenuta a fare sesso se non ne ha voglia Ogni donna ha diritto al piacere, ma ha anche il dovere il spiegare al partner cosa le piace e cosa no Gli uomini non sempre hanno un’idea precisa di come funziona l’orgasmo femminile, ma ti stupirebbe sapere quanti di loro sono interessati a dare piacere Spiegare a un uomo cosa ti piace non lo farà sentire meno uomo, a patto che il suo rapporto col sesso sia sano

Il rapporto sessuale rumoroso è sano solo quando c’è un effettivo piacere sottostante. Scegliere di usare i gemiti e i vocalizzi può essere interessante nel momento in cui vogliamo trasmettere al nostro partner il modo giusto per darci piacere, senza tuttavia spiegarlo a parole.

Le aspettative del partner

La questione delle urla o dei gemiti durante il rapporto è talmente radicalizzata nelle consuetudini sessuali che alcuni uomini tenderanno a preoccuparsi se una donna non emette fiato durante il rapporto. In linea generale, questa forma di espressione del piacere viene utilizzata anche come strumento di validazione della mascolinità del partner, il quale si sentirà pienamente soddisfatto della sua performance e meno insicuro.

La verità è che gli uomini sono tanto insicuri quanto le donne quando si tratta di prestazioni sessuali. Se solo fossimo più aperti al dialogo, e più disposti a parlare di quello che ci piace (e che cambia da persona a persona), sarebbe molto più facile raggiungere il piacere senza dover dimostrare niente.