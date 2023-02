E ssere troppo esigenti può essere deleterio per le dinamiche di coppia? Ecco come capire se lo siamo e se stiamo rovinando il rapporto con il nostro partner

Ci aspettiamo troppo dal nostro partner? Essere troppo esigenti è un errore? Queste domande, inconsciamente o consciamente, orbitano spesso nella mente di chiunque faccia parte di una coppia. Stiamo diventando troppo esigenti? Pretendiamo cose che all’inizio della relazione non tenevamo minimamente in conto?

Partiamo da un presupposto fondamentale: il rapporto di coppia è basato su un equilibrio sottile tra dare e ricevere. L’esserci reciprocamente e fare da sostegno e supporto concreto al proprio partner è ciò che fa la differenza tra due persone che hanno un rapporto basato esclusivamente sulla fisicità e due persone che scelgono scientemente di prendersi per mano affrontando i momenti felici e gli ostacoli della vita insieme, come coppia.

Ma tra l’esserci sempre l’uno per l’altra e l’essere troppo esigenti pretendendo che chi ci è accanto sia in grado di soddisfare ogni nostra necessità, c’è una grande differenza. Come capire se l’essere troppo esigenti con chi amiamo rischia di rovinare la nostra relazione? E soprattutto, lo siamo davvero? Ecco i segnali di cui tener conto.

Necessità di vedere esaudite le nostre richieste

Affidarsi al partner è una condizione assolutamente naturale nelle dinamiche di coppia. Lo facciamo dal punto di vista emotivo ed emozionale, lo facciamo abbattendo le nostre difese e abbassando scudi che spesso ci hanno accompagnato durante l’arco di tutta una vita. Ci proviamo anche quando non è facile e se è amore vero o se comunque si tratta di una relazione basata su un affetto reciproco, su rispetto, solidità e reciprocità d’intenti, non fatichiamo a farlo. Ma affidarsi è un conto, adagiarsi pretendendo che tutto ciò che richiediamo venga esaudita, è un altro.

Le nostre richieste, materiali o affettive che siano, non riusciranno mai a trovare sempre una risposta puntuale nella persona che abbiamo accanto. Nessuna persona è in grado di soddisfare tutti i nostri bisogni ed è giusto così. Siamo noi gli artefici della nostra vita e le risposte che cerchiamo dal nostro partner dobbiamo prima di tutto cercarle da noi stesse.

Non possiamo rischiare di dipendere affettivamente, emotivamente, moralmente o materialmente da chi abbiamo accanto. Oltre a rischiare di essere troppo esigenti, rischiamo anche di entrare in un loop di dipendenza affettiva da cui può essere davvero ostico uscire.

Voler cambiare il partner secondo un determinato ideale

Film, libri, serie tv, hanno fatto parte e continuano a fare parte della nostra vita presentando spesso prototipi di uomini e donne tanto affascinanti e completi, quanto distanti anni luce dalla realtà dei fatti. Ammirarli è un processo del tutto normale, ma pensare che rappresentino un ideale a cui ambire è assolutamente sbagliato, soprattutto se ci va di mezzo il nostro partner.

Cercare di cambiare la persona che amiamo tentando di adattarla a un ideale che abbiamo in mente, non è solo inverosimile, ma è estremamente dannoso per la coppia. Questo atteggiamento è molto più comune di quanto pensiamo e ha un nome ben preciso: sindrome del Pigmalione. Il mito di Pigmalione è noto a molti. Un giovane scultore di Cipro si innamora di una statua che aveva scolpito sulla base di un suo ideale di donna.

Ed è proprio come Pigmalione che adattò nel tempo, strenuamente, la sua statua al suo ideale di donna, che alcune persone tendono a voler adattare la loro metà a un ideale ben preciso che hanno in mente. L’errore è lapalissiano: non riuscire ad accogliere tutto del nostro partner e vivere una relazione basata sulla continua volontà di cambiamento e perfezionamento dei tratti della personalità, del carattere o estetici di chi abbiamo accanto, porta alla disfunzionalità e alla distruzione delle dinamiche di coppia.

Non mettersi mai in discussione

Essere troppo esigenti col partner significa anche non mettersi mai in discussione. Rifiutare le idee e le proposte della persona che amiamo diventa un rituale quotidiano, ma ciò che noi proponiamo non può e non deve essere messo in discussione. Questo disequilibrio, come possiamo facilmente intuire, non è affatto sano per una coppia. Il compromesso in una relazione è vitale.

Ed essere disposti ad accettare che non tutto può essere fatto a modo nostro o funzionare soltanto se svolto seguendo le nostre indicazioni, può fare una grande differenza nella relazione. Aprire la mente e accettare che i bisogni e le esigenze del nostro partner abbiano lo stesso valore dei nostri, può portare la coppia a fare un salto di qualità e a proseguire serenamente una storia che altrimenti avrebbe vita breve. Non riuscire a mettersi in discussione può infatti rivelarsi tossico per noi stesse e per chi abbiamo accanto.

Quindi anche se può non rivelarsi semplice, accettiamo prima di tutto di non essere perfette e di non poter avere il controllo su tutto, apriamoci ai cambiamenti e agli stimoli che derivano da una relazione che può essere ricca e soddisfacente senza aggrapparsi ad esigenze che poco hanno a che vedere con ciò di cui abbiamo davvero bisogno per essere felici.