Se lui è più basso: perché è ancora un tabù e perché non dovrebbe più esserlo

L 'altezza e l'amore non dovrebbero andare di pari passo, ma talvolta lo fanno: la società ha creato lo stereotipo, ma ora è nostro dovere combatterlo, perché estirpare il tabù è essenziale per lasciarsi andare

Che cosa fare, se l'uomo è più basso? Proprio un bel nulla. Abbiamo pensato di iniziare questo articolo in modo diretto, perché a volte ci facciamo offuscare da alcuni dettagli, come l'altezza. Certo, è vero che siamo state in parte un po' influenzate dalla società e persino dai film. Abbiamo serie difficoltà a ricordare le classiche commedie romantiche in cui a essere la più alta è la donna.

Come non citare poi quel proverbio "maledetto" che parla di "altezza mezza bellezza"? Essere alti è una caratteristica, non è né una dote né una qualità. O almeno è così che dovremmo intendere le peculiarità di una persona: c'è chi ha i capelli biondi, chi neri, chi è alto e chi è basso. L'amore non dovrebbe cambiare, e soprattutto nel 2021 non dovrebbe essere vittima di tabù retrogradi.

Uscire con un uomo più basso: un tabù da sconfiggere

Sarebbe troppo facile impostare l'articolo parlando dei vantaggi di uscire con un uomo più basso, ma non sarebbe un errore? Non cadremmo nella trappola del pregiudizio in questo modo? L'amore non è una questione di vantaggi: in termini relazionali, l'amore è solo negli occhi di chi guarda oltre e non si lascia offuscare dal nulla.

Per molte donne sembra quasi impossibile riuscire a superare il fattore altezza: se lui è più basso, allora non c'è niente da fare. Un ostacolo che sembra ridicolo, soprattutto perché ci si potrebbe privare di incontrare una persona meravigliosa. Il motivo? Qualche centimetro. Sì, è anche pur vero che può scaturire una sorta di disagio, in particolare per le donne alte.

Eppure, ci sono relazioni in cui i centimetri non hanno avuto importanza: neppure per le vip, star hollywoodiane o donne comuni. L'amore non si misura in centimetri, ma in emozioni e sentimenti: anche perché, e dobbiamo dirlo, gli uomini non se la passano proprio bene quando non sono molto alti.

L'altezza è un complesso per gli uomini: molti mentono sulle dating app

Noi donne abbiamo i nostri punti deboli. Ci basta parlare di cellulite, di smagliature, di rughe per sentirci subito in difetto. Ne abbiamo paura: dopotutto, ben poche sanno accettare quelle imperfezioni che rendono invece perfette nel trascorrere del tempo. Proprio come noi, anche l'universo maschile ha i suoi problemi, e l'altezza rientra decisamente tra questi.

Anche gli uomini mentono sulle dating app: l'altezza è il loro più grande scoglio. Perché? Il motivo è semplice: nessuno di noi, uomo o donna, vuole essere giudicato per qualcosa che non si può cambiare. Certo, mentire è sempre sbagliato, ma, osservando i comportamenti altrui, il fine non giustifica il mezzo, ma quantomeno ci fa comprendere quanto possa creare un disagio profondo.

La differenza di altezza - proprio come la differenza d'età - può causare i suoi problemi. Ci sono uomini che chiedono alle donne di non portare i tacchi come "favore personale", creando una frattura. E ci sono donne che si rifiutano di uscire con uomini che non superano i centimetri prestabiliti.

Il risultato finale è che a volte ci innamoriamo anche degli uomini più bassi di noi, perché all'amor, chi comanda, alla fine, soprattutto quando è incondizionato? Non certo noi e quelle ferree preferenze che ci piacciono tanto, ma che perdono di significato di fronte al sentimento più potente al mondo.

L'altezza è (anche) uno stereotipo creato dalla società

Perché si è diffusa così tanto l'idea che l'uomo dovrebbe essere più alto? Una questione legata alla società, come sempre. Dobbiamo prendere in considerazione i canoni estetici e gli stereotipi che a lungo hanno condizionato la relazione "tipo" tra l'uomo e la donna. In questo caso, l'altezza sarebbe un'espressione della mascolinità.

I media hanno poi contribuito a sostenere la teoria: l'altezza è legata alla mascolinità, mentre la bassezza alla femminilità. Così non è, però, perché ci sono donne che sono più alte degli uomini, e non è un criterio fisso, ma è genetica. Gli stereotipi naturalmente vanno abbattuti, e questi tabù protratti al 2021 ci hanno stancate.

Le coppie famose in cui a essere la più alta è lei: da Zendaya a Chiara Ferragni

Ci sono numerose coppie famose che presentano una differenza di altezza, come Chiara Ferragni e Fedez, ma anche Tom Holland e Zendaya. Sì, quest'ultima è più alta del suo partner, ma davvero dobbiamo fingere che ce ne importi qualcosa? Sono solo numeri, che tra l'altro possono anche fare del male. Holland ha ammesso di aver accettato la sua altezza solo di recente: fino a qualche anno fa, invece, faceva di tutto per risultare più alto.

E per la serie "quando lei è più alta di lui" troviamo proprio Chiara Ferragni e Fedez, ma ci siamo dimenticati di Nicole Kidman e Tom Cruise? Di certo, l'altezza non dovrebbe essere un criterio per avere una relazione stabile: ci sono altri aspetti, ben più importanti di qualche centimetro in meno o in più.