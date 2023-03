S pesso più difficile da superare di quello fisico, il tradimento bianco rompe la fiducia fra i partner e punta alle emozioni

Tradire senza sesso è possibile e, a volte, può essere ancora più doloroso per entrambi i partner. Il tradimento bianco esiste e – dati alla mano – l’hanno già sperimentato moltissime coppie. C’è chi, come accade per il tradimento fisico, è riuscito a superarlo e chi, invece, non ce l’ha fatta.

Le insidie che si nascondono dietro questa forma di cheating d’altronde sono numerose e spesso possono causare molta sofferenza. Il motivo? Sapere che l’altro ci ha tradito non con la mente può essere devastante a livello psicologico.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si gestisce un tradimento?

Anatomia di un tradimento (bianco)

Il tradimento bianco dunque avviene sul piano emotivo e coinvolge, più che la sfera fisica, quella emozionale. Lunghe chiacchierate in chat o telefonate, confidenze, momenti emozionanti vissuti insieme: in questa forma di tradimento due persone tendono ad avvicinarsi, allontanandosi dal partner, ma lo fanno sempre a un livello intimo.

Un aspetto che, per molti, rende il tradimento emotivo ancora più grave di altri tipi di tradimento come quello fisico. Questo perché non solo evidenzia una crisi nella coppia, ma è anche il sintomo di un qualcosa di molto profondo che va al di là della semplice attrazione fisica.

Perché avviene

Sapere che lui/lei ha trascorso ore al telefono con qualcun altro, ridendo e scherzando, confidandosi e parlando di argomenti che con te spesso evita, può essere molto doloroso. Di certo il tradimento bianco – proprio perché basato sulle emozioni – è il sintomo evidente che qualcosa all’interno della coppia non va.

Parlare delle proprie emozioni e ambizioni, confidare segreti e paure non è mai semplice e quando avviene è perché ci troviamo di fronte a qualcuno che ci fa sentire al sicuro e compresi. Se questo non avviene nella coppia evidentemente qualcosa si è rotto. Il partner dovrebbe infatti considerarti un punto di riferimento emotivo e se ciò non avviene è il segnale che qualcosa è cambiato fra di voi.

Come si scopre un tradimento bianco

Come accade nel caso di un tradimento fisico, anche quello bianco presenta dei segnali che si possono cogliere. Se la persona che ami ti sta tradendo, molto probabilmente proverà a nascondere in ogni modo le “prove”. Passa tantissimo tempo al cellulare come non aveva mai fatto prima? Quando passi di fronte al suo pc chiude improvvisamente le chat? Probabilmente vuole nasconderti i dialoghi con l’altra persona.

Ricordiamoci poi che spesso tradimenti di questo tipo avvengono con qualcuno che si conosce già e al quale si era legati da un rapporto di amicizia oppure lavorativo. Se all’improvviso quella persona, di cui ti parlava spesso, sparisce da racconti quotidiani, ma continua ad essere presente nella vita del partner, il rapporto potrebbe essersi evoluto diventando qualcosa di più.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il tradimento che salva la relazione: verità o leggenda?

Non solo: il tradimento bianco, come quello fisico, presenta anche dei segnali ben visibili. Se cambia modo di vestirsi e prova ad apparire più attraente probabilmente starà cercando di fare colpo su qualcuno. Valuta inoltre il modo in cui si evolve la vostra intimità, perché potrebbe essere un segnale forte di ciò che sta accadendo nella testa del partner. Se sta sperimentando una relazione emotiva con qualcuno infatti potrebbe provare meno desiderio nei tuoi confronti e la frequenza dei rapporti potrebbe diminuire drasticamente.

Superarlo oppure no?

Una volta scoperto il tradimento bianco arriva la fase peggiore: perdonare e superare (e quindi tornare insieme dopo il tradimento) oppure mettere fine alla relazione? Ogni storia d’amore – ovviamente – segue il proprio percorso ed è impossibile generalizzare. Solo tu e il tuo partner conoscete davvero le dinamiche interne alla coppia e soprattutto sapete quali sono i sentimenti che vi uniscono e se vale la pena lottare per loro. Di certo esistono alcuni consigli che potrebbero risultare utili per affrontare quanto accaduto e magari tornare insieme più forti e innamorati di prima.

Nessuna vendetta

Scoprire un tradimento bianco fa male e spesso questo scatena sentimenti e reazioni incontrollabili. La prima di tutte è la vendetta. Potresti desiderare di infliggere all’altro lo stesso dolore che hai provato tu, convinta che sia l’unico modo per soffocare ciò che senti. Non cedere alla tentazione, soprattutto se vorresti recuperare il rapporto, finiresti solo per complicare le cose ulteriormente. Metti da parte l’istinto e prova a ragionare a mente lucida, prendendo decisioni sensate, non spinte dal desiderio di vendetta.

Non reprimere le emozioni

Ciò che ci fa male ci spaventa. Per questo subito dopo aver scoperto il tradimento bianco ti sentirai persa. La persona di cui ti fidavi e con cui stavi costruendo qualcosa ha tradito la tua fiducia: questa è la realtà e non puoi negarla. Non reprimere le emozioni, ma vivile, lasciando che ti attraversino per poi abbandonarti. Rabbia, tristezza, dolore e delusione sono normali in questa fase: prenditi il tempo giusto per sfogarti e riflettere, senza trattenere nulla.

Trova un perché

Dopo aver sperimentato le tue emozioni e aver espresso ciò che senti inizia a ragionare su quanto è accaduto. Un tradimento bianco nasconde dietro di sé un malessere che magari il partner non era stato in grado di esplicitare. Parlatene e provate a capire come siete arrivati a ciò e cosa mancava davvero nel vostro rapporto di coppia.