Non solo anime gemelle: cosa è la twin flame e come trovarla

N e esiste solo una per ciascuna di noi. La "twin flame" è da non confondere con l'anima gemella, che è tutt'altra cosa. Ritrovarla è piuttosto difficile, ma quando succede è vera magia

Avete mai sentito parlare della "twin flame"? Condividono con noi la stessa vibrazione energetica. Sono la nostra (autentica) metà. Da non confondere con le più famose anime gemelle. Se l'incontro con queste ultime ci aiuta a migliorare individualmente e può durare più o meno a lungo, la relazione con la fiamma gemella si spinge oltre.

Insieme è possibile innescare cambiamenti importanti, non solo dentro se stessi, ma nel mondo intero. Le energie sprigionate da un simile incontro sono infatti molto potenti. Che esistano o meno, crederci suscita comunque un certo piacere! Scopriamo quindi cosa è la twin flame e come trovarla.

Ne esiste solo una per ciascuna di noi

Se le anime gemelle arrivano per offrirci qualche preziosa lezione di vita, possono essere più di una e includere anche amici e parenti, la fiamma gemella è una soltanto per ciascuna di noi. Insomma, quella che si chiama "l'altra metà della mela".

Che non sempre abbiamo l'opportunità di incontrare nel corso della vita perché a quanto pare possono volercene diverse, a seconda del grado di evoluzione. Non è nemmeno detto che la relazione con la fiamma gemella sia di tipo romantico, ma nella maggioranza dei casi sembrerebbe proprio così.

La fiamma gemella è la nostra (autentica) metà

Si ritiene che le fiamme gemelle nascano dallo stesso "fuoco" e condividano la stessa scintilla divina, ma che siano separate in due polarità energetiche. Destinate, prima o poi, a ritrovarsi. Non per intraprendere una trasformazione interiore, come nel caso delle anime gemelle, ma per cambiare insieme il mondo, apportando un importante contributo. Una vera e propria missione, sostenuta dalla forza del vero amore.

Questo tipo di unione sarebbe in grado, infatti, di emanare una potente luce e una forte energia. Perché con la fiamma gemella condividiamo la stessa anima, divisa in due. Entrambe create nello stesso identico momento, entrambe unite dalla medesima essenza. Un legame più che speciale.

La connessione con la fiamma gemella non si esaurisce quando è distante

La connessione con la propria fiamma gemella è tale da non temere le distanze fisiche. Cosa significa? Che puoi percepire chiaramente lo stato d'animo della tua fiamma anche quando è lontana e persino se non la vedi da moltissimo tempo. Puoi persino sentirti attratta da una musica che prima non ti piaceva perché piace alla tua fiamma. In una sorta di interscambio invisibile.

Questione di feeling come cantava Mina? Non proprio. Si tratta di un legame spirituale, che si spinge oltre la normalità. Un'attrazione che non è puramente fisica o mentale, difficile da descrivere a parole, accentuata da una sensazione di profonda intimità reciproca.

La twin flame può suscitare paura

L'incontro con la twin flame non è necessariamente tutto rose e fiori. Può capitare che una delle due fiamme gemelle non si senta abbastanza pronta e che, per paura, retroceda. Difatti la luce risvegliata dall'incontro è talmente intensa da suscitare timore. Soprattutto in chi non ha ancora raggiunto un buon livello di consapevolezza interiore.

Bisogna affrontare l'oscurità prima di poter godere pienamente di una simile relazione e non è detto che le due fiamme gemelle siano in tal senso sullo stesso livello. Maggiori sono i blocchi energetici del singolo, più difficile sarà portare avanti in modo fluido la relazione e la ricongiunzione. Insomma, anche le fiamme gemelle a quanto pare non sono immuni alle crisi di coppia!

Non puoi trovarla, ma puoi riconoscerla

Non puoi forzare l'incontro con la twin flame, che è questione di destino e di tante altre cose al di fuori del tuo controllo, ma puoi provare a riconoscerla. Esistono infatti dei segnali che possono aiutarti a distinguerla, per esempio, dalle anime gemelle. Il riconoscimento è innanzitutto animico e sul piano fisico questo può tradursi in una sensazione di familiarità verso la voce della tua fiamma. Come se l'avessi già sentita, anche se è la prima volta che vi incontrate.

Potresti provare un colpo di fulmine e una sensazione di forte complicità. E man mano che il tempo passa, accorgerti che l'amore che ti lega alla fiamma sprigiona un'energia speciale, mai sperimentata prima. Capita anche che le fiamme gemelle fatichino, perlomeno all'inizio, a guardarsi negli occhi, proprio perché si riconoscono reciprocamente nello sguardo dell'altro. Sembra una cosa bella, ma in realtà può essere alquanto destabilizzante.

Ulteriore segnale di incontro predestinato? Le sincronicità, che aumentano in modo inaspettato. Inoltre rispetto ai rapporti che intrecciamo con le anime gemelle, che spesso comportano forti sfide e persino conflitti, tra le fiamme c'è maggiore complicità e più rispetto reciproco. Sebbene dipenda dal livello di consapevolezza che ognuna di esse ha raggiunto. E poi, come già detto, le fiamme gemelle riescono a sentire ciò che l'altro prova anche se sono fisicamente separate, come se fossero connesse a un livello profondo e invisibile. Ci si mette di mezzo persino un pizzico di telepatia! Insomma, un amore decisamente unico e speciale. Che sia davvero possibile incontrarla?