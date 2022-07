S embra quasi fantascientifico, ma anche gli uomini possono fingere l’orgasmo. È la scienza a dire che esiste anche il finto orgasmo maschile e a spiegare come avviene e perché

Si parla spesso di orgasmo femminile, ma in realtà esiste anche il finto orgasmo maschile. Tradizionalmente, infatti, quando si parla di fingere l'orgasmo si pensa istintivamente alla finzione delle donne. Come non ricordare la famosa scena di Meg Ryan nel film Harry, ti presento Sally? Quell’immagine è in un certo senso il simbolo di tutto quello che riguarda l’orgasmo femminile; anche di una certa prospettiva (si spera ormai superata) in cui le donne “devono” confermare al partner la sua capacità amatoria.

Per di più, l’anatomia e la fisiologia insegnano che per gli uomini il raggiungimento dell’orgasmo sia praticamente scontato. Ma è davvero così? Oppure anche gli uomini possono fingere l'orgasmo? Andiamo a scoprire come funziona.

Come funziona l'orgasmo negli uomini

A proposito di basi della biologia, può essere che il meccanismo stesso dei genitali maschili possa confondere. L'orgasmo femminile (quando avviene) non è poi così “documentabile”. Negli uomini, invece, il raggiungimento del piacere massimo coincide con l’eiaculazione, cioè l’emissione dello sperma.

Questo processo fisiologico dunque ha contribuito a rendere solida una convinzione diffusa. Secondo ciò, il finto orgasmo maschile sarebbe impossibile: gli uomini non possono fingerlo, a differenza delle donne che, appunto, possono mentire al partner, affermando di aver raggiunto l’orgasmo (perfino multiplo) senza che questo sia vero.

La scienza smentisce tutto

A gettare il sassolino del finto orgasmo maschile nel lago delle false credenze sul sesso, per così dire, è stata proprio la scienza. Ci sono infatti stati vari studi sull’argomento, a seguito dei risultati di un sondaggio effettuato pochi anni fa da alcuni ricercatori dell’Università del Québec di Montréal. Lo studio è stato effettuato su 230 ragazzi tra i 18 e 29 anni e pubblicato sulla rivista Sexual and Relationship Therapy. Sostiene che anche gli uomini possono fingere l’orgasmo. In particolare, più del 25% (anzi, il 28,68% per la precisione) degli intervistati ha riferito di aver simulato l'orgasmo almeno una volta nel corso della relazione che avevano in corso, di almeno quattro mesi.

«La maggior parte delle ricerche sul fingere l'orgasmo è stata condotta sulle donne, non sugli uomini, forse perché si pensa che per un maschio sia più difficile simulare» spiegava la dottoressa Léa J. Seguin del dipartimento di Sessuologia dell'Università del Québec, autrice dello studio. «E sono anche pochissime le ricerche che hanno studiato le motivazioni di questo comportamento».

Come simulano gli uomini?

Appurato dunque che il finto orgasmo maschile esiste e viene praticato più spesso di quanto immaginato, perfino dai più giovani, resta la curiosità di capire come gli uomini riescono a fingere l’orgasmo. Come accennato sopra, la ricerca si è sviluppata proprio sulle questioni del “come” e del “perché”. «È molto più difficile per gli uomini fingere un orgasmo rispetto alle donne», afferma il terapista sessuale Ian Kerner. «Se gli uomini avessero generalmente orgasmi interni come fanno le donne, penso che più uomini probabilmente fingerebbero più regolarmente».

La finzione maschile

La prova dell’orgasmo maschile, come detto sopra, è l’eiaculazione. Quindi, come può un uomo fingere di aver raggiunto il piacere, se manca la prova tangibile? Diciamo che nel caso di uso del preservativo, la simulazione sarebbe più semplice: l’uomo mima gli stessi suoni e movimenti di quando viene e fa rapidamente sparire le prove fisiche (ovvero, il preservativo vuoto). In caso di sesso non protetto, quindi senza preservativo, per una donna potrebbe comunque essere difficile capire se il partner ha finto l’orgasmo. Alla fine di un rapporto sessuale vaginale, infatti, la vagina è comunque piuttosto umida, quindi potrebbe essere difficile stabilire “cosa sia di chi”. Per di più, l’eiaculazione non produce sempre la stessa quantità di sperma, e questo potrebbe a maggior ragione convincere del (finto) orgasmo maschile, anche se non è avvenuto.

Gli orgasmi secchi

Esistono, poi, i cosiddetti “orgasmi secchi”: sono orgasmi maschili privi di eiaculato. Sono per lo più casuali, ma a volte sono ricercati dagli uomini, perché non li priva di piacere. «Gli orgasmi secchi a volte sono capitati per caso, ma alcuni uomini in realtà si allenano a godersi l'orgasmo senza eiaculazione, poiché descrivono l'esperienza come più intensa e sono in grado di saltare il periodo refrattario e sperimentare più orgasmi in successione», spiega la terapista Jess O'Reilly nel suo libro The New Sex Bible.

Perché gli uomini fingono l’orgasmo

Il finto orgasmo maschile esiste, dunque, e si può fare, nel senso che anche gli uomini possono simulare il massimo del piacere, contando anche sul fatto che le donne possono darlo quasi per scontato, alla fine di un rapporto sessuale. Ma perché gli uomini fingono l’orgasmo? Stando a quanto emerge dai vari studi in merito (in primis, dalla ricerca dell’Università del Québec), i motivi per cui si ricorre al finto orgasmo maschile sono, per così dire, gli stessi (o quasi) per cui le donne fingono l’orgasmo.



In altre parole, gli uomini possono fingere l’orgasmo come conferma alla propria partner. In un certo senso, non vogliono che la donna possa pensare di non averlo portato al piacere (che, appunto, si pensa coincida necessariamente con l’eiaculazione). Non per niente, il falso orgasmo maschile avviene più di frequente all’interno di relazioni stabili. Altre volte, invece, gli uomini fingono per non deludere le loro stesse aspettative: non perché non trovino sexy la partner, ma magari perché sono troppo stanchi per il rapporto sessuale e pensano (sempre a causa di credenze stereotipate) di dover essere dei "machi" sempre e comunque.