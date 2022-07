B asta parlare di "tipo ideale": la persona giusta potrebbe essere diversa da come te l'aspetti... che ne dici di provare l'untyping dating?

Esci sempre con lo stesso tipo di persona? Ti sei accorta che la tua metà ideale corrisponde ad una lista di requisiti? Stai cercando l’amore, non un attico con vista ad un prezzo stracciato. E la persona giusta non è certo un elenco di caratteristiche da smarcare… forse hai bisogno di provare a seguire l’untyping dating, l’ultima tendenza che ti porta ad uscire con persone diverse da ciò che corrisponde al tuo tipo ideale.

Cresciamo credendo di sapere concretamente ciò di cui abbiamo bisogno ma regolarmente finiamo in relazioni disfunzionali destinate a naufragare. Perché accade? Molto probabilmente sei caduta anche tu nella trappola del "tipo ideale": una sorta di descrizione di un prototipo perfetto che poi alla fine si rivela non combaciare esattamente con ciò di cui hai bisogno.

Cos’è l’untyping dating

Perché i partner egocentrici risultano così affascinanti all’inizio della conoscenza? E perché le nostre relazioni sembrano avere una data di scadenza? Molto probabilmente abbiamo idealizzato il partner cercando alcune caratteristiche con il lanternino.

Basta leggere le Biografie dei profili Dating: molte persone invece di descriversi scrivono esattamente ciò che cercano e cosa non vogliono. Il risultato è che una persona, più o meno inconsapevolmente, tende a rispondere a quei requisiti per poterti compiacere. Ed ecco che inizia tutto ad andare male.

La persona indossa una maschera, non è esattamente chi dice di essere. Oppure, in caso lo sia, non è detto che possa essere davvero ciò di cui hai bisogno. Ecco perché prende sempre più piede un fenomeno chiamato untyping dating, ovvero uscire con persone che sembrano non rispondere alla lista di requisiti che avevamo in mente. Anche se apparentemente controintuitiva, questa strategia sembrerebbe funzionare.

A rivelare questo trend è un sondaggio che è stato condotto da una famosa app di dating che ha mostrato come le persone desiderino buttarsi e sperimentare provando ad uscire con persone fuori dai propri schemi; di questo si tratta. Per capire però su quale tipologia di persona andare è bene farsi un esame di coscienza per capire cosa non sia andato negli appuntamenti precedenti con quello che è il tipo ideale.

Facciamo un esempio: ti piacciono le persone molto attive, piene di impegno e molto socievoli ma poi ti lamenti che abbiano poco tempo per te? Prova ad uscire con qualcuno più introverso o con uno stile di vita più riservato.

Insomma, la chiave per provare l’untyping dating e avere successo è capire cosa non abbia funzionato negli appuntamenti precedenti: quella è la chiave di svolta da tenere a mente.

Secondo un altro sondaggio, molte persone single hanno superato la pandemia lavorando su se stesse e ne sono uscite con le idee molto più chiare su ciò che dovrebbe farle stare bene. O almeno così credono; il boom delle app di dating dimostra come le persone vogliano trovare l’amore ma anche come spesso si trovino a gestire male gli appuntamenti, selezionando le persone sbagliate.

Perché dovresti provare l’untyping dating

Ti capita di pronunciare frasi come "questa persona è il mio tipo ideale sulla carta"? Molto probabilmente tendi ad uscire con le persone sbagliate se non funziona; in primis chiaramente non basare tutto su dettagli estetici e poi cerca di capire di cosa hai bisogno davvero.

Ricorda che l’amore non deve rispondere al 100% ad una lista di prerequisiti, non stai cercando il candidato perfetto per un posto di lavoro. E soprattutto la persona che scegli non deve condividere con te tutti i tuoi momenti; quindi ci sta che non tutti i vostri hobby e interessi combacino.

Se vuoi provare a cambiare le regole del gioco, uscire da uno schema e vedere se le cose cambiano è il momento: prova il tuo primo untyping dating. Ma non buttarti subito, è importante prima analizzare la situazione; fare un’autoriflessione può aiutarti a gestire al meglio come uscire dalla tua zona di comfort ma soprattutto capire di cosa hai bisogno davvero.

Perché dovresti mettere da parte l’idea di tipo ideale

Il tipo ideale è un preconcetto sbagliato che ci portiamo avanti; talvolta da anni. Pensiamo che possa piacerci solo il ragazzo alto, moro, con il fascino tenebroso e un po’ dannato. Magari questo funzionava al liceo ma di cosa abbiamo bisogno ora?

Siamo davvero certe che sia il fisico scolpito il fattore più importante? O che sia necessario abbia una laurea? O che non possa essere un appassionato di calcio? Soprattutto chi tende a ripetere gli stessi schemi, quasi come se fosse un timbro dovrebbe fermarsi e iniziare a pensare cosa non abbia funzionato.

Se è vero che i simili si attraggono, possiamo anche dire con certezza che le storie d’amore che funzionano non sono fatte da persone che si sovrappongono al 100%. Molte volte il problema è l’idealizzazione; idealizzare qualcuno in modo che risponda ad una serie di caratteristiche fa male tanto a noi quanto alla persona coinvolta che per quanto possa impegnarsi non può snaturarsi e vestire i panni di una persona che non è.

Che ne dici? Vuoi provare un untyping dating e vedere come va? Magari l’anima gemella si nasconde proprio tra qualcuno che non ti convince al 100% ma che potrebbe riuscire a farti battere il cuore e darti esattamente ciò di cui hai bisogno.