I tradimenti passati possono influenzare i rapporti successivi? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco come il tradimento peggiora la qualità delle relazioni future

Aver tradito o essere stati traditi sono due facce di una medaglia che purtroppo, in entrambi i casi, significa una cosa sola: il peggioramento delle relazioni di coppia. Eh sì, avete letto bene, non si tratta del peggioramento della relazione che stiamo vivendo con un partner che ci ha tradito o che abbiamo tradito, ma della compromissione delle relazioni successive. A confermarlo è uno studio recente condotto dalla psicologa Joana Arantes e dal suo team di ricerca e pubblicato su Frontiers in Psychology.

L’indagine condotta su 364 adulti di età compresa tra 18 e 62 anni ha rivelato una verità più scomoda di quanto avessimo mai pensato: il tradimento peggiora la qualità delle relazioni future.

Ma come può un evento circoscritto all’interno di un determinato rapporto a due, influire negativamente anche sui rapporti con altri partner? Lo scopriamo subito!

Il tradimento peggiora le relazioni successive

Dei 364 adulti che hanno partecipato all’indagine è venuta fuori un'interessante panoramica sulla qualità delle relazioni. Coloro che hanno tradito e che sono stati traditi, hanno affermato di vivere attualmente una relazione di coppia di qualità inferiore rispetto a quella in cui si è verificato il tradimento. Questa panoramica prende vita dal fatto che i comportamenti extradiadici avvenuti durante una relazione passata hanno un peso specifico su tutta una serie di fattori di base in un rapporto di coppia. Quali? Il desiderio sessuale, l'attrattiva del partner, l’auto percezione di sé, la fiducia.

Tutti elementi che influiscono e non poco sulla qualità di una relazione. Per questi motivi, chi ha sperimentato un tradimento, chi ha tradito o è stato tradito, sarà portato a vivere le relazioni future con un’allerta più alta. Una condizione che, secondo lo studio condotto dalla psicologa Joana Arantes e dal suo team, si collegherebbe alla bassa qualità delle relazioni successive a quella all’interno della quale è avvenuto il tradimento.

Uomini e Donne: chi tradisce di più

Una visione comune a uomini e donne che però presenta alcune piccole differenze. Dalle risposte delle 251 donne e dei 113 uomini a cui è stato sottoposto il questionario relativo all’indagine, gli uomini hanno riportato livelli più elevati di comportamenti extradiadici (vale a dire veri e propri tradimenti). Non solo, dalle risposte è scaturito anche altro. Ovvero che gli uomini hanno livelli più elevati di desiderio sessuale e investono molto più delle donne sull’attrazione sessuale e fisica.

Questo dato si lega a degli assunti da cui il team era partito prima di impostare la ricerca. Ovvero il fatto che, in linea generale, gli individui che tradiscono tendono ad avere pulsioni sessuali più elevate rispetto a chi non tradisce e non ha tradito all’interno di una relazione passata.

Dal tradimento all’aumento delle pulsioni sessuali

Il tradimento peggiora la qualità delle relazioni future arrivando a ribaltare le due facce della medaglia della dicotomia tradito/traditore. Dall’indagine risulta infatti un dato su cui riflettere. Ben il 44% degli intervistati che ha riferito di aver subito un tradimento all'interno di un rapporto di coppia, ha la tendenza a ripetere il comportamento di cui è stato vittima.

Chi è stato vittima, tenderebbe infatti a trasformarsi in “carnefice” nel corso delle relazioni successive a quella in cui è stato tradito. Ciò che si evince dalle analisi delle risposte è lapalissiano: le persone che sono state tradite hanno maggiori probabilità di tradire un partner in futuro.

Le variabili che influiscono sulle relazioni

Che si tratti di relazioni passate, ormai concluse o relazioni presenti e future, ancora tutte da vivere, una cosa è certa, esistono variabili imprescindibili sulle quali oscilla il pendolo di un possibile tradimento. Tra queste, Joana Arantes e il suo team di ricerca hanno individuato determinati parametri di base. Parametri a cui avevamo precedentemente accennato: desiderio sessuale, percezione della qualità della relazione, importanza attribuita all'attrattiva fisica del partner e attrattiva auto-percepita.

Uno scarso desiderio nei confronti del partner, una scarsa attrazione, così come un giudizio negativo nei confronti della nostra immagine e della percezione che abbiamo della nostra attrattiva, sono tutte condizioni che possono portare al tradimento, a subirlo o a compierlo. Per scatenare un tradimento non è necessario che intervengano tutti questi parametri insieme e spesso, non sono nemmeno correlati tra di loro. È sufficiente che una sola di queste variabili si inneschi per dar vita ad un’infedeltà di coppia. Un'infedeltà capace, come abbiamo avuto modo di vedere, di condizionare la qualità e il sereno proseguo di tutte le relazioni future.

Se il tradimento peggiora la qualità delle relazioni future, un’ottima strada da percorrere è quella di lavorare sul proprio rapporto di coppia. Come? Puntando sull’onesta e sulla comunicazione efficace. In questo modo non si avrà la garanzia di diventare immuni al fenomeno degli incontri extradiadici, ma si avrà sicuramente una consapevolezza importante. Quella di aver investito sulla qualità di un rapporto che condizionerà in maniera meno negativa di altri, la qualità delle nostre relazioni future.