N essuna coppia è mai davvero immune al tradimento, perché le ragioni che portano all’infedeltà sono molteplici e non sempre si tratta solo di sesso

Il tradimento nelle coppie è molto più comune di quanto si creda, e spesso non si tratta solo di sesso. I motivi del tradimento possono essere tantissimi: chi tradisce, infatti, può farlo per rabbia, per colmare alcune mancanze del partner, per senso di abbandono o anche, dopo anni di monogamia, per spezzare la routine sessuale della coppia non più appagante per l'uno o per l'altro.

Secondo i dati diffusi da Gleeden.com, il più grande sito di incontri dedicato agli incontri extraconiugali, in Italia nel corso dell’intera esistenza di coppia il 30% resta per sempre fedele, nel 40% dei casi uno dei due partner tradisce mentre nel restante 30% entrambi tradiscono e dunque nel 70% dei casi le coppie vivono una situazione di tradimento singolo o doppio.

A spingere verso l'infedeltà c'è molto spesso la voglia di sentirsi nuovamente corteggiati e sempre desiderati, proprio come il primo giorno e questo bisogno può diventare così forte da trasformarsi in una spinta propulsiva che ci fa dimenticare persino il senso di colpa verso il partner.

Le promesse d'amore possono venire meno davanti alla voglia di sentirsi nuovamente innamorati o alla tentazione di provare un'emozione forte, soprattutto quando nella propria vita si inizia a sentirsi sopraffatti dalla nemica numero uno della fedeltà: la noia.

I motivi più comuni che portano al tradimento

Innazitutto va detto che negli ultimi vent'anni i rapporti interpersonali sono radicalmente cambiati e anche la connotazione data al tradimento non è più per tutti negativa come lo era in passato. Si tende a pensare più di prima che quello di divertirsi, provare piacere, essere appagati sia un nostro diritto e per questo ci sentiamo più legittimati a trasgredire.

Perché lo facciamo? Per prima cosa perché si ha più possibilità di prima di farlo. Se un tempo, infatti, si tradiva fisicamente con relazioni più o meno durature, magari coltivate nello stesso posto di lavoro, oggi in tempo di mobilità, le occasioni sono moltiplicate e il mordi e fuggi è più a portata di mano.

Inoltre il web e i social hanno aumentato esponenzialmente le occasioni di incontro e le possibilità di fantasticare fuori dal proprio letto, anche solo con pratiche di sexting che si è portati a pensare, in maniera del tutto erronea, non nuocciano a nessuno, almeno finché il tradimento non viene consumato fisicamente.

Va aggiunto il fattore della velocità: la società e il nuovo modo di concepire legami e relazioni ci porta ad annoiarci più facilmente e a buttare il vecchio invece di provare a ripararlo. Siamo iperstimolati e l’aumentare di occasioni e pungoli, unito ad una letteratura del tradimento che lo dipinge come qualcosa che ha a che fare con la nostra felicità e che quindi possiamo concederci, induce in noi una visione dell’infedeltà intesa come strumento di autodeterminazione.

Quanto è frequente il tradimento

Numerose ricerche hanno tentato, nel tempo, di stimare la prevalenza del tradimento nella popolazione generale. Tuttavia, i risultati sono eterogenei e compresi in un range decisamente ampio che oscilla tra l’1,5% e il 60% a seconda del campione di riferimento e della domanda sperimentale.

Che l’infedeltà si concretizzi o meno, la fantasia di tradimento è un’esperienza molto comune: secondo i risultati di uno studio condotto da Hicks e Leitenberg (2001), alla quasi totalità degli uomini (98%) e a una fetta molto significativa di donne (80%) è capitato di fantasticare di avere rapporti con persone diverse dal loro partner.

Uomini e donne: come la pensano sul tradimento

Un’altra questione che va considerata quando si parla di tradimento (e si cerca di capire quanto comune sia) è che ognuno di noi ha un suo personale modo di vedere le cose.

Alcuni di noi si sentono traditi nel momento in cui vengono a sapere che il partner ha avuto un rapporto sessuale con qualcun altro, per altri la vera questione riguarda la vicinanza emotiva.

Uno studio pubblicato sulla rivista Evolutionary Psychology ha mostrato come uomini e donne abbiano tendenzialmente idee diverse in merito: mentre gli uomini darebbero particolare importanza al tradimento fisico, anche di una sola notte, le donne tenderebbero ad attribuire un’importanza fondamentale a comportamenti di complicità e intimità emozionale come tenersi per mano o scambiarsi messaggi a sfondo amoroso.

Come porre rimedio ad un tradimento

Per quanto l’esperienza del tradimento sia molto dolorosa, dobbiamo ricordarci che non sempre deve decretare la fine di una relazione.

Infatti, se molto rapporti soccombono all’infedeltà, altri possono sopravvivere e diventare addirittura più salde. Affinché ciò si realizzi sono necessari alcuni ingredienti, come l’esperienza del perdono, l'apertura al dialogo, l’impegno, il tempo e, talvolta, un lavoro psicologico, con il supporto di un professionista.

Il tradimento è sempre un trauma emotivo che richiede tempo per essere rielaborato, ma dobbiamo ricordarci che se in alcuni casi l’infedeltà porta inevitabilmente alla fine di una storia già in fase di declino, in altre occasioni può essere la scossa che ci serviva per ripartire. E per dare una seconda chance al nostro rapporto.

Per far ciò, bisogna essere capaci di trasformare la crisi in un’opportunità e il tradimento in esperienza di crescita.